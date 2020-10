Ascolti tv 14 ottobre 2020: gli azzurri ancora davanti all’isola delle tentazioni

Italia-Olanda 25,02%, Temptation Island 18,09% e Chi l’ha visto? 9,44%

Contro il calcio si può fare poco, soprattutto se c’è di mezzo la Nazionale, che unisce tutto il tifo del Paese. Ed è così che ieri sera la partita Italia-Olanda su Rai1, valevole per la Uefa Nations League, ha registrato il 25,02% di share media con 6,414 milioni di tifosi collegati. Settimana scorsa il match amichevole degli azzurri di Mancini contro la Moldova aveva raccolto il 15% con 3,766 milioni.

Dietro si è piazzato Temptation Island su Canale5 con il 18,09% e 3,445 milioni di telespettatori. Sette giorni fa il reality condotto da Alessia Marcuzzi aveva fatto il 16,92% con 3,202 milioni, quindi in crescita, con un picco a fine partita del 32%.

Medaglia di bronzo per Chi l’ha visto? su Rai3 con il 9,44% e 2,006 milioni di contatti. Mercoledì scorso il programma di Federica Sciarelli aveva portato a casa il 10,22% e 2,081 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera continua con Mare fuori su Rai2 che ha registrato il 6,8% e 1,550 milioni, segue il film Jack Reacher – La prova decisiva su Italia1 con il 6,58% e 1,343 milioni, poi Stasera Italia Speciale con il 4,20% e 903 mila contatti su Rete4.

Chiudono Atlantide su La7 al 3,41% e 593 mila, poi il film Robin Hood principe dei ladri sul Nove con il 2% e 401 mila, infine Sette anime su Tv8 all’1,4% e 293 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 22,8%, mentre Caduta libera su Canale5 al 19,3%. In access prime time su Tv8 Guess my age al 1,7% con 451 mila italiani collegati, mentre Deal with it sul Nove al 2,13% con 549 mila contatti.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Italia-Olanda)