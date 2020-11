Ascolti tv analisi 19 novembre: Doc guadagna quasi 1 milione, straccia Fiorellino e insegue Montalbano. Cologno si salva come può

La prossima stagione di Doc potrebbe migliorare il record di ieri. Dopo la mono puntata record di Argentero, AmaSanremo ha fatto solo leggermente meglio. Mediaset ha tenuto botta con La Camera dei segreti e Le Iene. Il film in prima tv di Rai2 ha corso come i talk, con Del Debbio e Formigli in calo di un punto ciascuno, mentre è rimasto stabile X Factor con il ritorno di Cattelan.

Ascolti tv, access: Amadeus stacca Striscia. Tra i talk vince Otto e Mezzo con Cacciari ospite chiave; Moreno ha Gratteri, ma rimane dietro Palombelli

Nei giorni cupi del primo lockdown, il secondo Montalbano fresco del 2020, La rete di protezione, aveva ottenuto 9,5 milioni di spettatori ed il 33,15% di share. Ieri con l’ultima puntata della prima stagione, Doc è arrivato a 8,5 milioni di spettatori ed il 30,8%. Distantissimo da questi risultati si colloca il pur bravo e valente Beppe Fiorello, non più sulla cresta dell’onda con i suoi eroi civili sempre più difficili da trovare (Gli orologi del diavolo a 5,068milioni e 20,8%). E’ con Luca Zingaretti, quindi, che oramai fa la corsa Luca Argentero, favorito da un clima sociale che è rimasto adatto al format. All’idea dei medici e infermieri eroi si è sovrapposta negli ultimi mesi un po’ di ambivalenza negazionista; e certo l’ospedale milanese in cui lavora il protagonista sembra di quasi fantascientifica efficienza e non ha i problemi strutturali delle realtà campane e calabresi che sono diventate realtà in questi giorni di seconda ondata del Covid (e che ieri sono state oggetto dei servizi hot di Piazzapulita). Ma evidentemente sono stati anche altri i meccanismi che hanno fatto lievitare progressivamente l’attenzione per questo prodotto ben fatto di Rai1. Ieri – giovedì 19 novembre – la storia che ha anche Matilde Gioli tra i protagonisti si è proposta di nuovo con un solo episodio, facendo molto meglio della puntate precedenti; sette giorni prima aveva avuto 7,640 milioni di spettatori ed il 28% di share; due settimane prima 7,677 milioni di spettatori ed il 28,3%, e tre settimane prima il bilancio era stato di 7,5 milioni ed il 28,3% di share. Il medico ha quindi implementato notevolmente il proprio bacino di fedeli (quasi un milione, strappato in giro), un po’ perché nel frattempo tante regioni hanno subito vincoli ancora più forti alla mobilità ed è cresciuta la penetrazione del mezzo, ed un po’ perché era attesissima e desideratissima la catarsi. Dopo Argentero, stavolta AmaSanremo, con Amadeus a selezionare i talenti per il prossimo Festival di Sanremo, è cresciuto un poco, a 1,935 milioni e 10,4%, cedendo comunque la leadership della serata a Cologno.

Su Canale 5 Harry Potter e La camera dei segreti è arrivato a 2,391 milioni di spettatori ed il 12,6% (Harry Potter e la Pietra Filosofale ha ottenuto 2,476 milioni di spettatori ed il 13,1% di share). Mentre su Italia 1 Le Iene hanno tenuto botta con una puntata molto coviddiana, a 1,791 milioni di spettatori e 9,7%.

Del Debbio e Formigli in calo di un punto ciascuno, reso ad Argentero

L’attualità rimaneva incandescente ma, causa Doc, gli appuntamenti con l’informazione hanno perso pubblico e share rispetto a sette giorni prima: su Rete4 Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio alla conduzione ha puntato su Bruno Vespa, Claudia Fusani, Lucia Borgonzoni, Mariastella Gelmini, Andrea Romano, Gennaro Migliore, Davide Faraone, Giovanni Donzelli, Giuseppe Cruciani. La trasmissione così conformata ha conquistato 1,1 milioni di spettatori e il 5,8% di share, mentre sette giorni prima aveva avuto 1,330 milioni di spettatori e il 6,9% di share.

Su La7 Piazzapulita ha proposto due servizi forti ed ha ospitato invece Ezio Mauro, Pierpaolo Sileri, Mario Calabresi, Guido Maria Brera, Stefano Boeri, Antonio Misiani, Alessandro Vespignani, Luciano Gattinoni, Claudio Borghi, Sebastiano Barisoni, Myrta Merlino. Così attrezzato Corrado Formigli ha riscosso 1,073 milioni di spettatori e 4,6% fino a mezzanotte (sette giorni prima aveva ottenuto 1,3 milioni di spettatori e il 5,6% fino a mezzanotte). Più spettatori dei talk ha fatto la prima tv della terza rete (Hunter Killer – Caccia negli abissi, con Gerard Butler e Gary Oldman, ha conseguito 1,2 milioni di spettatori ed il 4,7%)

In coda alla graduatoria, il quarto Live di X Factor su SkyUno è rimasto stabile al 3,6% con 870 mila spettatori complessivi con la puntata di rientro di Alessandro Cattelan, correndo come i telefilm di Rai2 (FBI 919mila spettatori e il 3,2%, 9-1-1 a 764mila e 3,5%).

Le altre partite di giornata. I Soliti Ignoti e L’Eredità dominano. Panicucci e Palombelli idem la mattina. D’Urso rimonta Matano.

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 5,7 milioni ed il 20,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 4,730 milioni di spettatori e 16,8%. Su Rai3 Che Succ3de? a 1,472 milioni di spettatori e 5,4%, Un Posto al Sole 1,874 milioni di spettatori con il 6,7%. Su Italia1 Csi ha attratto 1,1 milioni di spettatori con il 4,1%. Su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber alla conduzione, ha avuto 2,1 milioni di spettatori e il 7,6%. Su Rete4 Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione, ha totalizzato 1,3 milioni di spettatori e il 4,7% di share. Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione, ha avuto 1,2 milioni di spettatori e il 4,4% di share.

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 3,465 milioni e 18,3% e 5,120 milioni e 22,7%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2,641 milioni di spettatori e 14,5% e 3,967 milioni e 18,1%. Su Rai3 TGR 3,768 milioni di spettatori con il 16%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 12,1% e 16,9% e poi Storie Italiane 15,3% e 13,3%. Su Canale5 Mattino Cinque al 17,8% e 17,7% e 15,8%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3,2%. Su Rai3 Agorà 7,6%, Mi Manda Rai3 5,1%. Su La7 Omnibus 3,6%, Coffee Break al 2,9%.

A mezzodì su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno al 13,4%, su Canale 5 Forum al 16,2%. Su Rai2 I fatti vostri 5,9% e 7,2%. Su Italia1 Sport Mediaset a 6,1%. Su Rai3 Elisir 7,1%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,8% e 1,8%, La Signora in Giallo 4%. Su La7 L’Aria che Tira a 4,8% nella prima parte e 4,1% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 11,4%; Paradiso delle Signore 17,3%. La vita in diretta 15,5%. Su Canale5 Beautiful 18,1%, Una Vita 18,3% di share, Uomini e Donne 22,5%, GFVIP al 18%, Il Segreto al 16,1%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 15,3% nella prima parte, 16% nella seconda parte e 13,8% nella terza parte corta. Su Rai2 Ore14 al 2,1% e Detto Fatto 2,2% e 4,2%. Su Rai3 Geo a 7,9% e 12,2% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,2%. Su La7 Tagadà 3,2% e 2,8%.

In seconda serata su Rai1 Ama Sanremo 10,4%, Porta a Porta 8,8% di share. Su Canale 5 X Style 8,1%. Su Rai2 Più o Meno 1,6%. Su Rai 3 La Grande Storia 2,9%. Su Italia1 Miracle Workers: Dark Ages 10,7%. Su Rete 4 Music Box 3,4% di share. Su Sky Uno Hot Factor segna 337mila spettatori e il 2,9%.

Le news delle 20.00. Tg1 a 6,4 milioni e 24,7%; Tg5 a 5,3 milioni e 20,2%; TgLa7 1,523 milioni e 5,8%.

