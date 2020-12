Ascolti tv analisi 3 dicembre: Conte fa il pieno. Rai1 batte Potter, le Iene, Ranieri. Bene il Napoli e Del Debbio, super Gruber

Ascolti, access: Amadeus trainato dal premier distacca Striscia. Tra i talk fa il botto Otto e Mezzo che fa l’8,5%

Stavolta il premier Giuseppe Conte ha spaccato il minuto. Il dpcm che illustra cosa si potrà fare nel periodo di Natale e Capodanno è stato presentato per venti minuti scarsi dalle 20.20 in avanti, in coda a Tg1, Tg5 e TgLa7, con coperture più lunghe su Rete 4 (Stasera Italia in avvio) e La7 (Otto e Mezzo con l’anteprima) e con l’intera conferenza stampa, comprensiva delle domande dei giornalisti, in onda sulle tematiche di all-news (SkyTg24 ha fatto il 2,5%!).

Il discorso di Conte ha dopato il risultato dei tg delle 20.00, ma con – dato politico? – il Tg1 e il TgLa7 più in crescita del Tg5: per il Tg1 ben 7,590 milioni di spettatori ed il 28%, per il Tg5 5,4 mln e 19,7%, per il TgLa7 1,6 mln e 5,8%. Nel momento di picco il premier ha avuto i soliti due terzi della platea disponibile (65%). Ben 8,7 milioni il picco di ascolto del Tg1 alle 20.30 circa.

Sovrapposizione: Io una giudice popolare al maxiprocesso 13,7%; Il calice di fuoco 11,2%.

La prima serata non ha avuto altri scossoni e si è dipanata come era logico stimare: un risultato contenuto della docufiction impegnata di Rai1 (Io una giudice popolare al maxiprocesso, con Donatella Finocchiaro e Nino Frassica, a 3,389 milioni di spettatori ed il 13,7%) è bastato a fare meglio della saga di Harry Potter, stabilissima sull’ammiraglia rivale (Il calice di fuoco a 2,528 milioni e 12,7%). Nel periodo in sovrapposizione Rai1 ha fatto il 13,7% e Canale 5 l’11,2%.

Le Iene battono Qui e adesso ma il bilancio della terza rete è soddisfacente se si considera Ranieri che ha sfidato la partita del Napoli…

Nella gara per il terzo gradino del podio Le Iene (in crescita non clamorosa a 1,710 milioni di spettatori con il 9,3%) sono prevalse sulla novità di Rai3. Pretenzioso e ‘alto’, buono anche per Rai1, lo show in prima tv Qui e adesso con Massimo Ranieri a ospitare sul palco, nelle quinte e nella platea svuotata del Teatro Sistina tanti ospiti importanti, ha avuto 1,5 milioni di spettatori ed il 6,7%. Un bilancio buono, se si considera che il pregevole, più di nicchia ma somigliante Maledetti Amici Miei, su Rai2 era stato un clamoroso flop. E che non avrà sempre la partita del Napoli – bacino affine – contro.

La solita partita fratricida tra X Factor e l’Europa league

Alla fine Ranieri ha fatto meglio dell’Europa League su Tv8 (Az Alkmaar-Napoli di Europa League, 1,4 milioni di spettatori e 5,2% di share) e dei due talk politici, con in particolare Paolo Del Debbio (Dritto e rovescio 1,338 milioni di spettatori e 6,9% di share) che incamerando più fuoriusciti dalle ammiraglie ha fatto molto meglio di Corrado Formigli (Piazzapulita a 922mila spettatori e 4,1%) e dei telefilm di Rai2 (FBI 1,086 milioni e 3,9% e 9-1-1 912mila spettatori e 3,6% di share). E’ calato un po’, sentendo di più la concorrenza dell’Europa League, il talent di SkyUno giunto alla semifinale (X Factor con Mydrama ultima eliminata, al 3,1% e 806mila spettatori complessivi).

Le altre partite di giornata. I Soliti Ignoti e L’Eredità dominano, boom Panicucci e Forum. Matano batte D’Urso

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 5,232 milioni ed il 18,2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 4,548 milioni di spettatori e 15,8%. Su Rai3 Che Succ3de? a 1,1 milioni di spettatori e 3,9%, Un Posto al Sole 1,751 milioni di spettatori con il 6,1%. Su Italia1 Csi ha attratto 1,075 milioni di spettatori con il 3,7%. Su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber alla conduzione, ha avuto 2,451 milioni di spettatori e 8,5% con Mariolina Sattanino, Sebastiano Barisoni, Massimo Galli, Luca Bizzarri dopo Conte. Su Rete4 Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione, e il collegamento con la conferenza stampa, ha totalizzato 1,483 milioni e 5,2% di share e poi 1,481 milioni e 5,1%. Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione e Michele Emiliano, Dario Nardella, Pierluigi Biondi, Marina Lalli e Massimo Caputi ospiti, ha avuto 1,091 milioni di spettatori e il 3,8% di share.

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 3,548 milioni e 19% e 5,261 milioni e 23,1%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2,481 milioni di spettatori e 13,6% e 4 milioni e 18%. Su Rai3 TGR 3,6 milioni di spettatori con il 15,1%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 12,3% e 17,2% e poi Storie Italiane 15,7% e 13,6%. Su Canale5 Mattino Cinque al 19% e 19,1% e 15,4%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3,1%. Su Rai3 Agorà 8,2%, Mi Manda Rai3 5,8%. Su La7 Omnibus 3,6%e 3,7%, Coffee Break al 3,8%.

A mezzodì su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno al 13,9%, su Canale 5 Forum al 17,5%. Su Rai2 I fatti vostri 6,6% e 8,2%. Su Italia1 Sport Mediaset a 6,3%. Su Rai3 Elisir 7,7%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,6% e 1,7%, La Signora in Giallo 4,5%. Su La7 L’Aria che Tira a 4,6% nella prima parte e 3,8% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 11,4%; Paradiso delle Signore 16,7%. La vita in diretta 16,2%. Su Canale5 Beautiful 16,9%, Una Vita 17,5% di share, Uomini e Donne 22,6%, GFVIP al 20%, Il Segreto al 16,7%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 14% nella prima parte, 14,7% nella seconda parte e 11,9% nella terza parte corta. Su Rai2 Ore14 al 2,7%. Su Rai3 Geo a 8,9% e 12,6% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,9%. Su La7 Tagadà 2,9% e 3%.

In seconda serata su Rai1 Porta a porta 9,1%. Su Canale 5 X Style 8,3%. Su Rai2 O anche no 1,2%. Su Rai 3 Linea Notte 7%. Su Italia1 Amici 9,2%. Su Rete 4 The Boxer 4,9% di share.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del TgLa7 )