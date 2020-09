Ascolti tv 29 settembre digital e pay: Papi, rivincita su Montrucchio in prime time e Corsi in access

Sulla pay va bene 4Hotel su SkyUno. Tra le native digitali free in prima serata: su Tv8 Name The Tune- Indovina la canzone a 668mila spettatori con il 3,25%. Su Real Time Primo Appuntamento a 566mila spettatori e 2,3%. Su Nove I Magnifici 7 a 497mila spettatori e 2,5%.

Ascolti ‘altre’: Tv8 stavolta batte le due tv di Discovery

Ammiraglie replicanti, ma con esito diverso, martedì 29 settembre: bene è andata la fiction di Rai1, Imma Tataranni, male l’evento Zero il folle su Canale 5. Tanto lo spazio che si è aperto per le opzioni alternative, anche a causa della ridotta forza dei talk d’informazione.

Su SkyUno l’emissione di 4 Hotel, con Bruno Barbieri, ha conquistato complessivamente 376mila spettatori (228mila e 0,92% l’ascolto di flusso).

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: Vince Tv8

In prima serata su Tv8 la nuova puntata di Name The Tune- Indovina la canzone con Enrico Papi alla conduzione ha raggiunto quota 668mila spettatori con il 3,25%. Su Real Time Primo Appuntamento, con Flavio Montrucchio protagonista, ha avuto 566mila spettatori e 2,3%. Su Nove I Magnifici 7 497mila spettatori e 2,5%. Su Rai4 Nella tana dei Lupi 494mila spettatori con il 2,4%. Su Iris Tomahawk 454mila spettatori e l’1,9%. Su RaiMovie Tre manifesti a Ebbing 417mila spettatori con 1,8%. Su 20 Sfida tra i ghiacci 359mila spettatori con 1,6%. Su Rai Premium Un’estate a Maiorca 331mila spettatori e 1,42%. Su La5 la replica del Grande Fratello Vip a 283mila e 1,7%. Su TopCrime Chicago PD 275mila spettatori con l’1,1%. Su Rai5 Chery a 246mila e 1%. Su Cine34 Bagnomaria 236mila spettatori con 1%.

In access su Tv8 Guess My Age 592mila spettatori con il 2,4%, sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 562mila spettatori con il 2,3%. Su Rai4 Criminal Minds a 405mila e 1,6%.Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti 351mila spettatori e 1,4%.

In preserale su Tv8 Cuochi d’Italia 349mila spettatori e 1,7%.

Al mattino Su Tv8 Ogni Mattina 40mila spettatori con 0,8%.

A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg 99mila spettatori con lo 0,7%.

Al pomeriggio Su Tv8 il film Incontri letali 307mila spettatori e il 2,4% e Un amore di copertina a 238mila spettatori e il 2,4%. Più tardi Vite da Copertina con Rosanna Cancellieri alla conduzione ha ottenuto 163mila spettatori con l’1,6%.

In seconda serata su Rai4 Fredda è la morte a 157mila e 2,1%; su Tv8 X Factor 153mila e 2,5%, su Nove Gino cerca Chef a 83mila spettatori e 1,3%.

