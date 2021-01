Ascolti Tv 23 gennaio: Maria De Filippi fa 6,5 milioni e stacca Carlo Conti. FBI batte Kung Fu Panda 3 e la scissione del Psi

La terza puntata di C’è’ posta per te su Canale 5 batte di nuovo la versione wedding di Affari Tuoi. Per Maria De Filippi il 29,6% e per Conti (in onda fino alle 22.30) 4,579 milioni ed il 16,8%. Al pomeriggio volano De Filippi e Toffanin.

Inter e Milan nel preserale, in prima serata Dazn

Il calcio più appealing (Milan-Atalanta e Udinese-Inter) stavolta andava in onda sulla pay alle 18.00, mentre in prima serata Dazn proponeva Fiorentina-Crotone, poco influendo sugli equilibri generalisti. Nella griglia di sabato 23 gennaio, così la sfida principale era sempre quella tra Maria De Filippi e Carlo Conti, con la campionessa degli ascolti di Canale 5 che con C’è posta per te affrontava ancora Affari Tuoi-Viva gli sposi. I telefilm di Rai2, un docufilm sul centenario della scissione socialista, due family film e Licia Colo su La7 completavano il quadro principale.

Ecco la graduatoria per ascolti. C’è posta cancella i pacchi che guadagnano però tre decimali di share

Su Canale 5 la terza puntata di C’è Posta per te, con Maria De Filippi alla conduzione e tra gli ospiti Can Yaman e Michele Riondino, ha conseguito 6,5 milioni ed il 29,6% (6,424 milioni di spettatori e il 30% di share sette giorni prima).

Su Rai1 Affari Tuoi-Viva Gli Sposi, con Carlo Conti alla conduzione, i pacchi, e dieci vip in pista (in veste di Dame Serena Autieri, Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Andrea Delogu e Madalina Ghenea, con i Cavalieri Gabriele Cirilli, Nino Frassica, Sergio Friscia, Massimo Lopez e Ubaldo Pantani) con le coppie in gara, ha avuto 4,579 milioni di spettatori ed il 16,8% (4,438 milioni di spettatori e il 16,5% di share sette giorni prima).

Su Rai2 questo il bilancio dei telefilm: per F.B.I. 1,447 milioni e 5,3%; per Blue Bloods 1,374 milioni e 5%; per Instinct a 1,1 milioni e 4,8% di share.

Su Italia 1 per la pellicola di animazione oramai cult, Kung Fu Panda3, 1,2 milioni e 4,6% di share.

Su Rai3 il docufilm di Ezio Mauro, La dannazione della sinistra – Cronache di una scissione, a 1,120 milioni e 4,4% di share.

Su Rete4 per il film …Più forte Ragazzi!, con Bud Spencer e Terence Hill, ha avuto 958mila spettatori e 3,8% di share.

Su La7 la nuova edizione di Eden-Un pianeta da salvare, con Licia Colò alla conduzione, ha totalizzato 693mila e 2,9% di share.

Le altre partite di giornata

In access. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,640 milioni di spettatori con uno share del 17,2%. Su Rai3 Le Parole della Settimana a 1,893 milioni di spettatori e 6,9%. Su Italia 1 CSI Miami 1,231 milioni di spettatori e 4,6%. Su Rete 4 Stasera Italia ha raccolto 1,335 milioni di spettatori con il 5% nella prima parte e 1,237 milioni e 4,6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo Sabato 1,303 milioni di spettatori e 4,8%.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette 3,457 milioni di spettatori e 17,1% mentre L’Eredità a 5 milioni di spettatori e 21,4%. Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la sfida 2,805 milioni di spettatori con il 14,3% di share e RiCaduta Libera 3,6 milioni con il 15,8% di share. Su Rai3 il TGR 3,057 milioni di spettatori e 12,6%.

In day time. Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia 22.6% nella prima parte, 21.9% nella seconda e 18,8% nella terza, Buongiorno Benessere 16,3% di share, Passaggio a Nord Ovest 11,5%, Linea Verde Radici 12,4% e Linea Verde Life 16% di share. Su Canale5 Forum 13,3%.

Su Rai1 Linea Bianca 12,1%, Aspettando Il Cantante Misterioso 7.5% di share; A Sua Immagine 6,2% e 7%, Italia Sì 10,2% e 11%. Su Canale5 Beautiful 19,5%, Amici di Maria De Filippi 20,6%, Verissimo 20,6% e 17,8%.

In seconda serata. Su Rai1 #AnneFrank Vite Parallele 4,3% di share. Su Canale 5 dopo la De Filippi, Speciale Tg5 – Parole dal Silenzio 16%.

