Ascolti tv analisi 14 ottobre: uno su 4 per l’Italia. Marcuzzi al 31,7% con l’ultimo falò. Purgatori e Churchill raddoppiano lo share tra i laureati

Ascolti tv, target: il film su La7 con Brian Cox nei panni dello statista e Miranda Richardson in quelli della moglie ha fatto tra i laureati il 7,1%

Serata divisa in due quella di mercoledì 14 ottobre. Ha vinto Italia-Olanda su Rai1 dalle 20.45 alle 22.35 (6,4 milioni di spettatori ed il 25%, domenica pareggiando contro la Polonia la nostra nazionale aveva raccolto 6,8 milioni ed il 26,2%), poi è passato al comando il docureality di Canale 5 fino a mezzanotte e mezza. La penultima puntata di Temptation Island ha proposto l’uscita insieme, dopo apposito falò, di Francesca e Salvo e ora da decidere ci sono i destini sentimentali di Carlotta e Nello, nonché di Speranza e Alberto. Comunque sia, lo show delle corna affidato ad Alessia Marcuzzi ha raccolto 3,445 milioni di spettatori ed il 18,1%, in progresso rispetto ai 3,2 milioni di spettatori ed il 16,9% di sette giorni prima. Temptation hot moments: picco di ascolti con Alberto che bacia Nunzia, con quasi 4 milioni; picco di share con il falò finale di Alberto e Speranza, al 31,7%, dopo quello positivo di Francesca e Salvo.

Sciarelli sul podio

La sfida per il podio ha avuto un chiaro vincitore. Su Rai Tre la trasmissione Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli alla conduzione, si è confermata a 2 milioni di spettatori e 9,4%. E così è arrivata più staccata di sette giorni prima la fiction impegnata di Rai2: Mare Fuori ha ottenuto 1,550 milioni di spettatori e il 6,8% di share, in flessione rispetto alla puntata precedente (1,741 milioni di spettatori ed il 7,8%).

Rai2 ha però di nuovo battuto Italia1, dove Tom Cruise aveva preso il posto di Sylvester Stallone e la saga di Rambo: Jack Reacher-La prova decisiva ha conseguito 1,343 milioni di spettatori e 6,6%.

In coda stavolta era molto diverso il menù dei due programmi di approfondimento. Su corona virus e dintorni, verteva su Rete 4 il prolungamento speciale di Stasera Italia (da Barbara Palombelli, tra gli altri, Enrico Montesano, Maria Rita Gismondo, Roberto D’Agostino, Roby Facchinetti, Paolo Girardi, Rosanna Lambertucci, Alessandro Meluzzi). Il talk ha conquistato 903mila spettatori e il 4,2% di share (risultato onorevole con la Nazionale contro).

Molto bene su La7 ha fatto anche la puntata di Atlantide dedicata da Andrea Purgatori a Winston Churchill, con Paolo Mieli e Lucio Villari ad analizzare il personaggio storico, ma anche il film Churchill poi un documentario finale nel menù: la trasmissione ha avuto 801mila spettatori e il 3,5%. La pellicola in prima tv con Brian Cox e Miranda Richardson ha fatto tra i laureati il 7,1%

Le altre partite di giornata

In access. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 4,2 milioni di spettatori e 16,1%. Su Rai3 Un Posto al Sole 1,6 milioni di spettatori con il 6,3%. Su Italia1 Csi ha attratto 1,1 milioni di spettatori con il 4,2%. Senza Amadeus ma la Nazionale – nessuna clamorosa sovversione degli equilibri tra i talk. E’ cresciuta un po’ Rai2, mentre ha sofferto di più il calcio Lilli Gruber. Su La7 Otto e Mezzo, con Marco Travaglio, Massimo Galli, Sofia Ventura ha avuto 1,714 milioni e 6,5%.Su Rete4 Stasera Italia, con Pietrangelo Buttafuoco, Andrea Orlando, Mariastella Gelmini, Marco Revelli da Barbara Palombelli, ha riscosso 1,229 milioni e il 4,9% di share nella prima parte e poi 1,068 milioni e il 4,1% nella seconda parte. Su Rai2 Tg2 Post con Luca Palamara ospite di Manuela Moreno ha conseguito 1,184 milioni e 4,5% di share.

.Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 2,9% milioni e 19,1% e 4,491 milioni e 22,8%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2,260 milioni di spettatori e 15,5% e 3,673 milioni e 19,3%. Su Rai3 TGR 3,2 milioni di spettatori con il 15,3%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 15,8%; Storie Italiane al 16,8% e 14,9%. Su Canale5 Mattino Cinque al 16,7%, 18,9% e 16,6%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3% Su Rai3 Agorà al 9%, Mi Manda Rai3 5,7%. Su La7 Omnibus 4% e 3,6%, Coffee Break al 3,9%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici alla conduzione al 13,6% di share. Su Canale 5 Forum al 16,2%. Su Rai2 I fatti vostri 5,6% e 7,6%. Su Italia1 Sport Mediaset a 6,5%. Su Rai3 Elisir al 6,4%, Quante Storie 5,9%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 2,4%, nella prima parte e 1,8% nella seconda parte, La Signora in Giallo 4%. Su La7 L’Aria che Tira a 4,8% nella prima parte e 4,4% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 10,8%; Paradiso delle Signore 17,5%. La vita in diretta 16,3%. Su Canale5 Beautiful 18%, Una Vita 18,8% di share, Uomini e Donne 22,4%, GFVIP al 18%, Il Segreto al 16%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 15,5% nella prima parte, 16,6% nella seconda parte e 14,6% nella terza parte corta. Su Rai2 Giro d’Italia al 7,9%. Su Rai3 Geo a 6,8% e 10,5% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,5%. Su La7 Tagadà 2,9%.

In seconda serata Su Rai1 Porta a Porta all’8,4% di share. Su Canale 5 il Tg5 13,1%. Su Rai2 Restart al 2,3% con Annalisa Bruchi. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 7,4%. Su Italia1 Disconnessi on the Road al 4,3% di share. Su Rete4 La mossa del diavolo al 3,1%.

Le news delle 20.00. Tg1 a 5,790 milioni e 24,8%; Tg5 a 4,793 milioni e 20,2%; TgLa7 1,3 milioni e 5,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Temptation Island)