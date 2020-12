Ascolti tv 21 dicembre analisi: i vipponi battono il crimine. Vola Ranucci (picco su De Luca) e Giusti con il Boss in incognito

Non ci resta che il crimine perde il confronto con Signorini, Rai1 sotto media consente che sia Rai2 che Rai3 facciano bene. Report intervista Zambon e ‘spara’ su Guerra, Oms, governo, ma anche Vincenzo De Luca (picco a quasi 3,2 milioni). Va forte Boss in incognito ma con una fin troppo esplicita promozione del brand del beverage.

Ascolti tv e Covid-19: in access boom per Lilli Gruber (8,4%) con Scanzi e Cacciari, staccate Gentili (5,5% e 4,8%) e Moreno (4%)

Era bastata una pellicola con Julia Roberts la settimana scorsa a battere il Grande Fratello Vip. Ieri – lunedì 21 dicembre – non è riuscito a fare lo stesso il titolo nazionale stile stracult Non ci resta che il crimine, con Alessandro Gassman, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, che si è fermato a 2,936 milioni di spettatori ed il 12,3%.

Su Canale 5 la puntata senza eliminazioni del docureality condotto da Alfonso Signorini si è confermata a 3,383 milioni ed il 20,6% (sette giorni prima a quota 3,356 milioni ed il 19,98%) ed è bastato a dominare la scena, facendo meglio dell’altra ammiraglia. Viale Mazzini, però, ha fatto bene con Rai2 e Rai3, con la seconda rete – in particolare – che ha ospitato una congrua fetta di pubblico in uscita da Rai1. E’ andato molto forte, ma rimanendo lontano dal record stagionale della trasmissione, Sigfrido Ranucci.

Report fa il botto in Friuli, va sotto media in Campania

Lanciato dal teaser di Massimo Giletti, che alla domenica sera sul caso OMS su La7 non aveva fatto sfracelli, si è aggiudicata il podio risalendo sopra la soglia del 10% una puntata di Report (2,620 milioni di spettatori e 10,4%; aveva avuto 2,423 milioni di spettatori e il 9,7% sette giorni prima), che ha avuto come momenti clou l’intervista a Francesco Zambon (sul caso del report che biasimava la reazione del sistema nazionale al corona virus ‘bloccato’ dall’organizzazione mondiale della sanità), ma soprattutto l’inchiesta sulle performance sanitarie dalla Regione Campania; il picco di ascolti del programma a 3,2 milioni circa e l’11,8% di share è arrivato durante il servizio Tutti gli uomini del presidente, dedicato al governatore Vincenzo De Luca. La puntata in questione ha avuto un risultato molto sopra media in Friuli arrivando al 18,3%, mentre ha avuto solo il 7,5% della platea in Campania.

Rai2 – come anticipato – ha battuto nettamente Italia 1: la puntata natalizia di Boss in incognito è andata a tutta birra (la storia chiamava in causa Enrico Galasso ad di Birra Peroni), riscuotendo 1,775 milioni di spettatori e 7,5%; l’action Extraction ha raccolto 1,280 milioni di spettatori e il 5,1%).

In coda Nicola Porro si è ripetuto sulle solite prestazioni, superando a tratti anche il film di Italia 1. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha ottenuto 1,058 milioni di spettatori e il 5,5% di share (a 1,074 milioni di spettatori e il 5,6% di share sette giorni prima). Su La7, infine, Grey’s Anatomy, ha conquistato 663mila spettatori ed il 2,9%.

Le altre partite di giornata. Mediaset allenta la concorrenza, corrono le produzioni di Rai1

In access su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno al 19,8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 17,7%. Su Italia1 CSI Miami 4,2%. Su Rai3 I Topi 4,1% e Un Posto al Sole 6,5%. Su La7 Otto e Mezzo, con Massimo Cacciari, Mariolina Sattanino, Andrea Scanzi ospiti di Lilli Gruber, ha riscosso ben 2,3 milioni e l’8,4% di share. Su Rete 4 Stasera Italia, con Veronica Gentili al posto di Barbara Palombelli, ha avuto 1,484 milioni e il 5,5% di share e poi 1,326 milioni e 4,8% ospitando Carlo Cottarelli, Pietrangelo Buttafuoco, Maurizio Belpietro, Fabrizio Pregliasco e Pierferdinando Casini. Su Rai2 Tg2 Post si è fermato a 1,099 milioni e 4% di share con Federico D’Incà, Luca Richeldi e Matteo Bassetti ospiti di Manuela Moreno.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 20,4%, mentre L’Eredità il 25,1%; su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 13,6% di share e Caduta Libera 17,4% di share. Su Rai3 il TGR 14,5% di share

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 12,2% e 19%; Storie Italiane 19,4% e 15,1% di share. Su Canale5 America- un anno nella natura selvaggia 11,8%, Terre Estreme 9,5%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 3,5%. Su Rai3 Agorà 9,2% di share, Mi Manda RaiTre al 5,8%. Su La7 Omnibus 4,3%, Coffee Break 5,5%.

A mezzodì su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 15,3%. Su Canale 5 Forum 15,7%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,5% e 8,6%. Su Italia 1 Sport Mediaset 7%. Su Rai3 Elisir 6,7%, Quante Storie 6,4%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,9% di share e 1,8%, La Signora in Giallo 4,1%. Su La7 L’Aria che Tira 6,1% e 4,2%.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro Giorno 12,3% e Il Paradiso delle Signore 17,4%. Vita in diretta 18,8% di share (presentazione 18,2%). Su Canale5 Beautiful 17,9%, Una Vita 18,2%, Uomini e donne 22,6%, Amici 18,5%, il Grande Fratello Vip 18,5%, Ritorno a Christmas Creek 11,9%. Su Rai 2 Detto Fatto 2,8% e 2,3%. Su Rai3 Geo 7,6% e 12,6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 4,7%. Su La7 Tagadà 3,7%.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 6,3%. Su Canale 5 il Tg5 Notte 16%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini 2,7%. Su Rai 3 Che ci faccio qui 6,7%. Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone 4,8% di share. Su La7 Gazzetta Sports Awards 1,4%.

Alle 20.00: Tg1 6,457 milioni e 25,4%, Tg5 5 milioni e 19,4%; TgLa7 a 1568 milioni e 6,1%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Boss in incognito)