Ascolti tv analisi 10 dicembre: Rai1 batte Canale5, le Iene, la finale di X Factor. Cala Ranieri. Tributo a Pablito in nottata

Nella giornata caratterizzata dal ricordo di Paolo Rossi, in prima serata Wonder batte L’Ordine della Fenice. Le Iene fanno il 9,1%, e arriva all’8% il simulcast del talent che ha eletto Casadilego campionessa su Tv8 e SkyUno. Porta a Porta, Italia-Brasile su Rai2, lo speciale di Rete 4 convogliano sul campione scomparso la quota maggioritaria di platea.

Ascolti tv, access: Striscia precede le Teche su Paolo Rossi. Tra i talk politici prevale Otto e Mezzo

Il fiore più bello è Paolo Rossi è la metafora che campeggia da quasi 40 anni su un muro di Siracusa. Stavolta non sono stati il dpcm natalizio e il premier Giuseppe Conte a monopolizzare le scalette di programmi, news e contenitori. Dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona, è stata quella di un altro campione molto amato e di grande importanza simbolica, centravanti della Nazionale tra la fine degli anni Settanta e gli Ottanta, ad essere commemorata in tv giovedì 10 dicembre.

In access prime time, su Rai1 una puntata dedicata a Rossi di Techetechete ha riscosso 4,050 milioni di spettatori ed il 14,8%, con Manuela Moreno che nella stessa fascia ha fatto meglio di Barbara Palombelli raccontando Pablito con Jacopo Volpi e Ivan Zazzaroni a Tg2Post. In prima serata sulla seconda rete il docufilm Paolo Rossi – Il campione è un sognatore che non si arrende mai ha ottenuto 1,462 milioni e 5,8% e poi Italia-Brasile del 1982 ha avuto il 5,21%. In seconda serata ha parlato di Rossi anche Bruno Vespa, a Porta a Porta (8,5%) e gli ha dedicato uno speciale Rete4 (Semplicemente Pablito 5,76%) dopo Dritto e Rovescio, dove Paolo Del Debbio ha aperto raccontando il centravanti azzurro della vittoria al Mundial. Ma di Rossi hanno parlato anche Le Iene, tantissimi appuntamenti tv tutto l’arco della giornata.

La graduatoria di prima serata: sfida tra i film delle ammiraglie, vince Rai1, poi Iene, il simulcast di X Factor, Rossi. Ranieri corre sulla stessa linea dei talk

La prima serata si è giocata tatticamente: il film su Rai1 (Wonder a 3,559 milioni di spettatori ed il 14,9%) ha battuto la saga di Harry Potter, in calo di oltre un punto di share sull’ammiraglia rivale (L’Ordine della Fenice a 2370 milioni e 11,5%).

Nella gara per il terzo gradino del podio Le Iene (in flessione contenuta a 1,696 milioni di spettatori con il 9,15%) sono prevalse sul simulcast Tv8/SkyUno. La finale di X Factor, vinta da Casadilego e caratterizzata dalla notizia dell’abbandono della conduzione di Alessandro Cattelan ha riscosso 746mila spettatori e 3,2% di share. Sommando a quelli di Tv8 anche gli ascolti di SkyUno (1,1 milioni e 4,8%) e SkyUno+1 lo show condotto da Alessandro Cattelan e prodotto da Fremantle è arrivato a 1,895 milioni di spettatori e l’8%, in progresso chiaro rispetto all’edizione precedente. A pagare dazio a Paolo Rossi, ma anche a X Factor, è stato Massimo Ranieri sulla terza rete. Lo show Qui e adesso che all’esordio aveva avuto 1,5 milioni di spettatori ed il 6,7%, ieri è calato a 1,1 milioni ed il 4,8%.

Più equilibrata del solito è stata la partita dei talk politici. Del Debbio con Montesano è calato, Formigli è cresciuto con Crisanti e Bersani

Hanno corso più vicini i programmi di Rete 4 e La7. Dritto e Rovescio con Annamaria Bernini, Lucia Bergonzoni, Beatrice Lorenzin, Giovanni Donzelli, Gianfranco Librandi, Enrico Montesano, Claudia Fusani e Maurizio Belpietro tra gli ospiti è calato a 1,068 milioni di spettatori e 5,5% di share (sette giorni prima a 1,338 milioni di spettatori e 6,9% di share). Mentre Piazzapulita, con Pier Luigi Bersani, Andrea Crisanti, Agostino Miozzo, Mario Calabresi, Antonio Padellaro, Stefano Feltri, Paolo Bianchini, Alfredo Ferrante, Serena Sorrentino, Sebastiano Barisoni, Domenico De Masi, Alberto Forchielli, Tito Boeri, Valentina Petrini, Damiano Rizzi, Fabio Bucciarelli e Stefano Massini in organico, è salito a 1,045 milioni di spettatori e 4,5% (sette giorni prima a 922mila spettatori e 4,1%).

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 Techetechete a 4,050 milioni ed il 14,8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 4,8 milioni di spettatori e 17,6%. Su Rai3 Che Succ3de? a 1,6 milioni di spettatori e 6,1%, Un Posto al Sole 1,9 milioni di spettatori con il 7%. Su Italia1 Csi ha attratto 1,181 milioni di spettatori con il 4,4%.

Su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber alla conduzione e tra gli ospiti Marco Travaglio, Massimo Cacciari, Ernesto Maria Ruffini, ha avuto 1,933 milioni di spettatori e il 7,1%. Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione a ricordare Paolo Rossi, a 1,384 milioni e 5,1% di share. Su Rete4 Stasera Italia con Matteo Renzi, Sebastiano Barisoni, Marcello Sorgi, Pietro Schenaldi, Sveva Casati Modignani tra gli ospiti di Barbara Palombelli, 1,174 milioni e 4,3% di share e poi 1,337 milioni e 4,9%.

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 3,269 milioni e 18,3% e 5,115 milioni e 23,3%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2,481 milioni di spettatori e 14% e 3,6 milioni e 16,8%. Su Rai3 TGR 3,329 milioni di spettatori con il 14,4%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Napoli-Real Sociedad a 822mila spettatori e 3,5%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 13,3% e 18,3% e poi Storie Italiane 17,5% e 15,1%. Su Canale5 Mattino Cinque al 15,5% e 14% e 12,9%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 2,8%. Su Rai3 Agorà 9%, Mi Manda Rai3 7,4%. Su La7 Omnibus 3,4% e 3,3%, Coffee Break al 3%.

A mezzodì su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno al 14,8%, su Canale 5 Forum al 15,1%. Su Rai2 I fatti vostri 6,8% e 8,7%. Su Italia1 Sport Mediaset a 8,2%. Su Rai3 Elisir 7%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,6% e 2,1%, La Signora in Giallo 4,5%. Su La7 L’Aria che Tira a 5,1% nella prima parte e 3,9% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 12,6%; Paradiso delle Signore 18,1%. La vita in diretta 15,4%. Su Canale5 Beautiful 17,7%, Una Vita 17,6% di share, Uomini e Donne 22,4%, Amici 18,6%, GFVIP al 17,7%, Il Segreto al 16,8%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 15,9% nella prima parte, 14,8% nella seconda parte e 12,7% nella terza parte corta. Su Rai2 Ore14 al 2,9%, Resta a casa e vinci 2,1%. Su Rai3 Geo a 8,7% e 12,8% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,6%. Su La7 Tagadà 3,7% e 3,9%.

In seconda serata su Rai1 Porta a porta 8,5%. Su Canale 5 X Style 6,3%. Su Rai2 Italia-Brasile 5,2%. Su Rai 3 Linea Notte 5%. Su Italia1 Amici 8,2%. Su Rete 4 Semplicemente Pablito 5,8% di share.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del docufilm di Rai2)