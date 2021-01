Ascolti tv 14 gennaio: Suor Angela ‘chiude’ la serie turca di Canale5. Renzi spinge Del Debbio, Formigli insegue con Cassese

Sempre quasi un quarto della platea tv per la suora inquieta di Rai1. Il picco di ascolti di Dritto e rovescio con il leader di Italia Viva alle battute finali del passaggio a Cologno

La crisi di governo che avanza, Giuseppe Conte in bilico. Un giovedì speciale quello del 14 gennaio, caratterizzato dai dubbi inerenti l’evoluzione della crisi di governo. Nella sfida tra le ammiraglie non c’è stata storia: su Rai1 Che Dio ci aiuti 6, col convento di Suor Angela trasferito ad Assisi, ha conquistato 5,5 milioni ed il 22,4%, che pare il livello di assestamento stagionale della fiction Lux dopo l’eccezionale partenza a 6,059 milioni di spettatori ed i 24,5%. Canale 5 si è difesa male. La serie turca Daydreamer, con Can Yaman e Demet Özdemir promossi in prima serata, si era fermata a quota 2,356 milioni e l’11%, al battesimo, ma ieri è crollata all’insostenibile livello di 1,967 milioni di spettatori ed il 9,2%. Terza incomoda è stata la partita di Coppa Italia su Rai2: Atalanta-Cagliari ha avuto 1,8 milioni di spettatori ed il 7% di share.

Del Debbio punta su Renzi e Sileri e batte di poco il rientrante Formigli

L’altra sfida importante della serata era quella tra i talk d’informazione. Contro Dritto e Rovescio, infatti, stavolta si schierava il rientrante Corrado Formigli. La lettura e la decodifica della crisi politica era, ovviamente, il tema su cui i due programmi, alla fine, si confrontavano. Ha vinto la sfida, ma molto di misura, la centro-destrorsa Rete4, con La7 che però dopo avere dominato la scena in access (Lilli Gruber all’8,2% con Otto e mezzo, Barbara Palombelli al 5,8% con Stasera Italia) è rimasta vicinissima alla rete rivale anche in prima serata. In sostanza, Piazzapulita ha avuto più ascolti, ma meno share di Dritto e Rovescio. Formigli ha aperto con Sabino Cassese, Mario Calabresi e Antonio Padellaro e poi ha puntato anche su Carlo Cottarelli, Tito Boeri, Andrea Crisanti, Ignazio Marino, Stefano Massini, Paolo Giordano, Aldo Cazzullo, Giulia Innocenzi, portando a casa ben 1,515 milioni di spettatori con uno share del 6,5%. Del Debbio ha avuto Matteo Renzi fino alle 22.05 circa e poi ha molto dato spazio, tra gli altri, al televisivamente emergente Pierpaolo Sileri; Dritto e Rovescio ha conseguito 1,393 milioni e il 7,2%,e nel periodo in sovrapposizione dei due programmi, fino a mezzanotte circa, Del Debbio con 1,6 milioni e il 7% ha battuto Formigli, a 1,528 milioni e 6,7%. Il picco di ascolti di Dritto e rovescio, in particolare, è arrivato alle 22.03, con il leader di Italia Viva alle battute finali del passaggio a Cologno, a quota 2,189 milioni e 10,25%.

In questo contesto è stata meno rilevante la partita sui film: su Italia1 Mamma ho perso l’aereo ha conseguito un 1,547 milioni di spettatori con il 5,9%.Mentre su Rai3 Bye Bye Germany si è fermato a 974mila spettatori e 3,7%.

Interessante, invece, la performance di MasterChef su SkyUno, a quota 1,2 milioni circa di spettatori complessivi (compreso l’ascolto differito) e 4,2% con i due episodi trasmessi ieri.

Le altre partite di giornata. Bene Amadeus e Insinna. Mattino per Panicucci, pomeriggio defilippiano

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,436 milioni di spettatori con 19,8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,332 milioni di spettatori con uno share del 15,7%. Su Italia1 CSI Miami 1,130 milioni di spettatori con il 4,2%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,758 milioni di spettatori e g,6% e Un Posto al Sole 1,967 milioni di spettatori e 7,2%.

Nel preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3,654 milioni di spettatori e 19,6% mentre L’Eredità 5,339 milioni di spettatori e 24,1%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida a 2,490 milioni di spettatori con il 13,8% di share e Caduta Libera 3,768 milioni di spettatori con il 17,4% di share. Su Rai3 il TGR 3,429 milioni di spettatori con il 14,9% di share.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 11,6% di share e Uno Mattina 16,6%, Storie Italiane 15% di share e 14,5%. Su Canale5 Mattino Cinque 18,5% nella prima parte, 18,2% nella seconda e 14% nella terza. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 4,6%. Su Rai3 Agorà all’8,2% di share; Mi Manda RaiTre al 4,3%; su La7 Omnibus 3,6% e 4,5%. Coffee Break 6,1%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 14,9%. Su Canale 5 Forum 16,7%.

Nel pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro Giorno 12% e Il Paradiso delle Signore 16,6%, La Vita in Diretta 16,1% (15,4%). Su Canale5 Beautiful 18,3%, Una Vita 18% di share mentre Uomini e Donne 22,4%; Amici di Maria De Filippi al 17,9%, il Grande Fratello Vip 17,3% di share e Pomeriggio Cinque 14,2% e 14,4%. Su Rai 2 Ore 14 3,2%, Detto Fatto 4,5% di share, l’incontro di Coppa Italia Sassuolo-Spal al 5,4%. Su Rai3 Geo 7,8% e 11,3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,9%. Su La7 Tagadà 4,5% e Tagadoc 4,7%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 13,1% di share. Su Canale 5 il Tg5 Notte 6,9%. Su Rai2 Una vita spericolata 3,5%. Su Rai 3 La grande storia 3,7%. Su Italia1 Mamma ho allagato la casa 6% di share. Su Rete4 Cuori in Atlantide 5,1%.

Alle 20.00. Tg1 a 6,588 milioni e 25,8%; Tg5 a 5,1 milioni e 19,7%; TgLa7 a 1,672 milioni e 6,5%.

