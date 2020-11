Rai: il PD vuole Patuano alla guida di una Fondazione

La Repubblica, pagina 13, di Giovanna Casadio

Il giorno dopo l’annuncio di sfratto dei vertici Rai da parte del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, è già toto-nomi. Per l’ad Fabrizio Salini e il presidente Marcello Foa è cominciato il countdown. Neppure i 5 Stelle sembrano intestarsi una battaglia a difesa di Salini che, nel 2018, in epoca di governo gialloverde, fu indicato dai grillini (così come Foa dalla Lega). Tanto che affidano a una scarna nota anonima la loro reazione, una difesa d’ufficio dell’ad che non cambia di una virgola il suo destino annunciato ieri da Gualtieri.

«Servirà un nome di alto profilo: un amministratore delegato esterno. Anche perché – si spiega dalle parti di Zingaretti – se Salini ha fatto male, non è che quelli attorno a lui hanno fatto molto meglio». Ad aprile potrebbe già esserci il cambio.

Patuano in pole position

E il tam tam dei nomi vede in pole position Marco Patuano, ex ad di Telecom Italia. A patto che passi la scommessa di Zingaretti di un nome esterno. Su questo già si intravede lo scontro tra Pd e 5 Stelle, ma anche tra i Dem tensioni sono alle viste. Lo stesso ministro Gualtieri, azionista di riferimento, sarebbe più propenso a soluzioni interne, e qui i nomi che si fanno sono quelli di Paolo Del Brocco e di Claudio Di Nicola. I 5 Stelle fanno trapelare la loro “piena fiducia” a Salini e, con Primo Di Nicola, vice presidente della Commissione di Vigilanza, mandano al Pd un messaggio: «Smettiamola con questo tiro al piccione. Se vogliamo cambiare davvero la Rai, c’è bisogno di una governance autonoma e indipendente. Il Pd metta sul tavolo le sue proposte».

