Ascolti tv 1 novembre digital e pay: Samp-Genoa 3%, Juve al 6,8%. Imola pay 5%, free 9,5%

Ascolti tv calcio pay: Spezia-Juventus a 1,1 milioni e 6,8%. Napoli-Sassuolo 476mila e 2,3%; Roma-Fiorentina 604mila e 2,9%.

Giornata ricca di sport in day time, domenica 1 novembre, con la Formula 1 trasmessa dalla pay e Tv8, ma anche con la Serie A in primissimo piano. In prima serata Sampdoria-Genoa pareggiato uno a uno dai due club della Lanterna ha avuto ben 782mila spettatori ed il 3% di share. Da registrare alle 15.00 Spezia-Juventus a 1,1 milioni di spettatori e 6,8%. Inoltre alle 18: Napoli-Sassuolo 476mila e 2,3%; Roma-Fiorentina 604mila e 2,9%.

Inoltre su TV8 la Formula Uno dall’Emilia Romagna ha riscosso 950mila spettatori e il 5% mentre su Sky alle 14.10 ha conquistato 1,8 milioni di spettatori con il 9,5%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: Vince il talent culinario

In prima serata su Tv8 Masterchef 580mila e 2,3%. Su Rai4 Paziente 64 540mila e 2,3%. Su Iris Quei bravi ragazzi 437mila e 2%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 375mila e 1,4%. Su Rai Movie Febbre da cavallo 370mila e 1,5%. Su 20 Il Vendicatore a 356mila e 1,42%. Su La5 Il Paese di Natale a 305mila e 1,2%. Su Cine34 Il pesce innamorato 253mila spettatori e 1%. Su RaiPremium Mai fidarsi di quel ragazzo 209mila spettatori e 0,83%. Su Top Crime Csi a 176mila e 0,66%. Su Nove Mario Cercello Rega a 172mila spettatori e 0,68%. Su La7d Grey’s Anatomy a 98mila e 0,4%.

