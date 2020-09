La Rai condanna Mauro Corona: la tv ora si stupisce dei mostri che ha creato?

L’ultimo caso è quello di Mauro Corona, che in diretta ha insultato Bianca Berlinguer su Rai3. Viale Mazzini risponde indignata, ma allora perché invitare certi personaggi?

Mauro Corona ha insultato Bianca Berlinguer: «Stia zitta gallina»

«Stia zitta gallina» e così Mauro Corona, alpinista-artista, ha chiuso (forse) la sua collaborazione con Rai3 e con Bianca Berlinguer a #Cartabianca due giorni fa. La Rai ha stigmatizzato il comportamento di Corona e ha sospeso l’ospite fisso, in attesa di una decisione del comitato etico. Se lo scultore fosse impazzito improvvisamente e dopo decine e decine di puntate pacate avesse insultato la conduttrice-giornalista capiremmo, ma non è così.

I battibecchi tra Corona e Berlinguer avvenivano ogni martedì e considerando il personaggio nessuno si è mai stupito: era evidente a tutti che prima o poi sarebbe esploso. Tranne che alla Rai, che ora difende la giornalista. Ma pensarci prima ed evitare di mettere in trasmissione un uomo così sopra le righe? Beninteso: amo il Corona scrittore (di arte scultorea non mi intendo, quindi non esprimo un giudizio), ma la ricerca costante della provocazione tv è un cliché che ci trasciniamo dagli anni Novanta e, francamente, mi infastidisce molto.

L’ipocrisia della tv

Inutile, quindi, ora fare comunicati moralisti, quando per anni si sono allevati mostri televisivi nella speranza di guadagnare qualche punto di share sulla concorrenza, a discapito del buon gusto. Il punto di vista sull’Italia di Mauro Corona è così imprescindibile da mettere in conto che possa insultare i suoi interlocutori? I ragionamenti politici di Vittorio Sgarbi danno così tanto valore aggiunto a un talk show di attualità, o si spera che inizi a dare della «capra» al primo malcapitato, per alzare la temperatura del programma?

L’ipocrisia nel continuare a fare programmi con incivili maleducati e poi realizzare maratone tv per condannare l’imbarbarimento del Paese. Non ci stupiamo poi se il pubblico va su Netflix o Amazon.

@AndreaAAmato

(Nella foto Mauro Corona)