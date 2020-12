Ascolti tv 16 dicembre digital e pay: La Serie A accende Sky con Inter e Juve. Nove da record con Conte

Ascolti Tv ulteriori dei grandi gruppi: altre Rai 6,5% in prime time e 5,85% nell’intera giornata; Altre Mediaset 8,45% e 8,1%

Il turno infrasettimanale della Serie A, ieri – mercoledì 16 dicembre – aveva tanti incontri importanti sia nel preserale che nello slot successivo. Su Sky Juventus-Atalanta (in onda alle 18.30, e terminata uno a uno) ha avuto 1,567 milioni di spettatori con il 7,4% di share. Alle 20.45 Inter-Napoli (vinta per uno a zero dai nerazzurri) ha riscosso 1,3 milioni di spettatori medi con il 4,9% di share; i match delle 20.45 su Sky hanno complessivamente ottenuto 1,818 milioni di spettatori con il 6,8% di share. Ma se il calcio era il contenuto tematico chiave della pay, era un passaggio del premier su Nove ad accendere l’offerta opzionale in chiaro ieri sera

Tra le native digitali free in prima serata vince Nove col premier

In prima serata. Su Nove Speciale Accordi e Disaccordi con Giuseppe Conte ospite di Luca Sommi e Andrea Scanzi ha avuto 802 mila spettatori ed il 3,1%, con punte di 950 mila spettatori; sette giorni prima il programma aveva conquistato 460mila spettatori con l’1,8%. Su Rai Movie Se Dio Vuole ha avuto 472mila spettatori e 1,83%. Su RaiPremium I tulipani dell’amore a 450mila e 1,75%. Su 20 per Yes Man 391mila e 1,58%. Su Tv8 Tulipani: Amore, Onore ha avuto 315mila spettatori e 1,3%. Su Iris Viky Cristina Barcelona ha avuto 304mila spettatori e 1,21%. Su Cine34 Soap Opera ha avuto 265mila spettatori e 1,1%. Su Top Crime per Delitti sul lago 233mila e 0,92%. Su Real Time Seconda Vita 226mila e 0,84%. Su Rai4 Vikings ha avuto 213mila e 0,8%. Su La5 The Royal saga ha avuto 185mila spettatori e 0,73%.

Le altre partite di giornata: Papi vs Corsi, Volpe meglio

In access ecco Papi. Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 587mila spettatori con il 2,2%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 420mila spettatori con 1,6%.

Al mattino su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 60mila spettatori con 1%. A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina dopo il Tg ha raccolto 107mila spettatori con lo 0,7%. Al pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina ha raccolto 151mila spettatori con 1,1%. In preserale. %. Su Nove Little big Italy 279mila e 1,3%. Su Tv8 Cuochi d’Italia a 253mila e 1,1 In seconda serata. Su Nove Fake-La fabbrica delle notizie 247mila e 1,4%. Su Tv8 Una vacanza molto speciale 148mila e 1,3%.

