Ascolti tv 14 dicembre analisi: Julia Roberts letale nelle strenne Covid. Gruber batte Moreno e Palombelli, ma poi fa flop

Funziona su Rai1 Julia Roberts nella versione impegnata e dopo Wonder fa bene anche con Ben is back, in prima tv ma difficile. Mantengono tutti i propri fedeli Alfonso Signorini, nonostante una puntata del Gf Vip apparsa un po’ interlocutoria dal punto di vista drammaturgico, e un Report che non ha affrontato temi particolarmente caldi. Otto e mezzo fa benissimo nella sua fascia ordinaria, crolla con lo speciale internazionale.

Ascolti tv e Covid: in access va forte Lilli Gruber (7,6%), staccate Moreno (4,1%) e Palombelli (5,2% e 4,7%)

Podio confermato, ieri, in prima serata, con in vetta le ammiraglie e la terza rete sul terzo gradino, lunedì 14 dicembre, con una programmazione generalista che ha cominciato ad avere le sembianze più tipiche del periodo delle strenne commerciali. In questo contesto si è confermata la forza di Julia Roberts come asset prenatalizio (aveva già vinto con il film family impegnato Wonder su Rai1), mentre si è un po’ sgonfiata la sicumera di Lilli Gruber, sempre forte in access prime time, ma decisamente presuntuosa e non premiata dagli ascolti al momento di proporre uno speciale di prima serata dedicato a Barack Obama.

Julia e Alfonso precedono Sigfrido

I meter dicono che ieri per ascolti ha vinto la pellicola drmmatica in prima tv Ben is back, con Julia Roberts protagonista, a quota 4,1 milioni di spettatori ed il 17%. Meno ascolti ma più share su Canale 5 ha avuto la nuova puntata di Grande Fratello Vip: a quota 3,356 milioni ed il 19,98%, in calo rispetto a sette giorni prima per ascolti ma non per share (3,649 milioni ed il 19,8% venerdì scorso) e comunque dominatore del campo dalla fine del film della prima rete.v Sono rimasti fedeli a Rai Tre gli spettatori di Report, che ieri ha indagato, tra le altre cose, sulla Cisl e le navi che inquinano, conseguendo 2,423 milioni di spettatori e il 9,7% (2,557 milioni di spettatori e 9,7% sette giorni prima). E’ cresciuta per ascolti e share, invece, la proposta cinema di Italia 1 (in prima tv Braven Il Coraggioso ha raccolto 1,711 milioni di spettatori e il 6,9%).

Porro batte Gruber su Obama

In coda su Rete 4 Quarta Repubblica a 1,074 milioni di spettatori e il 5,6% di share (1,022 milioni di spettatori e il 4,9% di share sette giorni prima) è arrivato ancora una volta distantissimo da Sigfrido Ranucci. Ma Nicola Porro ha superato facilmente la replica di Rai2 (Guarda stupisci a riscosso 1,006 milioni di spettatori e 4,3%) ed ha doppiato la proposta di La7.

Otto e Mezzo-Speciale Obama ha avuto tra gli ospiti Carlo De Benedetti, Beppe Severgnini, Giovanna Pancheri, Alessandro Vespignani e trasmesso contenuti esclusivi (un’intervista a Barack Obama, realizzata dal giornalista di 60 minutes Scott Pelley e documentario di Dan Partland #Unfit – The psychology of Donald Trump). Ma la trasmissione della Gruber si è fermata a quota 600mila spettatori e 2,4% (con (nel dettaglio Un’Ora con Barack Obama a 697mila e 2.6% e #Unfit: la Psicologia di Donald Trump a 341mila e 2.2%), nonostante nella solita collocazione in access la trasmissione avesse superato quota 2 milioni.

Le altre partite di giornata. Okay Amadeus e Insinna. Ma anche Panicucci e Palombelli del mattino. Al pomeriggio bene Matano

In access su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno al 19%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 16,3%. Su Rai2 Tg2 Post 4,1%. Su Italia1 CSI 5%. Su Rai3 Che Succ3de? 5,2% e Un Posto al Sole 6,8%. Su Rete4 Stasera Italia 5,2% e 4,7%, su La7 Otto e Mezzo 7,6%.

In preserale su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 19,5% di share e Caduta Libera 24,4% di share. Su Rai3 il TGR 14,9% di share

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 12,1% e 17,5%; Storie Italiane 13,9% e 13,6% di share. Su Canale5 Mattino Cinque 19,1%, 17,8% e 15,3% nella terza parte. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 3,4%. Su Rai3 Agorà 9,1% di share, Mi Manda RaiTre al 5,9%. Su La7 Omnibus 4,1%, Coffee Break 4,3%.

A mezzodì su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 13,8%. Su Canale 5 Forum 18,2%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,4% e 7,5%. Su Italia 1 Sport Mediaset 7,1%. Su Rai3 Elisir 7,4%, Quante Storie 6,3%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,5% di share e 1,4%, La Signora in Giallo 3,8%. Su La7 L’Aria che Tira 5,9% e 4,8%.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro Giorno 12,5% e Il Paradiso delle Signore 18,3%. Vita in diretta 17,5% di share (presentazione 17,4%). Su Canale5 Beautiful 16,9%, Una Vita 16,4%, Uomini e donne 21,6%, Amici 18%, il Grande Fratello Vip 17,7%, Il Segreto 17,3%, Pomeriggio Cinque 15,5%, 14,8% e 12,3%. Su Rai 2 Ore 14 3%. Su Italia1 I Simpson 6,8%, 6,9% e 6,8%. Su Rai3 Geo 7,9% e 12,5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,5%. Su La7 Tagadà 3,6%.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 7,2%. Su Canale 5 il GFVIP Live 20,6%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini 3,1%. Su Rai 3 Che ci faccio qui 5,7%. Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone 4,8% di share.

Alle 20.00: Tg1 6,3 milioni e 25,2%, Tg5 4,7 milioni e 18,5%; TgLa7 a 1540 milioni e 6%.

(Nella fono un momento dello Speciale Otto e mezzo)

Emanuele Bruno