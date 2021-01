Ascolti Tv 17 gennaio analisi: Serena Rossi batte Suor Angela. Fazio/Bersani su D’Urso/Zingaretti e Giletti/Renzi. Boom Annunziata (Mastella vs Calenda)

Su Rai1 Mina Settembre parte al 22,6%, facendo più di Che Dio ci aiuti di sette giorni prima; sul podio sale il derby d’Italia, che batte il risultato di Milan-Juve. I live di Fazio, D’Urso e Giletti soffrono il calcio. Pari in sovrapposizione tra Canale 5 e Rai3 (senza tavolo), D'Urso avanti se si considera appendice faziana.

Ascolti tv, day time: vola Mezzora in più con Clemente Mastella, Paolo Mieli e la telefonata di Carlo Calenda

Nuove star femminili di valore assoluto nel firmamento di Viale Mazzini. Serena Rossi, per adesso, impegnata con una fiction tutta sua, dopo il successo nei panni di Mia Martini, ha battuto niente meno che Elena Sofia Ricci. Sette giorni prima, domenica 10 gennaio 2020, alle prese con il film su Papa Francesco in onda su Canale 5 (dopo un’intervista esclusiva al pontefice in coda al Tg5) la puntata di Che Dio ci aiuti 6 su Rai1 aveva avuto 5,5 milioni e 21,9%. Ieri – 17 gennaio – il battesimo di Mina Settembre, la fiction tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, alle prese però con Barbara D’Urso, ha fatto meglio, conquistando ben 5,8 milioni di spettatori ed il 22,6%.

Mina (Settembre) e Inter sugli scudi

La Rossi, però, perde il confronto con la Ricci, se si considerano i numeri delle puntate di esordio (il ritorno della fiction Lux aveva avuto più di 6 milioni). Al secondo posto della graduatoria, inoltre, ieri si è collocata Sky con un’emissione dalla forza tutta speciale: Inter-Juventus, vinta dai nerazzurri per due a zero, ha avuto 2,9 milioni di spettatori ed il 10,5%, battendo il record stagionale di Milan-Juve (2,7 milioni e 9,9%). In fila così sono arrivati i talk, impegnati a raccontare contemporaneamente covid e crisi di governo, mettendo nel mix un po’ di varietà più leggero.

Talk: politica, covid, cazzeggio nel mix. D’Urso sceglie le storie interiste di Bellugi, Zenga, Borselli e prevale nella sovrapposizione se si considera il tavolo faziano. Pareggio Rai3/Canale 5 senza tavolo. Renzi e Mauro Corona per Giletti

Su Rai3 Che tempo che fa aprendo in acces con Francesco Boccia e Anthony Fauci e poi proponendo tra gli altri Franco Locatelli, Roberto Burioni, Pierluigi Bersani, Christian De Sica, Ornella Vanoni e Virginia Raffaele, ha raccolto 2,243 milioni di spettatori ed 8,1% e poi col tavolo 1,365 milioni di spettatori e 7,3% (la settimana scorsa aveva avuto 2,445 milioni di spettatori ed 8,8% per la trasmissione e poi col tavolo 1,556 milioni di spettatori e 8,2%). Interessante il menù della D’Urso, che con la storia di Mauro Bellugi e quella della famiglia Zenga chiamava in causa anche gli interisti allertati dal match del Meazza.

Su Canale 5 Live-Non è la D’Urso con in scaletta Nicola Zingaretti, e poi tra gli altri Giuseppe Cruciani, Maurizio Belpietro, Sandra Zampa, Amedeo e Guenda Goria, Iva Zanicchi, Hoara Borselli, Filippo Nardi e Sandra Milo, ha conquistato 1,995 milioni di spettatori e l’11% dopo l’anteprima a 2,176 milioni di spettatori con il 7,6% di share. Nella sovrapposizione tra Fazio e D’Urso però, se si tiene conto del tavolo, prevale Canale 5: dalle ore 21.20 alle ore 24.04 Live è stato visto da 2,2 milioni di spettatori con una share del 9,37%, Che tempo che fa è arrivato a 1,783 milioni con il 7.6%. Se si considera il cuore di Che tempo che fa – senza il tavolo finale – in sovrapposizione è praticamente pareggio, con una lievissima prevalenza di Canale 5 (7,62%) su Rai3 (7,59%), con entrambi i programmi sopra quota 2,060 milioni di spettatori. Interessante che il picco di Fazio (2,7 milioni) sia arrivato con Bersani.

Non’è L’arena migliora nella prima parte con il segretario di Italia Viva che vuole rottamare Giuseppe Conte

Meglio di sette giorni prima – nella prima parte – ha fatto Massimo Giletti. Su La7 Non è l’Arena ha puntato su Matteo Renzi e Alessandro Sallusti, e poi ha ospitato tra gli altri su Alessandra Moretti, Tommaso Cerno, Guido Crosetto, Iacopo Fo, Ruggero Razza, Mauro Corona, Nunzia De Girolamo, Daniele Leali, Marilisa Loisi, Stefania Andreoli, Luca Telese, Ivano Chiesa, Elisa Rivoira e Giulia Napolitano. Giletti ha riscosso 1,540milioni di spettatori ed il 5,6% con la prima parte e 889mila ed il 6,2% con la seconda parte (sette giorni prima a 1,285 milioni di spettatori ed il 4,7% con la prima parte e 1,060 milioni ed il 7,6% con la seconda parte). In coda sono arrivati film e telefilm: su Italia 1 I Fantastici 4 a 1,319 milioni di spettatori con il 5% di share; su Rai2 9-1-1 a 1,2 milioni di spettatori con il 4,4%; su Rete4 Il piccolo Lord a 1,097 milioni di spettatori con il 4,5% di share.

Le altre partite di giornata. Amadeus e Insinna regolari

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno conquista 5,164 milioni di spettatori pari al 18,1%. Su Canale5 Paperissima Sprint a 3,469 milioni di spettatori con il 12,1%. Su Italia1 C.S.I. Miami 1,170 milioni di spettatori e il 4,2%. Su Rai3 presentazione di Che Tempo Che Fa a 1,781 milioni di spettatori e 6,6%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend 1,331 milioni e 4,8% nella prima parte e 1,168 milioni di spettatori e 4,1% nella seconda parte.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei sette 3,928 milioni di spettatori e 17,5% e L’Eredità 5,4 milioni di spettatori e 21,8%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,6 milioni di spettatori e 11,9% di share e Caduta Libera 3,630 milioni di spettatori e 14,8%. Su Rai3 il TGR a 3,749 milioni e 14,7%. Su Rai2 90° Minuto 1,1 milioni di spettatori e 5,3% nella prima parte e 1,3 milioni di spettatori e 5,4% nella seconda parte.

In day time. Buona puntata di Mara Venier

Al mattino. Su Rai1 UnoMattina in Famiglia 12,9%, 16,7% e 22,9%; Paesi che Vai 18,1%. A Sua Immagine 16,6% e la Santa Messa 19,1%. Su Canale5 il Tg5 Mattina 20,2%, Santa Messa 13,3%.

A mezzodì. Su Rai1 l’Angelus 19,9% e Linea Verde 19,5%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 9,9% e Melaverde 14,6% di share.

Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 18,1% nella prima parte e 18,5% nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera 13,4%. Su Canale 5 Beautiful 11,8%, Una Vita 10%, Domenica Live 12,6% e 10%. Su Rai2 Quelli che Aspettano 5,9%, Quelli che il Calcio 6,8%, A tutta Rete 5% Su Rai3 Mezz’ora in Più quasi 2 milioni e 10,1% (con Clemente Mastella che da Lucia Annunziata ha attaccato Carlo Calenda e il capo di Azione che ha telefonato per replicare duramente), Mezz’ora in Più – Il Mondo che Verrà 7,8%, Kilimangiaro 6,9% nella prima parte e 9,6% nel programma.

In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tg1 6,8%. Su Canale 5 Tg5 Notte 12,6% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva 7,8% e l’Altra DS 3,9%. Su Italia1 Pressing Serie A a 4,8% e 5,2% di share. Le news delle 20.00. Tg1 a 6,335 milioni e 23,7%; Tg5 a 4,891 milioni e 18,2%. TgLa7 a 1,142 milioni e 4,3%. Alle 13.30 Tg1 a 5,6 milioni e 26,1%.

Emanuele Bruno

(Un momento dell’intervista a Clemente Mastella di Lucia Annunziata)