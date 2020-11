Ascolti tv 19 novembre digital e pay: XFactor fa il 51% di permanenza. Picchi con Blue Phelix e Vergo fuori. Bene Benigni su Iris

Ascolti Tv X Factor: in nottata su SkyUno Hot Factor ha raccolto 337mila spettatori e il 2,9%, soffrendo La Camera dei segreti e Le Iene

Musica free e pay, niente calcio, super fiction da record, talk di approfondimento e Iene molto agguerriti sul Covid 19 nel menù della tv di giovedì 19 novembre. Luca Argentero ha fatto il record con Doc e la puntata conclusiva da 8,5 milioni di spettatori, e AmaSanremo, al traino, ha superato il 10% di share. Amadeus anche ieri è rimasto in parziale rotta di collisione con il Live su SkyUno di X Factor, che però ha ribadito quale sia la sua dimensione attuale, con il 3,6% e gli 870mila spettatori (804mila spettatori di flusso), con Alessandro Cattelan che è tornato alla conduzione dopo Daniela Collu, nella puntata che ha eliminato prima Blue Phelix e poi Vergo.

Ma altri numeri sono ulteriormente confortanti. Il talent ha avuto una permanenza del 51%, sfiorando un milione sull’eliminazione di Blue Phelix alle 22.06 e toccando il 5,5% con l’uscita di Vergo alle 23.55. Inoltre in nottata su SkyUno Hot Factor ha raccolto 337mila spettatori e il 2,9%, soffrendo La Camera dei segreti su Canale5 e Le Iene su Italia 1, più che Amadeus.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: Roberto Benigni batte l’action e Verdone

In prima serata su Iris La vita è bella a 684mila e 2,8%. Su 20 Acts of violence 400mila e 1,5%. Su Cine34 Viaggi di nozze 374mila spettatori con 1,42%. Su Nove Cambio Moglie a 377mila e 1,4%. Su Rai4 Elementary a 357mila e 1,25%. Su RaiMovie The Reach a 352mila e 1,3%. Su Tv8 Spiderman Homecoming 344mila spettatori e 1,5% di share. Su Rai Premium Vendemmia d’amore 294mila spettatori con 1,1%. Su La5 Seguo il tuo cuore a 257mila e 1,02%. Su Real Time Vite al limite a 237mila e 0,9%. Su TopCrime Lincoln Rhyme a 148mila e 0,56%.

In access su Nove Deal With It – Stai al Gioco 682mila spettatori con 2,4%. Su Tv8 Guess my age 646mila e 2,3%. Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia a 359mila spettatori e 1,5%. Su Rai Gulp Spider Man a 115mila e 0,6%.

Al mattino su TV8 Ogni Mattina 63mila spettatori e 1% e Ogni Mattina Prima del Tg 137mila e 0,7%. Al pomeriggio su Tv8 Omicidio al tredicesimo piano a 319mila e 2,2% e Un altro segnale divino a 371mila e 3%; Vite da copertina a 203mila e 1,4%. In seconda serata su Rai4 L’enigma della Sfinge 251mila spettatori e 1,4% e The Perfect Guy a 103 mila e 1,4%. su Nove Cambio moglie a 310mila e 1,8%; su Tv8 Kick Ass a 115mila e 1,7%.

