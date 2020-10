Ascolti tv analisi 13 ottobre: Tataranni non perdona. Floris e Berlinguer sprintano su Giordano. Vola Real Time

Tanti virologi, Vanessa Scalera contro Dwayne Johnson, Le Iene e Brignano, le canzoni misteriose di Papi e gli sposalizi su Discovery ieri in evidenza in tv. Le ammiraglie? La fiction materana di Rai1 si conferma e straccia la prima tv di Canale 5. Dietro, Iene e Brignano precedono i talk politici, che hanno corso appaiati, con DiMartedì e #Cartabianca stavolta davanti a Fuori dal coro.

Ascolti tv talk in sovrapposizione fino alle 24 circa: Floris (5,7%), Berlinguer (5,7%), Giordano (5,5%)

Sono tornate ad impazzare Ilaria Capua e Barbara Gallavotti a DiMartedì, dove pure ha aperto la puntata Roberto Speranza, mentre il suo vice alla sanità, Pierpaolo Sileri ha avuto licenza di passare su più reti e più talk nella stessa sera (su Rai3 e Rete4). E’ apparsa Beatrice Lorenzin, colpita nei giorni scorsi da Covid, da Bianca Berlinguer; è scomparsa da Le Iene, invece, Alessia Marcuzzi, debolmente positiva al virus.

Imma Tataranni in nuovo passaggio, Enrico Brignano, la prima tv action di Canale 5, hanno completato il quadro martedì 13 ottobre, ma con una proposta di Tv8 e Real Time quanto mai aggressiva. Il succo? Il numero dei contagi cresce e quindi la gente accetta di buon grado la seconda ondata di virologi nei tre talk e guarda di più i telegiornali. Ma in prime time è maggioritaria la voglia di distrarsi, anche con una replica.

La graduatoria: vince facile Maltempo su Rai1, Skyscaper su Canale 5 sopra il 10%, Italia 1 pure con le Iene, ma con meno ascolti di Brignano.

Su Rai1 il nuovo passaggio di Imma Tataranni, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice impegnati nell’episodio Maltempo, è salito a 3,846 milioni e 17,4% (a 3,656 milioni di spettatori ed il 16,6% sette giorni prima). Staccata nettamente su Canale5 la prima tv di Skyscraper, con Dwayne Johnson protagonista, che ha ottenuto 2,165 milioni di spettatori e con il 10,2% di share. Per il terzo gradino del podio la gara è stata aperta ma fino ad un ceto punto. Su Rai2: Un’ora sola vi vorrei, con Enrico Brignano mattatore, si è confermato a 1,783 milioni di spettatori e 7,3%.

Su Italia 1 la nuova puntata de Le Iene, con il solo Nicola Savino alla guida, ha raccolto 1,714 milioni e 10,4% (1,658 milioni di spettatori e il 10,1% di share sette giorni prima) correndo a tratti da seconda opzione ed emergendo in seconda serata.

Talk, talk, talk: più virus da Floris e Berlinguer, tanto Vaticano da Giordano



Equilibri tutto sommato confermati tra i programmi di approfondimento. Su La7 DiMartedì ha schierato: Roberto Speranza, Roberta Capua, Lucia Azzolina, Milena Gabanelli, Edward Luttwak, Alessandro Sallusti, Giovanna Botteri, Barbara Gallavotti, Antonella Viola, Silvio Garattini, Nicola Morra, Beppe Severgnini, Antonio Monda, Nando Pagnoncelli, Luca Richeldi, Ilaria D’Amico, Francesco Stellacci, Concita De Gregorio e Pietro Senaldi. Giovanni Floris ha ospitato anche le break news di Neri Marcorè ed ha conquistato così 1,215 milioni di spettatori e il 5,7% (in progresso di tre decimali).

Su Rai Tre #Cartabianca ha risposto con Massimo Galli, Paolo Mieli, Maurizio Belpietro, Beatrice Lorenzin, Stefano Bonaccini, Luca Zaia, Massimo Cacciari, Flavio Insinna, Fabrizio Masia, Pierpaolo Sileri, Roberta Villa, Nino Cartabellotta. Così organizzata Bianca Berlinguer ha conseguito 1,197 milioni di spettatori e il 5,7%, in progresso di sei decimali rispetto alla puntata precedente.

Su Rete 4 Fuori dal coro ha ospitato Matteo Renzi, Vittorio Feltri, Massimo Galli, Rita Dalla Chiesa e Giuseppe Cruciani, Iva Zanicchi e con tanto Vaticano in agenda. In questa maniera Mario Giordano ha ottenuto 999 mila spettatori ed il 5,7% (1,029 milioni di spettatori e il 6% sette giorni prima).

In questo contesto la seconda puntata di Matrimonio a Prima Vista sul Real Time ha avuto 835mila spettatori e 3,3%. Mentre su Tv8 Name the tune si è fermato a 569mila e 2,9%.

Su La7 Otto e mezzo con Cristina Comencini, Stefano Feltri, Giuseppe Provenzano ospiti di Lilli Gruber, ha raccolto 1,770 milioni di spettatori e il 6,8% di share staccando la concorrenza (su Rete4 Stasera Italia, con Massimiliano Romeo, Alain Elkann, Fabrizio Pregliasco ospiti di Barbara Palombelli ha ottenuto 1,3 milioni di spettatori e il 5%; su Rai2 Tg2 Post, con Jacopo Volpi, Stefano Vella e Andrea Marcucci da Manuela Moreno, ha avuto 1,230 milioni di spettatori e 4,7% di share).

Le altre partite di giornata

Rimanendo in access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 5,060 milioni e 19,4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 4,491 milioni di spettatori e 17,2%. Su Rai3 Tutto su mia madre 932mila spettatori con il 3,9%, Un Posto al Sole 1,592 milioni di spettatori con il 6,3%. Su Italia1 Csi 1,179 milioni di spettatori con il 4,6%.

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 2,6 milioni e 17,1% e 4,4 milioni e 22,4%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2,1 milioni di spettatori e 14,4% e 3,7 milioni e 19,6%. Su Rai3 TGR 3,1 milioni di spettatori con il 15%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 15,4%; Storie Italiane al 16,3% e 15,1%. Su Canale5 Mattino Cinque al 17%, 14,8%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 2,6% Su Rai3 Agorà 8,9%, Mi Manda Rai3 5,8%. Su La7 Omnibus 3,5% e 3,1%, Coffee Break al 3,8%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici alla conduzione al 12,8% di share. Su Canale 5 Forum al 17%. Su Rai2 I fatti vostri 5,8% e 7,5%. Su Italia1 Sport Mediaset a 7,3%. Su Rai3 Elisir al 5,9%, Quante Storie 6,4%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,6%, nella prima parte e 1,7% nella seconda parte, La Signora in Giallo 4,1%. Su La7 L’Aria che Tira a 5,2% nella prima parte e 4,1% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 9,9%; Paradiso delle Signore 16,9%. La vita in diretta 14,3%. Su Canale5 Beautiful 17,5%, Una Vita 18,1% di share, Uomini e Donne 22,3%, GFVIP al 18%, Il Segreto al 16,6%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 14,8% nella prima parte, 14,6% nella seconda parte e 12,8% nella terza parte corta. Su Rai 2 il Giro d’Italia 6,3% nella prima parte, 11,7% nella seconda, e col Processo alla Tappa 7,9%; Italia-Irlanda Under 21 al 6,2%. Su Rai3 Geo a 7,2% e 10,1% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,2%. Su La7 Tagadà 3%.

In seconda serata Su Rai1 Porta a Porta al 10,9% di share. Su Canale 5 Se la panchina parlasse 4,8%. Su Rai2 Giovani e famosi 2,7%. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 5,9%.

Le news delle 20.00. Tg1 a 5,963 milioni e 25,2%; Tg5 a 4,7 milioni e 19,6%; TgLa7 1,339 milioni e 5,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Fuori dal coro)