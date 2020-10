X Factor parte senza pubblico, Sanremo chissà

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: i 12 talent selezionati da Manuel Agnelli, Emma Marrone, Mika ed Hell Raton, cominciano subito con i loro inediti, dalla mezzanotte di domani disponibili in streaming. E domani iniziano le 5 puntate di “AmaSanremo”, condotte da Amadeus, per selezionare i 10 giovani che finiranno sul palco del vero Sanremo (2-6 marzo 2021). Ma il Festival si farà? “Solo a gennaio sapremo veramente a che punto saremo”, dice Amadeus.

X Factor, live al via senza pubblico

ItaliaOggi, pagina 19, di Claudio Plazzotta.

Da un lato il mondo televisivo, seguendo l’invito del Ministro dei Beni e delle attività culturali Dario Franceschini, dovrà trovare nelle prossime settimane sempre più spazi per tutte quelle forme di arte, dalla musica al teatro e al cinema, penalizzate dai nuovi lockdown; dall’altro gli spettacoli tv che ancora sono in piedi, tipo i live di X Factor o il Festival di Sanremo, iniziano a ragionare e a confrontarsi sulla mancanza di pubblico, sui coprifuoco e su tutta la enorme tristezza nella quale siamo immersi. I sette live di X Factor, per i quali anni fa era vera caccia al biglietto, cominciano domani su SkyUno e Now tv dalla nuova Sky WiFi Arena nell’ex area Expo di Rho (Milano), senza pubblico, ma con dei figuranti sugli spalti, giusto a fingere un po’ di entusiasmo.

E, per la prima volta in assoluto, i 12 talent selezionati dalla giuria composta da Manuel Agnelli, Emma Marrone, Mika ed Hell Raton, cominceranno subito coi loro inediti, che dalla mezzanotte del 29 ottobre saranno poi disponibili in playlist sulle piattaforme di streaming. Si spinge immediatamente sul business musicale, insomma, come a dare un po’ di speranza a una industry che, senza i concerti dal vivo, ha perso la fonte di reddito principale.

La macchina di Sanremo procede

Proprio il 29 ottobre, ma dalle 22.45, quindi un’ora e mezza dopo, iniziano invece le cinque puntate di AmaSanremo su Rai1, condotte da Amadeus che, in quanto direttore artistico del Festival di Sanremo, selezionerà i dieci migliori giovani che poi si contenderanno il palco del vero Sanremo (2-6 marzo 2021) in una finalissima il prossimo 17 dicembre. Si è partiti da 916 proposte, esaminate da una commissione composta dallo stesso Amadeus, e poi Luca Barbarossa, Piero Pelù, Morgan e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi: selezionate le migliori 60, poi le migliori 20, in ognuna delle cinque puntate verranno presentate quattro canzoni, votando le migliori due. E le dieci finaliste, come detto, si sfideranno poi il 17 dicembre al Casinò di Sanremo.

(Nella foto X Factor)