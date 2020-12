Ascolti tv 13 dicembre digital e pay: Juve, Milan, Inter (Dazn 209), Verstappen in luce su Sky. Dieci Comandamenti boom su Iris

Ascolti Tv Formula 1 free + pay: 2,140 milioni e 11,9% di share dalle 14.10 per la vittoria di Max

Giornata un po’ meno ricca di pubblico confinato in casa a guardare anche lo sport in day time (meno due milioni tra le 12 e le 18.00), domenica 13 dicembre, con la tappa conclusiva della Formula Uno live su Sky e su Tv8 da Abu Dhabi, ma anche con la Serie A. Alle 14.10, la gara degli emirati vinta da Max Verstappen ha avuto 841mila e il 4,7% su Sky e su Tv8 ha conseguito 1,3 milioni e 7,2%.

In tema calcio su Sky alle 20.45 Milan-Parma ha avuto 1,361 milioni di spettatori ed il 5,2%. Alle 18.00 Genoa-Juventus ha conseguito 1,6 milioni di spettatori ed il 7,5%; mentre gli incontri alle 15.00 a complessivi 968mila e 5,8%, con Bologna-Roma 285mila e 1,7% e Napoli-Sampdoria 412mila e 2,5%. Inoltre all’ora di pranzo su Dazn la rimonta dell’Inter sul Cagliari a 675mila e 3,7%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: in prime time il kolossal ‘religioso’ batte l’action e il titolo rosa

In prima serata. Su Iris I Dieci Comandamenti 613mila e 3,8%. Su 20 Codice Mercury a 467mila e 1,92%. Su La5 Un amore sotto l’albero a 446mila e 1,8%. Su Tv8 I delitti del BarLume-Un due tre stella! 443mila e 1,8%. Su RaiMovie Big Daddy 395mila spettatori e 1,54%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi 367mila spettatori e 1,47%. Su Rai4 Oltre la notte 355mila spettatori e 1,43%. Su Nove Fuga dal Natale 353mila spettatori e 1,6%. Su Cine34 Pasqualino Settebellezze 200mila spettatori e 0,81%. Su RaiPremium Vita da star 199mila spettatori e 0,8%. Su Top Crime Csi a 147mila e 0,5%.

In access su Tv8 4 Ristoranti a 473mila e 1,8%; su Nove Little Big Italy ha avuto 356mila spettatori con l’1,3%. In seconda serata su Nove Merry Christmas in love2 143mila e 1,7%; su Tv8 Piacere Maisano a 90mila e 0,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Milan-Parma)