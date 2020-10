Ascolti tv analisi 7 ottobre: Moldova travolta, dopo Mancini in vetta i falò della Marcuzzi. Sciarelli terza, e tutti fanno meglio. Che tragedia i talk di Rai2

Ha fatto flop, tutto sommato, la partita amichevole della Nazionale, terminata alla 22.30 circa. Già in vantaggio per tre a zero sulla Moldova al trentesimo, gli Azzurri hanno incoraggiato uno zapping esteso verso Temptation Island, ma anche Chi l'ha visto?.

Ascolti talk: cresce Stasera Italia speciale, con Porro che litiga con Galli. Purgatori sfiora 700mila. In seconda serata male Vespa con Salvini e Bruchi all’esordio

Serata divisa in due quella di mercoledì 7 ottobre. La Nazionale di Roberto Mancini ha travolto la Moldova sei a zero, per giunta schierando una formazione quasi sperimentale. Dopo mezzora di partita gli Azzurri vincevano già tre a zero e questo ha autorizzato uno zapping esteso verso le altre offerte disponibili. Rimarchevole dopo il primo tempo, ma anche dopo il fischio finale della gara, alle 22.34.

Graduatoria Ascolti. Azzurri più forti nel primo tempo

Tutti così hanno fatto bene, meglio di sette giorni prima. Il match su Rai1 ha conseguito 3,766 mln spettatori e il 15% tra le 20.46 e le 22.34 (primo tempo a 4,4 milioni e 17% e secondo tempo a 3,1 milioni e 12,8%). Ma su Canale 5 Temptation Island (ieri due coppie hanno deciso di uscire insieme) ha corso a lungo in testa, portando a casa 3,2 milioni di spettatori ed il 16,9% (2,951 milioni di spettatori ed il 17% sette giorni prima) nella sua durata notevole. È cresciuta anche Federica Sciarelli, che ha conquistato facilmente il podio (su Rai Tre Chi l’ha visto? a 2,081 milioni di spettatori e 10,2%), mentre la fiction impegnata di Rai2 (Mare Fuori a 1,741% e 7,8%) ha fatto meglio della saga stalloniana di Italia 1 (John Rambo a 1,551 milioni di spettatori e 6,8%). Meglio ha fatto anche Barbara Palombelli con Stasera Italia Speciale, in un puntata in cui Nicola Porro è riuscito a fare alterare anche il mite Massimo Galli (1,135 milioni di spettatori e 4,9% di share). Focalizzata sulla seconda ondata anche La7 con Atlantide. Andrea Purgatori intervistando Rula Jebreal, Guido Silvestri, Paolo Crepet e Giuseppe Genna, ha portato a casa 698mila spettatori e 3,8%.

Le altre partite di giornata

In access. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 4,2 milioni di spettatori e 16,2%. Su Rai3 Tutto su mia madre 1,346 mln spettatori con il 5,4%, Un Posto al Sole 1,9 milioni di spettatori con il 7,3%. Su Italia1 Csi ha attratto 1,3 milioni di spettatori con il 5%. Senza Amadeus ma la Nazionale – nessuna clamorosa sovversione degli equilibri tra i talk. E’ cresciuta un po’ Rai2, mentre ha sofferto di più il calcio Lilli Gruber. Su La7 Otto e Mezzo, con Marco Travaglio, Riccardo Molinari, Valeria Golino ha avuto 1,794 milioni di spettatori e il 6,9%. Su Rete4 Stasera Italia con Vittorio Feltri, Alessandro Sallusti, Matteo Ricci, Giuliano Poletti, Davide Desario ospiti di Barbara Palombelli, ha conseguito 1,373 milioni e 5,4% di share e poi 1,326 milioni e 5,1%. Su Rai2 infine Tg2 Post con Maurizio Martina ospite di Manuela Moreno e Gennaro Sangiuliano, ha totalizzato 1,291 milioni e 5% di share.

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 2,785 milioni e 18,5% e 4,2 milioni e 21,6%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2,052 milioni di spettatori e 14,4% e 3,5 milioni e 18,9%. Su Rai3 TGR 3,277 milioni di spettatori con il 15,9%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 15,6%; Storie Italiane al 17,6% e 16,3%. Su Canale5 Mattino Cinque al 18,2%, 16,4% e 13,9%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3,3% Su Rai3 Agorà al 7,5%, Mi Manda Rai3 5%. Su La7 Omnibus 3%, Coffee Break al 3,8%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici alla conduzione al 13,9% di share. Su Canale 5 Forum al 16,9%. Su Rai2 I fatti vostri 6,4% e 8,3%. Su Italia1 Sport Mediaset a 7,6%. Su Rai3 Elisir al 5,9%, Quante Storie 5,9%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,9%, nella prima parte e 1,4% nella seconda parte, La Signora in Giallo 3,9%. Su La7 L’Aria che Tira a 5,6% nella prima parte e 4,2% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 10,7%; Paradiso delle Signore 16,7%. La vita in diretta 15,3%. Su Canale5 Beautiful 17,9%, Una Vita 17,5% di share, Uomini e Donne 21,9%, GFVIP al 17,3%, Il Segreto al 15,6%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 15,7% nella prima parte, 15,6% nella seconda parte e 13,1% nella terza parte corta. Su Rai2 Giro d’Italia al 9,4%, col 12,1% nella fase dell’arrivo. Su Rai3 Geo a 5,3% e 10,1% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,9%. Su La7 Tagadà 2,5%.

In seconda serata Su Rai1 Porta a Porta con Matteo Salvini ospite di Bruno Vespa al 6,6% e al 9,3% di share. Su Canale 5 il Tg5 13,4%. Su Rai2 Restart al 2,8% con Annalisa Bruchi all’ennesimo battesimo perdente, in una rete che fatica a fare affermare questo tipo di prodotto. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 7,8%. Su Italia1 Disconnessioni in the Road al 3,4% di share. Su Rete4 Quel treno per Yuma al 2,5%.

Le news delle 20.00. Tg1 a 5,567 milioni e 23,9%; Tg5 a 4,737 milioni e 19,9%; TgLa7 1,363 milioni e 5,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Temptation Island)