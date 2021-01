Ascolti Tv 1 gennaio: la magia di Bolle un po’ sfuma ma vince netto sui film. Sul podio Il padrino

Su Rai1 Danza con me a 3,840 milioni e 17%. Su Canale Un Natale a 5 stelle a 2,871 milioni ed 12,6%. Il Padrino su Rete4 a 1,1 milioni e 6,2%.

Ascolti, trend: nella serata del primo gennaio lo show di Rai1 mette in fila sei film

C’era il calcio della Premier League, aperto per feste su Sky, nella serata tv di sabato 1 gennaio, con sei film su sette nella griglia principale. Su Rai1 la serata evento Danza con me si confrontava col la commedia in prima tv su Canale5.

Questa è stata la graduatoria delle generaliste in prima serata per ascolti secondo i meter di Auditel.

Su Rai1 lo show speciale Danza con me, con Roberto Bolle, Francesco Montanari, Stefano Fresi, Miriam Leone, Vasco Rossi, Diodato e tanti ospiti di qualità, ha conquistato 3,840 milioni di spettatori e il 17% (l’anno scorso 4,4 milioni circa e 21,8%).

Su Canale 5 Un Natale a 5 Stelle, con Massimo Ghini, Ricky Memphis, Martina Stella ha avuto 2,871 milioni di spettatori con uno share del 12,6%.

Su Rete4 la pellicola extra vintage Il Padrino, con Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Richard S. Castellano, ha portato a casa 1,1 milioni di spettatori ed il 6,2%.

Su Rai3 la pellicola C’est la vie-Prendila come viene, con Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Vincent Macaigne ha avuto 996mila spettatori ed uno share del 4%.

Su Italia1 il film action cult Point Break-Punto di rottura, con Gary Busey, Patrick Swayze, Keanu Reeves, ha riscosso 955mila spettatori con il 4,1% di share.

Su Rai2 il film Alvin Superstar 4-Nessuno ci può fermare, con Jason Lee, Kimberly Williams-Paisley, Josh Greene, Tony Hale, Bella Thorne, a 753mila ed il 2,9%.

Su La7 il titolo cult L’attimo fuggente, con Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke, Josh Charles, Gale Hansen, Norman Lloyd, ha conseguito 570mila spettatori con uno share del 2,4%.

Emanuele Bruno

(nella foto il momento clou di Danza con me)