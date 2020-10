Ascolti tv 13 ottobre 2020: Rai1 con una replica vola rispetto a Canale5

Imma Tataranni – Sostituto procuratore 17,43%, Skyscraper 10,16% e Un’ora sola vi vorrei 7,25%

Il martedì non c’è proprio gara negli ascolti tv delle reti generaliste, con la replica di Imma Tataranni – Sostituto procuratore su Rai1 che ha registrato il 17,43% di share media con 3,846 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa fiction aveva raccolto il 16,63% e 3,656 milioni.

Dietro, con la metà degli spettatori, il film Skyscraper su Canale5 con il 10,16% e 2,165 milioni di contatti. Sette giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa il 9,34% e 1,838 milioni con la pellicola Jurassic World: il regno distrutto.

Terza posizione, anche questa settimana, per Un’ora sola vi vorrei su Rai2 con il 7,25% e 1,783 milioni. Martedì scorso lo show di Enrico Brignano aveva fatto il 7,43% e 1,814 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

Appena sotto il podio Le Iene Show su Italia1 al 10,39% e 1,714 milioni d’italiani collegati, poi i talk show d’attualità con diMartedì su La7 al 5,69% e 1,215 milioni, #Cartabianca su Rai3 al 5,71% e 1,197 milioni e Fuori dal coro su Rete4 con il 5,68% e 999 mila contatti.

Chiudono la classifica l’ultima puntata di Name That Tune – Indovina la canzone su Tv8 al 2,9% e 569 mila, poi il film Ben Hur sul Nove all’1,4% e 290 mila. Su Real Time matrimonio a prima vista ha totalizzato il 3,3% con 837 mila spettatori.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 22,4%, mentre Caduta libera su Canale5 al 19,6%. In access prime time su Tv8 Guess my age al 2,2% con 579 mila italiani collegati, mentre Deal with it sul Nove al 2,3% con 593 mila contatti.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Imma Tataranni – Sostituto procuratore)