I momenti tv peggiori dell’anno peggiore a memoria d’uomo: il 2020

Un anno di tele-figuracce

Libero, pagina 26, di Alessandra Menzani.

I dieci momenti peggiori della tv nell’anno peggiore che la contemporaneità ricordi. Una catastrofe.

10 – BUGO E MORGAN

«Dov’è Bugo?». È stato il migliore dei momenti peggiori, ma anche – se vogliamo – un istante meraviglioso. Primo: perché non si era mai visto un duo, a Sanremo, che si mandava a quel paese in diretta dopo che uno dei due (Morgan) aveva cambiato le parole del testo a tradimento. Secondo: perché era febbraio, eravamo ancora sereni e inconsapevoli della pandemia che stava arrivando, era ancora un periodo felice in cui il problema dell’Italia era, appunto, Bugo e Morgan.

9 – CONTE-SHOW

Le conferenze stampa televisive di Giuseppe Conte. Brutte, tutte. Per i tempi: sempre in ritardo, sempre il sabato o la domenica, sempre con pochissimo preavviso rispetto alle misure di contenimento, sempre all’ora della cena. Per i modi: i Dpcm fatti quasi tutti alla carlona. Per la quantità: al limite dello stalking.

8 – TUTORIAL OSÈ

Il tutorial della spesa sexy a Detto Fatto. Una ballerina di pole dance, con tacchi e minigonna, mostra nel pomeriggio su Rai2 come dovrebbe fare una donna a cuccare al supermercato: mossette, look e piegamenti strategici. Davvero un siparietto svenevole, ma ancora peggiori sono state le reazioni e le purghe che si sono scatenate in Rai su autori e responsabili. Si è salvata, giustamente, la conduttrice Bianca Guaccero.

7 – CORONA E BERLINGUER

Il divorzio di Mauro Corona e Bianca Berlinguer. I due hanno sempre battibeccato, ma il 24 settembre scorso è finita malissimo: lo scrittore, interrotto dalla conduttrice di #Cartabianca, la chiama “gallina” e le dice di stare zitta. Bianca lo perdona, il direttore di rete Franco Di Mare no e continua a non volerlo in tv. «Ha dei gravi problemi di alcolismo»; «ha offeso tutte le donne», dice. Peccato, si rompe una strepitosa coppia mediatica, i Sandra e Raimondo di Rai3.

6 – LA PREGHIERA IN TV

Barbara D’Urso e Matteo Salvini. Siamo a marzo, su Canale5. Le ambulanze con le sirene sfrecciano a ogni ora, le bare con i morti di Covid-19 sfilano a Bergamo, le terapie intensive sono al collasso. Barbara e Matteo, in diretta, recitano il Padre Nostro in omaggio alle vittime del virus. Entrambi sono molto religiosi, crediamo nella buona fede, ma nemmeno David Lynch avrebbe partorito un momento così surreale.

5 – BALOTELLI AL GF

Mario Balotelli al Grande Fratello Vip di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Interviene poiché fratello di Enock, uno dei concorrenti. Fa una battuta su una sua ex presente nella casa, Dayane Mello: «Mi vuole lì dentro poi dice “basta fa male”». Rozzo come sempre.

(Nella foto Mauro Corona e Bianca Berlinguer)