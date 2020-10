Ascolti tv 29 ottobre digital e pay: X Factor a 3,6% nonostante Amadeus e Morgan. Tv8 vola col Napoli, ma il Milan in tv va più forte dei partenopei

Europa League pay: le partite delle 18.55 al 3,5%, quelle delle 21.00 al 3,2%.

Musica, calcio, fiction e pandemia nel menù della tv di giovedì 29 ottobre Luca Argentero si è proposto con una sola puntata di Doc, con Rai1 che voleva trainare così la prima puntata di AmaSanremo, il talent che serve a scegliere i giovani per la rassegna canora. In quesdta maniera però, la proposta di Rai1 entrava anche in parziale rotta di collisione con l’appuntamento Live su SkyUno con X Factor e la presentazione anticipata degli inediti delle squadre di Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

Il talent, inoltre, ha dovuto confrontarsi con la concorrenza ‘interna’ dell’Europa League, in onda sia sulla pay che in chiaro su Tv8. Su SkyUno X Factor ha riscosso complessivamente 870 mila spettatori con il 3,6%; sette giorni prima la versione dei Last Call del programma aveva avuto 820mila spettatori con il 2,8%. Inoltre ieri sempre su SkyUno Hot Factor ha debuttato con 329mila spettatori ed il 2,7%.

In tema Europa League, questi i risultati. Su Tv8 Real Sociedad-Napoli, vinta dagli azzurri per uno a zero fuori casa, ha avuto 1,5 milioni di spettatori ed il 5,7% di share; interessante registrare come sette giorni prima Celtic-Milan, vinta dai rossoneri per tre a uno, avesse conquistato 1,690 milioni di spettatori ed il 6,5% battendo anche Le Iene.

Le partite delle 21.00 su Sky hanno complessivamente avuto 870mila spettatori con il 3,2%, con Roma-CSKA a 223mila e Real Sociedad-Napoli a 466mila e 1,7%; quelle delle 18.55 a 815mila spettatori ed il 3,5%, con Milan-Sparta Praga a 630mila e 2,7% (sette giorni prima Napoli-AZ a 497mila e 2,3%). e

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Tv8 su Iris

In prima serata su Tv8 Real Sociedad-Napoli 1,5 milioni di spettatori ed il 5,7% di share. Su Iris Cliffhanger a 501mila e 2%. Su Rai4 Elementary a 369mila e 1,32%. Su La5 Un marito di troppo a 311mila e 1,24%. Sul Nove G.I. Joe: La Vendetta ha raccolto 289mila spettatori con l’1,7%. Su Rai Movie Cpycat a 283mila spettatori e 1,12%. Su 20 After the sunset a 271mila e 1,04%. Su Real time La clinica per rinascere 260mila spettatori con 0,94%. Su Rai Premium KatieFforde a 200mila e 0,8%. Su Cine34 Cose da pazzi 185mila spettatori con 0,72%. Su TopCrime Strike a 134mila e 0,5%. Su Rai5 Muti prova Mozart 16mila e 0,5%.

In access su Tv8 il Pre-Europa League a 693mila spettatori con il 3,2%, su Nove Deal With It – Stai al Gioco 655mila spettatori con 2,4%, su Rai4 Criminal Minds ha raccolto 370mila spettatori con l’1,3%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia a 339mila spettatori e 1,4%.

Al mattino su TV8 Ogni Mattina 37mila spettatori e 0,6% e Ogni Mattina Prima del Tg 102mila e 0,7%.

Al pomeriggio su Tv8 Una figlia quasi perfetta 223mila spettatori e 1,6% e Un amore sulla neve 234mila spettatori e 2,1%, Vite da copertina a 175mila e 1,3%.

In seconda serata su Tv8 Post partita Europa League a 253mila e 2,6.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Real Sociedad-Napoli, il gol di Politano)