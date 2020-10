Ascolti tv 25 ottobre digital e pay: Conte time 3,1% su SkyTg24. MotoGp free 4,6% col Morbido. F1 pay 6,5% col solito Hamilton

Calcio, Motomondiale, Formula 1, Conte in primo piano sulla pay. Tra le native digitali free in prima serata: su Tv8 Masterchef 547mila e 2,7%. Su Rai4 Pay the ghost 421mila e 1,7%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi 385mila e 1,4%.

Ascolti Tv calcio pay: Juventus-Verona su Sky 1,8 milioni e 7,1%; Fiorentina-Udinese 794mila spettatori e 3,8%.

Giornata ricca di sport in day time, domenica 25 ottobre, con Motomondiale e la Formula 1 trasmessi prima dalla pay e poi in differita su Tv8, ma anche con la Serie A ed il ciclismo ad ‘ingaggiare’ gli appassionati delle varie discipline professionistiche che rimarranno ‘vive’, a quanto pare, anche dopo l’arrivo del nuovo Dpcm che regola anche questo versante della vita sociale ed economica. Prima serata facile da interpretare per le altre tv e per la pay in particolare con tanto pubblico a preferire Juventus-Verona su Sky. Il match pareggiato uno a uno dai bianconeri ha avuto ben 1,8 milioni di spettatori ed il 7,1% di share. Da registrare anche il bilancio di Fiorentina-Udinese: 794mila spettatori e 3,8%.

Inoltre i Motori sono stati in movimento da prima dell’ora di pranzo in poi, in diretta su Sky e poi in differita su Tv8 dal pomeriggio in poi, con qualche contrapposizione severa (dell’informazione sulla pandemia) stavolta da scontare. SkyTg24 dalle 13.01 alle 14.07 ha avuto 621mila spettatori ed il 3,1% inglobando il discorso del premier Guseppe Conte, danneggiando però un po’ la bella gara delle moto favorevole ancora ai colori italiani.

La sfida della MotoGp del Teruel, vinta da Franco Morbidelli, ha conseguito in differita su Tv8 907mila spettatori ed il 4,61% di share; live su Sky la stessa gara aveva raccolto 542mila spettatori e il 2,74%.

Inoltre su TV8 la Formula Uno dal Portogallo ha riscosso 1,231 milioni di spettatori e il 5,84% mentre in diretta su Sky alle 14.10 aveva conquistato 1,157 milioni di spettatori con il 6,5%.

In tema MotoMondiale, la differita su Tv8 della gara di Moto3 è stata seguita da 368mila spettatori con il 3,3% di share e quella della Moto2 ha conseguito 571mila spettatori con il 3,2%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: Vince il talent culinario

In prima serata su Tv8 Masterchef ha registrato 547mila spettatori e 2,7%. Su Rai4 Pay the ghost a 421mila e 1,7%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 385mila e 1,4%. Su Iris Ben Hur 377mila spettatori e 2,2%. Su 20 Incubo Bianco a 374mila e 1,5%. Su La5 Il segreto di Natale a 334mila e 1,36%. Su Cine34 Ricky & Barabba 277mila spettatori e 1,2%. Su RaiMovie Miami Beach a 248mila e 1%. Su Rai5 Wildest Antartic a 229mila e 0,9%. Su Top Crime Csi a 209mila e 0,8%. Su RaiPremium Desideri proibiti 180mila spettatori e 0,74%. Su Nove Salvinology a 154mila spettatori e 0,6%. Su La7d Grey’s Anatomy a 105mila e 0,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto la MotoGp vinta da Franco Morbidelli ieri su Sky)