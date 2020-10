Ascolti tv analisi 6 ottobre: Tataranni spegne Canale5 che va dietro Le Iene. Giordano su Floris e Berlinguer (in sovrapp.). Vola Real Time

La nuova ondata di virologi e gli sposalizi 'in vitro' su Discovery ieri in evidenza in tv. Le ammiraglie? La fiction materana di Rai1 si conferma e straccia la prima tv di Canale 5. Dietro, Iene e Brignano precedono i talk politici, che hanno corso appaiati. Va forte su Real Time il debutto della nuova stagione di Matrimonio a Prima Vista Italia.

Ascolti talk in sovrapposizione fino alle 24 circa: Giordano (5,7%) punta ancora su Salvini e sul Vaticano e sprinta su Floris (5,4%) e Berlinguer (5,1%)

Sale il numero dei contagi, crescono i timori della gente e ora la seconda ondata di virologi – gli stessi della prima, distribuiti su tutti i canali, senza alcuna distinzione ‘politico pandemica’ – si sta abbattendo da giorni su tutte le trasmissioni tv. Va ovunque e comunque Matteo Bassetti, e non fa distinzioni tra fasce orarie e conduttori negazionisti e realisti Massimo Galli (ieri da Mario Giordano). Si somministrano con più attenzione, considerati i propri ruoli più istituzionali, Ranieri Guerra (ieri da Giovanni Floris, che faceva riposare Ilaria Capua ma non ha rinunciato a Barbara Gallavotti) e Walter Ricciardi (da Manuela Moreno ma anche da Bianca Berlinguer). A riposo ieri è stato in prima serata il ministro Roberto Speranza, entrato nel frattempo in polemica niente meno che con Roberto Mancini, e così è tornato più frequentemente on air nella fascia topica il vice, Pierpaolo Sileri. Mentre Luigi De Magistris anche ha cercato di sfruttare il caso Juve-Napoli nella sfida per la popolarità campana con Vincenzo De Luca.

Anche ieri i tre talk di prima serata sono arrivati molto vicini tra loro, con le performance complessive che però non sono più quelle della stagione precedente. E Floris, in sostanza, non è più l’incontrastato leader di genere del martedì. Ieri Giordano l’ha battuto nel periodo in sovrapposizione avendo ospite il solito Matteo Salvini e insistendo fortemente, oltre che sulle problematiche Covid, sulle questioni più oscure e complesse del Vaticano. Berlinguer ha tutto sommato retto bene, rimanendo sopra quota un milione anche senza Mauro Corona in copertina. Su La7 va bene l’avvio con Nerì Marcorè in versione Giuseppe Conte, ma si rimane molto lontani dai picchi e dai traini che garantiva al programma Maurizio Crozza.

Di positivo per i talk, c’è che Floris, Giordano e Berlinguer alla fine hanno retto bene l’impatto della prima puntata de Le Iene Show, con il programma condotto da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi che ieri ha dedicato molti servizi all’attualità pandemica, collegandosi anche con Giulio Golia, attualmente positivo al virus assieme alla moglie. Ma andiamo per ordine, rendendo conto di quanto accaduto nella sfida per il podio.

La graduatoria: vince facile la replica di Rai1, il film di Canale 5 sotto il 10%, Italia 1 sopra, ma con meno ascolti di Brignano.

Su Rai1 il nuovo passaggio di Imma Tataranni, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice impegnati nell’episodio I Giardini della memoria, è rimasto stabile a 3,656 milioni di spettatori ed il 16,6%. Staccata nettamente su Canale5 la prima tv di Jurassic World-Il mondo distrutto‘ che ha ottenuto solo 1,838 milioni di spettatori e con il 9,3% di share. Più o meno gli stessi spettatori ha avuto Rai2: Un’ora sola vi vorrei, con Enrico Brignano mattatore, si è confermato a 1,814 milioni di spettatori e 7,4%.

Poichè più lungo di tutte le trasmissioni citate, va pesato diversamente l’esordio su Italia 1 de Le Iene Show: il programma ha raccolto 1,658 milioni di spettatori e il 10,1% di share correndo a tratti da seconda opzione ed emergendo in seconda serata. L’anno scorso il battesimo speciale della trasmissione – martedì 1 ottobre 2019 – aveva raggiunto il risultato record di 2,521 milioni ed il 14,9% ma con il tributo a Nadia Toffa.

Talk, talk, talk

Equilibri tutto sommato confermati tra i programmi di approfondimento. Su La7 DiMartedì dopo la copertina di Nerì Marcorè ha schierato: Ranieri Guerra, Pierpaolo Sileri, Stefano Bonaccini, Paul Stoffels, Edward Luttwak, Elsa Fornero, Paolo Benanti, Davide Corti, Luca Richeldi, Alessandro Sallusti, Simona Sala, Barbara Gallavotti, Pietro Senaldi, Maurizia Brunetto, Antonella Viola, Francesco Stellacci, Massimo Franco, Marianna Aprile, Nando Pagnoncelli. Giovanni Floris ha conquistato così 1,137 milioni di spettatori e il 5,4% (in calo di due decimali).

Su Rai Tre #Cartabianca ha risposto con Walter Ricciardi, Gianrico Carofiglio, Lucia Annunziata, Loretta Forelli, Pierluigi Bersani, Maurizio Belpietro, Andrea Scanzi, Ciro Migliore, Iva Zanicchi, Matteo Bassetti, Andrea Crisanti, Giorgio Locatelli, Enrico Lucci. Così organizzata Bianca Berlinguer ha conseguito 1,048 milioni di spettatori e il 5,1%, in calo di mezzo punto rispetto alla puntata precedente.

Su Rete 4 Fuori dal coro ha ospitato Matteo Salvini, Vittorio Feltri, Massimo Galli, Gianluigi Nuzzi, Rita Dalla Chiesa e Hoara Borselli con Covid, economia, storie minute e tanto Vaticano in agenda. In questa maniera Mario Giordano ha ottenuto 1,029 milioni di spettatori e il 6%.

Da registrare gli equilibri in sovrapposizione: Giordano ha battuto la Berlinguer per 5,7% a 5,1%. Mentre il confronto con Floris è stato un po’ più sofferto: Fuori dal coro a 5,65% e DiMartedì a 5,4% nel periodo di trasmissione fino a mezzanotte. Infine 5,9% (Rete4) a 5,2% (La7) il bilancio totale della sfida tra Giordano e Floris.

In questo contesto conservatore e stabile ha fatto il botto il debutto di Matrimonio a Prima Vista sul Real Time: 791mila spettatori e 3,2% nel primo episodio e 837mila e 4,5% nel secondo.

Tornando ai talk, alla fine sia DiMartedì, che #Cartabianca e Fuori dal Coro, hanno perso il confronto indiretto con Lilli Gruber, regina di genere in access. Su La7 Otto e mezzo con Massimo Cacciari, Arianna Farinelli, Antonio Padellaro, Giuseppe Ippolito ospiti di Lilli Gruber, ha raccolto 2,045 milioni di spettatori e l’8,1% di share staccando nettamente la concorrenza (su Rete4 Stasera Italia, con Giampiero Mughini, Giulio Tremonti, Pietrangelo Buttafuco, Carlo Verdelli, Mariaelena Boschi ospiti di Barbara Palombelli ha ottenuto 1,230 milioni di spettatori e il 4,9%; su Rai2 Tg2 Post, con Luigi De Magistris, Walter Ricciardi, Antonio Cabrini, Doriana La Raia da Manuela Moreno, ha avuto 1,057 milioni di spettatori e 4,2% di share).

Le altre partite di giornata

Rimanendo in access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 4,7 milioni e 18,5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 4,2 milioni di spettatori e 16,5%. Su Rai3 Tutto su mia madre 932mila spettatori con il 3,9%, Un Posto al Sole 1,592 milioni di spettatori con il 6,3%. Su Italia1 Csi 1,1 milioni di spettatori con il 4,4%.

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 2,850 milioni e 19,3% e 4,264 milioni e 22,5%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2,132 milioni di spettatori e 15,2% e 3,555 milioni e 19,5%. Su Rai3 TGR 3,1 milioni di spettatori con il 15,5%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 17,5%; Storie Italiane al 16,9% e 14,6%. Su Canale5 Mattino Cinque al 14,4%, 15,9%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 2,7% Su Rai3 Agorà 8,8%, Mi Manda Rai3 5,1%. Su La7 Omnibus 3,4% e 3,8%, Coffee Break al 3,7%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici alla conduzione al 12,5% di share. Su Canale 5 Forum al 16,9%. Su Rai2 I fatti vostri 7,2% e 8,4%. Su Italia1 Sport Mediaset a 7,3%. Su Rai3 Elisir al 5,9%, Quante Storie 6,4%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,5%, nella prima parte e 1,7% nella seconda parte, La Signora in Giallo 3,9%. Su La7 L’Aria che Tira a 4,9% nella prima parte e 3,8% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 10,4%; Paradiso delle Signore 18,2%. La vita in diretta 16,2%. Su Canale5 Beautiful 19%, Una Vita 18,4% di share, Uomini e Donne 21,4%, GFVIP al 18,4%, Il Segreto al 16,1%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 15,3% nella prima parte, 15,4% nella seconda parte e 12,1% nella terza parte corta. Su Rai 2 il Giro d’Italia 6,5% nella prima parte, 10,4% nella seconda, e col Processo alla Tappa 7,2%. Su Rai3 Geo a 6,6% e 9,7% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,5%. Su La7 Il Socio 1,8%.

In seconda serata Su Rai1 Porta a Porta al 11,4% di share. Su Canale 5 il Tg5 5,3%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini 3,3%. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 4,3%.

Le news delle 20.00. Tg1 a 5,449 milioni e 23,9%; Tg5 a 4,775 milioni e 20,6%; TgLa7 1,230 milioni e 5,3%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Matrimonio a prima vista)