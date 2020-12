Dov’è finito lo scoop sulla fidanzata di Giuseppe Conte?

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: «Come mai non è ancora andato in onda il servizio? Chiediamo che non venga messo il bavaglio alle “Iene” e che Conte e la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese vengano a riferire in Parlamento», dice Alessandro Morelli, responsabile editoria della Lega. Che lascia scivolare un sospetto…

Premier indagato, la Lega contro Mediaset: «Dov’è il servizio delle Iene sulla compagna?»

C’è una ricaduta politica dell’indagine a carico di Giuseppe Conte per il presunto utilizzo della scorta da parte della compagna. La Lega punta contro Mediaset, tv dell’alleato Silvio Berlusconi, e chiede conto del servizio de Le Iene mai andato in onda, in cui si vedeva Olivia Paladino rifugiarsi in un supermercato per non rispondere alle domande dell’inviato, e subito dopo gli uomini della sicurezza del premier arrivare per aiutarla. Sul caso è stato aperto un fascicolo già trasmesso al Tribunale dei Ministri, e per atto dovuto Conte è stato iscritto nel registro degli indagati.

La Lega interviene con il suo responsabile editoria, Alessandro Morelli, uno degli uomini più vicini a Matteo Salvini, segno che il Carroccio vuole dare peso alla vicenda, anche a costo di tirare in mezzo il leader di Forza Italia. «Come mai non è ancora andato in onda il servizio? Chiediamo che non venga messo il bavaglio alle Iene – dice Morelli – e che Conte e la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese vengano a riferire in Parlamento».

A monte delle dichiarazioni, come spiega una fonte leghista, c’è il sospetto che i vertici delle tv di Berlusconi abbiano avuto riguardo per il premier, perché proprio in quei giorni di fine ottobre il governo stava per presentare l’emendamento salva-Mediaset contro la scalata di Vivendi.

