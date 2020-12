Ascolti tv 10 dicembre 2020: Wonder batte Harry Potter. La finale di X Factor meglio del 2019

Wonder 14,91%, Harry Potter e l’Ordine della Fenice 11,50% e Le Iene 9,15%

Scontro di film per ragazzi tra le reti ammiraglie generaliste e a spuntarla è Wonder su Rai1 con il 14,91% e 3,559 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 13,74% e 3,3 milioni con la fiction Io, una giudice popolare al Maxiprocesso.

Dietro si è piazzato il film Harry Potter e l’Ordine della Fenice su Canale5, che ha registrato l’11,50% di share media con 2,371 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’altro film della saga, Harry Potter e il calice di fuoco aveva fatto il 12,74% e 2,5 milioni.

Terza piazza per Le Iene su Italia1 con il 9,15% e 1,687 milioni di contatti. Giovedì scorso lo stesso programma aveva portato a casa il 9,30% e 1,710 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera prosegue con il documentario Paolo Rossi – Un campione è un sognatore che non si arrende mai su Rai2, che ha registrato il 5,79% e 1,462 milioni di spettatori, poi lo show di Massimo Ranieri Qui e adesso su Rai3 al 4,80% e 1,123 milioni e Diritto e rovescio su Rete4 al 5,48% e 1,068 milioni.

Si chiude con Piazzapulita al 4,49% e 1,045 milioni su La7, poi la finale di X Factor 2020 su Tv8 al 3,2% e 746 mila contatti e il film Hitman sul Nove all’1,4% e 363 mila

X Factor su SkyUno ha superato per la prima volta quest’anno il milione di spettatori con il 4,7% di share. Il dato cumulato comprensivo di Tv8 è dell’8% con 1,9 milioni, in crescita del 30% rispetto alla finale del 2019. La media totale del talent show in questa stagione è del 3,46%, sostanzialmente in linea con la precedente edizione (3,3%).

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 23,3%, mentre Caduta libera su Canale5 al 16,8%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Wonder)