Ascolti tv 19 novembre 2020: Luca Argentero chiude con un record

Doc – Nelle tue mani 30,84%, Harry Potter e la camera dei segreti 12,56% e Le Iene 9,67%

La seconda stagione di Doc – Nelle tue mani si è chiusa con ascolti tv record, infatti ieri sera ha registrato su Rai1 il 30,84% di share media con 8,510 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction con Luca Argentero aveva raccolto il 27,69% e 7,640 milioni.

Dietro, molto staccato, la replica del film Harry Potter e la camera dei segreti su Canale5 al 12,56% e 2,391 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’altro film della saga Harry Potter e la pietra filosofale aveva portato a casa il 13,09% e 2,476 milioni.

Terza piazza per Le Iene su Italia1 con il 9,67% e 1,791 milioni di contatti. Giovedì scorso lo stesso programma aveva fatto il 9,98% e 1,779 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

Sotto il podio il film Hunter Killer – Caccia negli abissi su Rai3 al 4,72% e 1,212 milioni, poi il talk show Diritto e rovescio su Rete4 al 5,78% e 1,131 milioni e Piazzapulita su La7 al 4,58% e 1,073 milioni.

La classifica prosegue con la serie tv FBI su Rai2 al 3,20% e 919 mila contatti, poi Cambio moglie sul Nove all’1,4% e 377 mila e il film Spiderman: Homecoming su Tv8 all’1,5% e 344 mila. Su SkyUno il quarto live di X Factor 2020 ha registrato il 3,6% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 22,7%, mentre Caduta libera su Canale5 al 18,1%. Amici di Maria De Filippi su Italia1 al 3,1% e 639 mila.

Guess my age su Tv8 al 2,3% e 645 mila, mentre Deal with it sul Nove 2,5% e 682 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Doc – Nelle tue mani)