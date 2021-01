Ascolti tv 18 gennaio analisi: Serena Rossi non perdona i vipponi depressi. Crisi: Report crolla, ma batte Porro, Moreno e Mentana

Mina Settembre fa meglio che al debutto e stronca il GFVIP, dove i famosi tendono a sbroccare dopo il prolungamento della reclusione. Con la crisi di governo in atto, si dimezzano gli ascolti della puntata ‘fredda’ di Report. Va forte la Gruber in access, poi Porro precede Moreno/Sangiuliano e Mentana, in pista dal pomeriggio.

Ascolti tv, dietro le ammiraglie c’è il film di Italia1, Mercenari 2, poi Report che cala dal 10,2% della settimana scorsa al 5,1% di ieri.

Altro che riassestamento, seconda prova col botto per la fiction di Rai1. Alla seconda puntata Mina Settembre ha fatto meglio della prima, sia in termini di ascolti che in termini di share, salendo a quasi 6 milioni di spettatori ed il 23,7%, con il primo episodio a 6,156 milioni ed il secondo a 5,8 milioni. Serena Rossi e Giuseppe Zeno hanno travolto una puntata un po’ più interlocutoria del solito del Grande Fratello Vip: è stata eliminata Cecilia Capriotti, battuta al televoto pure dalla ultra sconosciuta Carlotta. I ‘vipponi’ hanno saputo che rimarranno reclusi fino a quasi tutto febbraio, Stefania Orlando ha gestito bene l’impatto del gossip proveniente da fuori dalla Casa, Dayane Mello ha dovuto ancora confrontarsi con i propri parenti brasiliani, Maria Teresa Ruta è andata un po’ fuori di testa all’ennesimo rimprovero per la sua tendenza a russare. Con questo menù Alfonso Signorini ha portato a casa quasi gli stessi ascolti della puntata precedente, arrivando a quota 3,215 milioni e 19%.

Stallone e company ‘menano’ anche Ranucci e Ibra

Sul terzo gradino del podio stavolta non è salita la puntata di Report. Il programma di Sigfrido Ranucci ha pagato dazio all’attualità incandescente, con tre programmi – Quarta Repubblica e gli speciali di Tg2 e TgLa7 – sintonizzati sulla crisi di governo in corso. Così Report, che due settimane prima con la puntata sulla trattativa stato-mafia aveva riscosso quasi 3 milioni di spettatori e l’11,5% di share e sette giorni fa parlando di mascherine e dati sulla pandemia aveva avuto quasi 2,6 milioni di spettatori ed il 10,2%, è crollato a 1,289 milioni di spettatori ed il 5,1% dopo la presentazione a 971mila spettatori ed il 3,5%.

Ranucci così è stato battuto dal film action di Italia 1, il mitico I Mercenari 2, a 1,470 milioni di spettatori ed il 5,8% con il suo cast di vecchie glorie e stelle varie. Non ha inciso più di tanto negli equilibri, inoltre, il posticipo di Serie A. Cagliari-Milan, vinta due a zero dai rossoneri, ha conseguito oltre un milione ed il 3,7% di share, arrivando dietro il talk di Rete4.

Porro precede Moreno/Sangiuliano e Mentana

Sul quinto gradino della graduatoria si è issato Nicola Porro. Quarta Repubblica, ospitando tra gli altri Mariastella Gelmini, Carlo Cottarelli, Luigi Marattin, Matteo Salvini, Flavio Briatore, Aldo Cazzullo, Massimo Cacciari, Debora Serracchiani, Matteo Renzi, Giorgia Meloni, Enrico Ruggeri, Alessandro Sallusti, Pietro Senaldi, Roberto Arditti, Mario Giordano, Anselma Dell’Olio, Veronica Gentili, Luciano Capone, Daniele Capezzone, Alessandro Rico, suor Anna Monia Alfieri, Chiara Pannacci e dando spazio a Gene Gnocchi e Vittorio Sgarbi, ha avuto 1,1 milioni di spettatori con il 5,6% di share.

Su Rai2 – ma partendo dopo il Tg2 delle 20.30 – lo Speciale Tg2Post con Manuela Moreno e Gennaro Sangiuliano che hanno ospitato prima Matteo Renzi e poi, tra gli altri, Andrea Orlando, Matteo Salvini e Luciano Fontana, ha riscosso 848mila spettatori ed il 3,2%. Mentre sulla La7, va considerato nel suo complesso l’apporto da maratoneta di Enrico Mentana. A 838mila spettatori e il 3,3% in prima serata, ma dopo avere fatto quasi 700mila spettatori ed il 3,8% nel pomeriggio e con il tg delle 20.00 avendo avuto ben 1,853 milioni di spettatori ed il 6,9%. Certo Mentana non è riuscito a monetizzare del tutto il formidabile triano di Lilli Gruber, ieri a 2,440 milioni e l’8,6% ospitando a Otto e Mezzo, in primis Lina Palmerini, Andrea Scanzi, Antonella Viola e Alessandro Sallusti. Non è stata fragile, oltretutto ieri per la Gruber, la concorrenza di Barbara Palombelli, specie nella prima fase di trasmissione: Stasera Italia, con Paola Tommasi, Giovanni Toti, Marcello Pera, Fabrizio Barca, Tommaso Labate tra gli ospiti, ha avuto 1,7 milioni e 6,1% di share e poi 1,4 milioni e 4,9% di share.

Le altre partite di giornata. Mattino e pomeriggio boom per Canale5, volano Panicucci e Uomini e Donne. Alla sera dominano Insinna e Amadeus

In access Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,1 milioni di spettatori e 18,2%. Su Canale5 Striscia la Notizia 4,549 milioni di spettatori con il 16,2%. Su Italia1 C.S.I. Miami 1,285 milioni di spettatori con il 4,6%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,373 milioni di spettatori e 5% e Un Posto al Sole 1,762 milioni di spettatori e 6,2%.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,736 milioni di spettatori e 18,7%, L’Eredità 5,183milioni di spettatori e 22,3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,5 milioni di spettatori e 13,2%, Caduta Libera 3,8 milioni di spettatori con il 16,9%. Su Rai3 il TGR 3,3 milioni di spettatori e 13,7%. Su La7 TgLa7 Speciale a 692mila e 3,8% tra le 17.06 e le 19.54. Su Rai2 Rai Parlamento a 995mila e 5,1% tra le 17.44 e le 19.56.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 11,7% e 17,2%; Storie Italiane 15,7% e 15,2% di share. Su Canale5 Mattino Cinque 17,3%, 19,2% e 16,2%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 3,7%. Su Rai3 Agorà 8,8% di share, Mi Manda RaiTre al 5,5%. Su La7 Omnibus 3,9%, Coffee Break 5%.

A mezzodì su Rai1 Rai Parlamento 15%. Su Canale 5 Forum 16,5%. Su Rai2 Fatti Vostri 6,2% e 8,5%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,1%. Su Rai3 Elisir 6,2%, Quante Storie 5,3%. Su Rete4 Il Segreto 1,5% di share, La Signora in Giallo 4,2%. Su La7 L’Aria che Tira 7,5% e 5,5%.

Al pomeriggio su Rai1 Rai Parlamento 10,6% e 10,9% e Vita in diretta 12,6% di share. Su Canale5 Beautiful 17,3%, Una Vita 18%, Uomini e donne 24,7%, Amici 21,1%, il Grande Fratello Vip 20,3%, Il Segreto 17%, Pomeriggio Cinque 15,3% e 15,3%. Su Rai 2 Ore 14 4%, Detto fatto 5,3%. Su Rai3 Geo 8,3% e 12,5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6%. Su La7 Tagadà 4,1% e 4,3%.

Alle 20: Tg1 6,482 milioni e 24,5%, Tg5 5,2 milioni e 19,4%; TgLa7 a 1,853 milioni e 6,9%. In seconda serata su Rai1 Sette Storie 10,2%. Su Canale 5 il GfVip Night 28,9%. Su Rai 3 Dottori in corsia 5%. Su Italia1 Tiki Taka 5,7% di share.

Emanuele Bruno

(Un momento Gf VIP)