Ascolti tv analisi 17 dicembre: Amadeus flop con i giovani per Sanremo, Potter e Iene stabili, cresce Del Debbio con Zaia e fa bene Masterchef

Sanremo Giovani si conferma appuntamento debole anche in finale, ma non aveva funzionato neanche col traino di Doc ed Argentero. Vince il film della saga del maghetto su Canale 5, ma senza fare sfracelli. Va bene Dritto e Rovescio e si difende anche Piazzapulita. Riempie bene il vuoto generalista il ritorno di Masterchef, bene con la decima edizione al battesimo su SkyUno.

Ascolti, access: I Soliti Ignoti consola Amadeus. Gruber domina tra i talk.

Che Sanremo Giovani televisivamente fosse un format debole, per quanto lo si riveda e lo si aggiorni nella formula, lo si sapeva da anni di risultati meter deludenti. In questa stagione se ne è avuta l’ennesima conferma. La trasmissione con Amadeus alla conduzione, nata per selezionare le nuove proposte del Festival, ha fatto flop in seconda serata, anche quando è stata trainata dall’episodio secco della fiction fenomeno di questa stagione, Doc, con Luca Argentero protagonista. Niente di strano così che ieri proponendo la finale (con 1,878 milioni di spettatori ed il 10,2%), lunghissima, che ha fatto protestare pure Bruno Vespa in avvio di Porta a Porta, nonostante le scuse inviategli da Amadeus, Rai1 abbia perso il confronto con la pellicola della saga di Harry Potter nell’agenda di Canale 5 (Il principe mezzosangue a 2,277 milioni ed il 12,3%). Naturale che i risultati relativamente contingentati delle ammiraglie abbiano consentito di portare a casa buone prestazioni anche a Le Iene (in crescita contenuta a 1,660 milioni di spettatori con il 9,5%) e alla prima puntata di Masterchef su SkyUno (per Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli 1,073 milioni di spettatori e il 4,2%, con il primo dei due episodi alla quota record di 1,2 milioni e 3,8% ed il secondo a 943mila e 4,6%).

Ma ad andare più forte del prevedibile – tutto sommato – sono stati i due talk di approfondimento ancora in onda: Paolo Del Debbio ha puntato su Luca Zaia (per Dritto e Rovescio ben 1,374 milioni di spettatori ed il 7,3%), mentre Corrado Formigli su un’antologia dei migliori servizi, con Filippo Santelli (positivo al covid e quindi recluso dai cinesi all’aeroporto di Pekino) e Selvaggia Lucarelli a supportarlo (per Piazzapulita 1,2 milioni ed il 5,3%). Meno bene, alla fine, hanno fatto il film in prima tv sulla terza rete (Il sindaco del Rione Sanità, a 1,179 milioni e 4,9%) ed i telefilm di Rai2 (9-1-1 a 939mila e 4,9%).

Le altre partite di giornata. Amadeus bene in access, boom Insinna, bene Panicucci e Matano

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 4,790 milioni ed il 17,5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 4,458 milioni di spettatori e 16,3%. Su Rai3 Che Succ3de? a 1,388 milioni di spettatori e 5,3%, Un Posto al Sole 1,792 milioni di spettatori con il 6,6%. Su Italia1 Csi ha attratto 1,232 milioni di spettatori con il 4,6%.

Talk signore: stravince la Gruber

Su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber alla conduzione e tra gli ospiti Marco Travaglio, Silvioa Sciorilli Borrelli, Carlo Calenda, ha avuto 2,161 milioni di spettatori e il 7,9%. Su Rete4 Stasera Italia con Matteo Richetti, Danilo Toninelli, Augusto Minzolini, Aldo Cazzullo tra gli ospiti, 1,334 milioni e 5% di share e poi 1,234 milioni e 4,5%. Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Luigi Marattin, Riccardo Molinari, Marco Antonellis, a 1,046 milioni e 3,8% di share.

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 3,560 milioni e 20,6% e 5,238 milioni e 24,7%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2,4 milioni di spettatori e 14,2% e 3,486 milioni e 16,8%. Su Rai3 TGR 3,630 milioni di spettatori con il 16,5%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 12,2% e 17,2% e poi Storie Italiane 17,3% e 12,7%. Su Canale5 Mattino Cinque al 18% e 16,8% e 14,8%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3,2%. Su Rai3 Agorà 8,7%, Mi Manda Rai3 7,2%. Su La7 Omnibus 4%, Coffee Break al 4,4%.

A mezzodì su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno al 14,8%, su Canale 5 Forum al 15,1%. Su Rai2 I fatti vostri 6,8% e 8,7%. Su Italia1 Sport Mediaset a 8,2%. Su Rai3 Elisir 7%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,6% e 2,1%, La Signora in Giallo 4,5%. Su La7 L’Aria che Tira a 5,1% nella prima parte e 3,9% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 12,4%; Paradiso delle Signore 17,8%. La vita in diretta 16,8%. Su Canale5 Beautiful 18,2%, Una Vita 17,3% di share, Uomini e Donne 22,3%, Amici 17,9%, GFVIP al 17,9%, Il Segreto al 17,7%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 16,2% nella prima parte, 16,1% nella seconda parte e 13,8% nella terza parte corta. Su Rai2 Ore14 al 2,8%, Detto fatto 3,9%. Su Rai3 Geo a 7,4% e 13,3% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,6%. Su La7 Tagadà 3,7%.

In seconda serata su Rai1 Porta a porta 11,1%. Su Canale 5 X Style 8,4%. Su Rai2 Una pezza di Lundini 2,5%. Su Rai 3 Linea Notte 4,7%. Su Italia1 Amici 9,4%. Su Rete 4 Striptease 5,6% di share.

Alle 20.00 Tg1 a 6,253 milioni e 25,1%; Tg5 a 4,895 milioni e 19,4%; TgLa7 a 1,478 milioni e 5,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Dritto e Rovescio)