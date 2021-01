Ascolti Tv 15 gennaio pay & free: MasterChef sfonda il milione e fa il 79% di permanenza. Boom 20 con Scarlet Johansson

Il film di 20 con Scarlet Johansson supera il 3% e porta le altre Mediaset al 9,34% complessivo in prima serata

Giornata di nuovo positiva e di crescita per Masterchef su SkyUno, giovedì 14 gennaio. Il talent con in giuria Antonio Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri ha portato a casa la migliore prestazione stagionale. Su Sky Uno/+1 e on demand, ha infatti ottenuto 1,162 milioni di spettatori – in crescita del +18% rispetto all’omologa serata della scorsa edizione – col 4,1% di share e il 79% di permanenza; nel dettaglio, il primo episodio ha raggiunto 1,195 milioni di spettatori e il 3,72% di share, in crescita del +12% rispetto all’anno scorso, con il 77% di permanenza; il secondo, ha totalizzato 1,130 milioni di spettatori e il 4,5% di share, in salita del +27% rispetto all’edizione precedente, con un clamoroso 82% di permanenza. In termini di ascolti di flusso questo il bilancio: 1,025 milioni di spettatori e 3,7% nel primo episodio e 1,018 milioni di spettatori e 4,5% nel secondo.

Inoltre sulle free. Vince 20 davanti a Iris e RaiMovie

In prima serata. Su 20 Lucy 785mila e 3% con protagonista Scarlett Johansson. Su Iris Danni collaterali a 463mila e 1,8%. Su RaiMovie Altra metà della storia a 447mila e 1,9%. Su Rai Premium Piccola Lady 359mila e 1,4%. Su Tv8 Il tesoro dell’Amazzonia ha avuto 337mila spettatori e l’1,3%. Su La5 Quel mostro di suocera a 321mila e 1,24%. Su Cine34 Tre uomini e una gamba a 297mila e 1,15%. Sul Nove la Supercoppa di Spagna- Real Madrid A. Bilbao 291mila spettatori e 1,1%. Su RealTime Strange Love a 277mila e 1%. Su Rai4 For Life a 239mila e 0,9%. Su TopCrime CSI N.Y. a 160mila e 0,6%.

In access. Su Tv8 Guess my age 551mila e 2%; su Nove Deal with it a 390mila e 1,5%. In preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 347mila e 1,4%; su Nove Little big Italy a 330mila e 1,5%. In seconda serata. Su Tv8 Pulp Fiction 128mila e 1,4%; su Nove Avamposti a 225mila e 1,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto MasterChef 10)

+