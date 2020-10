Ascolti tv analisi 28 ottobre: Juve in Barca col botto. Angela (r) doppiato, Mare fuori rimonta Sciarelli

Domina la Champions League, con Juventus-Barcellona a 7,6 milioni ed il 28,4% tra Canale 5 e Sky. Poi passa al comando Alberto Angela e, infine, prima di mezzanotte, Chi l’ha visto? Va forte l’epilogo di Mare Fuori. In access vince Gruber, Moreno schiera Salvini e rimonta Palombelli

Ascolti tv, Champions League pay: le partite delle 21 su Sky a 1,859 milioni e 6,9% di share

Serata divisa in due quella di mercoledì 28 ottobre. Monopolizzata o quasi dalla Champions League, con Juventus-Barcellona a quasi 7,7 milioni ed il 28,4% tra Canale 5 e Sky fino alle 23.00 circa con la vittoria dei blaugrana per due a zero. Poi è passata al comando della graduatoria degli ascolti Rai1, con Alberto Angela e quindi il finale di Chi l’ha visto. Ma andiamo alla graduatoria.

La graduatoria ufficiale. Vince netto la Champions free+pay

Ha vinto Juve-Barca su Canale 5 che ha riscosso 6,173 milioni di spettatori ed il 23% (Inter-Borussia Monchengladbach 4,239 milioni di spettatori ed il 16,5% sette giorni prima), battendo nel confronto tra le ammiraglie Alberto Angela su Rai1. Ulisse Il Piacere della scoperta, in replica su Maria Antonietta, si è fermato a 2,952 milioni ed il 13,1% (a 3,246 milioni di spettatori ed il 14,7% con la famiglia Kennedy sette giorni prima). La performance della Champions League, va letta ovviamente in maniera più articolata: su Sky il match dell’Allianz ha avuto ben 1,449 milioni di spettatori ed il 5,4%, mentre con la partita Brugge–Lazio e la Diretta Gol complessivamente dalle 21.00 i match pay hanno conseguito 1,859 milioni di spettatori con il 6,9%, con Sky che così si è installata davanti al film cult di Italia 1 (Grease a 1,217 milioni e 5,1%) e lo speciale di Barbara Palombelli su Rete 4; il prolungamento di Stasera Italia con Alberto Zangrillo, Marco Tronchetti Provera, Domenico De Masi e Vittorio Sgarbi tra gli ospiti è arrivato a 965mila spettatori ed il 4,3% (1,026 milioni ed il 4,7% sette giorni prima).

Sciarelli sul podio davanti a Le Iene e Mare Fuori

La sfida per il podio è stata vinta da Rai Tre, ma con fatica. La trasmissione Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli alla conduzione, è arrivata a 1,764 milioni di spettatori e il 7,9% (sette giorni prima a 1,862 milioni di spettatori e l’8,6%, dopo la presentazione a 1,610 milioni e 5,95%). E così è arrivata molto vicina l’ultima puntata della fiction impegnata di Rai2: Mare Fuori ha ottenuto 1,716 milioni di spettatori e il 7,5% di share (in crescita robusta rispetto alla puntata precedente a 1,459 milioni di spettatori e il 6,5% di share).

Benino stavolta su La7 ha fatto la puntata di Atlantide confezionata col film Unfit-La psicologia di Donald Trump: 693mila spettatori e il 3,6%.

In casa Discovery la seconda delle quattro puntate autunnali de L’Assedio by Daria Bignardi è arrivata a 370mila spettatori e l’1,5% (a 235 mila e 1,04% il battesimo) su Nove ospitando tra gli altri Mauro Corona.

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai 1 I Soliti Ignoti a 4,468 milioni e 15,8% di share. Su Canale 5 Striscina la Notizina a 4,8 milioni di spettatori e 17,6%. Su Rai3 Un Posto al Sole 1,7 milioni di spettatori con il 6%. Su Italia1 Csi ha attratto 1,231 milioni di spettatori con il 4,4%. Con in onda Striscina la notizina alcun cambio degli equilibri tra i talk.

Su La7 Otto e Mezzo con Marco Travaglio e Diego Della Valle ospiti di Lilli Gruber, ha avuto 2,063 milioni e il 7,3%. Su Rai2 Tg2 Post con Matteo Salvini ospite di Manuela Moreno e Gennaro Sangiuliano, ha riscosso 1,371 milioni e il 4,8% di share. Su Rete4 Stasera Italia, con Angelo Vescovi, Roberto D’Agostino, Vittorio Feltri, Guido Crosetto e Gianfranco Pasquino ospiti di Barbara Palombelli, ha conseguito 1,455 milioni e il 5,3% di share e poi 1,324 milioni e il 4,6%.

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 3,144 milioni e 17,1% e 4,736 milioni e 21,1%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2,767 milioni di spettatori e 15,3% e 4,078 milioni e 18,5%. Su Rai3 TGR 3,662 milioni di spettatori con il 15,6%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 16,7%; Storie Italiane al 17,1% e 13,2%. Su Canale5 Mattino Cinque al 17,4%, 15,3% e 12,3%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 2,4% Su Rai3 Agorà 8,4%, Mi Manda Rai3 5,4%. Su La7 Omnibus 4,4% e 3,3%, Coffee Break al 3,8%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici alla conduzione al 13,4% di share. Su Canale 5 Forum al 16,7%. Su Rai2 I fatti vostri 6,5% e 8,1%. Su Italia1 Sport Mediaset a 6,8%. Su Rai3 Elisir al 6,7%, Quante Storie 5,4%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,5%, nella prima parte e 1,3% nella seconda parte. Su La7 L’Aria che Tira a 5,8% nella prima parte e 4,9% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 10,9%; Paradiso delle Signore 17%. La vita in diretta 15,4%. Su Canale5 Beautiful 18,3%, Una Vita 17,7% di share, Uomini e Donne 22,6%, GFVIP al 18,4%, Il Segreto al 16,9%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 14,3% nella prima parte, 15% nella seconda parte e 12% nella terza parte corta. Su Rai2 Ore 14 al 2,6%. Su Rai3 Geo a 7,3% e 11,2% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,4%. Su La7 Tagadà 3,1%.

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 11,8% di share. Su Canale 5 il Tg5 Notte 8%. Su Rai2 Restart al 3,3%. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 8,5%. Su Italia1 Footloose al 5,6% di share. Su Rete4 Amarcord al 3,1%.

Le news delle 20.00. Tg1 a 6 milioni e 23,2%; Tg5 a 5,4 milioni e 20,8%; TgLa7 1,5 milioni e 5,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Juventus-Barcellona di Champions League)