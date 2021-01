Ascolti Tv 16 gennaio: Maria De Filippi fa il 30% e imbusta Carlo Conti. Gramellini traina Il tabaccaio di Vienna

La seconda puntata di C’è’ posta per te su Canale 5 distanzia la versione wedding di Affari Tuoi. Per Maria De Filippi oltre 6,4 milioni e per Conti 4,438 milioni (in onda fino alle 22.30). Sul podio sale il film in prima tv della terza rete. Maria da record anche al pomeriggio, trainando Verissimo.

Tante proposte ambiziose in griglia sabato 16 gennaio, con la forza già moderata del calcio pay (Sampdoria-Udinese) attutita dalla trasmissione sul 209 di Dazn. La sfida principale era quella tra Maria De Filippi e Carlo Conti, con la campionessa degli ascolti di Canale 5 che con C’è posta per te, concedeva la rivincita ad Affari Tuoi-Viva gli sposi. L’ammiraglia privata ha doppiato quella pubblica. Nel pomeriggio la De Filippi ha fatto sfracelli anche con Amici (Amici di Maria De Filippi a 3,225 milioni di spettatori e 20,5% di share, Verissimo 3 milioni di spettatori con il 20,8%), spingendo le prestazioni già notevoli di Silvia Toffanin.

Ecco la graduatoria per ascolti. C’è posta sfascia i pacchi, vola la prima tv di Rai3 dopo Le parole della settimana

Su Canale 5 la seconda puntata di C’è Posta per te, con Maria De Filippi alla conduzione e tra gli ospiti Irama, Giulia Michelini e Marco Bocci, ha conseguito 6,424 milioni di spettatori e il 30% di share tra le 21.26 e le 24.45.

Su Rai1 Affari Tuoi-Viva Gli Sposi, con Carlo Conti alla conduzione, i pacchi, e dieci vip in pista (in veste di Dame Francesca Fialdini, Maria Amelia Monti, Alba Parietti, Serena Rossi e Melissa Satta, con i Cavalieri Massimo Ceccherini, Raul Cremona, Roberto D’Agostino interpretato da Ubaldo Pantani, Nino Frassica e Tullio Solenghi) con le coppie in gara, ha avuto 4,438 milioni di spettatori e il 16,5% di share tra le 20.43 e le 22.30.

Su Rai3 la prima tv del film Il tabaccaio di Vienna a 2,047 milioni e 8,4% di share.

Su Rai2 questo il bilancio dei telefilm: per F.B.I. 1,3 milioni e 4,9%; per Blue Bloods 1,179 milioni e 4,4%; per Instinct a 861mila e 3,7% di share.

Su Italia 1 per la pellicola di animazione oramai cult, Kung Fu Panda2, 1,1 milioni e 4,2% di share.

Su Rete4 per il film Miami Supercops, con Bud Spencer e Terence Hill, ha avuto 912mila spettatori e 3,6% di share.

Su La7 la nuova edizione di Eden-Un pianeta da salvare, con Licia Colò alla conduzione, ha totalizzato 591mila e 2,6% di share.

In access. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha ottenuto 4,6 milioni di spettatori con il 17,3%. su Rai3 Le Parole della Settimana ha interessato 2,136 milioni di spettatori e 7,9% di share. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1,540 milioni di spettatori con il 5,7%. Su La7 Otto e Mezzo ha ottenuto 1,495 milioni di spettatori con il 5,6%.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,577 milioni di spettatori e 18,5%, L’Eredità 5,164 milioni di spettatori e 22,9%. Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,557 milioni di spettatori e 13,8%, Caduta Libera 3,7 milioni di spettatori e 16,8%. Su Rai3 TGR a 3,243 milioni di spettatori e 14,%

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di C’è posta per te)