Ascolti tv analisi 29 settembre: al risparmio le ammiraglie, ma nessuno approfitta. Gruber regina dei talk. Il paradiso delle signore miracola Rai1

Tira a non spendere Canale5 e contro la replica di Tataranni schiera Zero, in una prima serata da quarantena covid. Fa il suo Enrico Brignano, che batte la prima tv di Italia1. Talk pari in sovrapposizione: Floris 5,58%, Giordano 5,57% e Berlinguer 5,53% senza Corona. Gruber in access fa 7,9%

Il picco di Floris tra la Capua e Gualtieri, ma era stato Marcorè a riportare in alto La7. Con Nuzzi on air, invece, Giordano tocca 1,6 milioni alle 22. Meglio in avvio la Berlinguer con Speranza, ma tutti volevano sapere di Corona…

Serata di scelte al risparmio, per le ammiraglie, che quasi sembrava di essere in lockdown: una fiction in replica da un lato, un evento molto datato dall’altra. Ma nonostante le proposte di Canale 5 e Rai1 non brillassero particolarmente per novità, hanno continuato a fare male tutti e tre i talk.

A sommare le performance complessive – ma le durate dei programmi sono diverse – emerge che ieri sera, martedì 29 settembre – oltre tre milioni di spettatori hanno guardato i tre programmi giornalistici. La graduatoria ufficiale per ascolti dice che Giovanni Floris (copertina di Nerì Marcorè in versione Giuseppe Conte, poi Ilaria Capua, Roberto Gualtieri e tanti altri ospiti) a quota 1,124 milioni ed il 5,6%, ha sostanzialmente pareggiato con Bianca Berlinguer (senza Mauro Corona, con Roberto Speranza, Walter Veltroni e Andrea Scanzi nella prima fase) che ha ottenuto 1,114 milioni ed il 5,6%. Sotto quota un milione (976mila e 5,8%), ma con due decimali di share in più dei rivali, ha corso ‘psyco’ Mario Giordano (imperdibile la clip con il conduttore frammentato e moltiplicato) che ieri ha attaccato con forza (e il supporto di Gianluigi Nuzzi) il Vaticano, ma soprattutto l’Inps.

Un sostanziale pareggio tra gli approfondimenti

Nel periodo in sovrapposizione, tra le 21.31 e le 23.56, i dati parlano di un sostanziale pareggio: La7 a 1,122 milioni e 5,58%, Rete4 a 1,119 milioni e 5,57% e Rai3 a 1,111 milioni e 5,53%. Il picco di Floris è arrivato tra la Capua e Gualtieri, a 1,6 milioni, ma era stato Marcorè a riportare in alto il programma, da 1,1 milioni a 1,4 milioni. Con Nuzzi on air, invece, Giordano è arrivato anche lui a 1,6 milioni. Ma meglio ha fatto in avvio la Berlinguer con Roberto Speranza, a 1,7 milioni, ma erano in tanti in quel momento che aspettavano di sentire da ‘Bianchina’ che fine avesse fatto Corona dopo gli insulti della settimana prima (la conduttrice ha lasciato intendere che lo scrittore potrebbe tornare).

Il bilancio dei talk da prima serata rimane quindi basso. Le tre proposte messe assieme, infatti, hanno perso il confronto con la seconda replica di Imma Tataranni, che ha conseguito 3,581 milioni di spettatori ed il 16,7%. Vanessa Scalera ha drasticamente staccato un’altra replica; su Canale 5 il concerto evento Zero Il Folle, ha avuto solo 1,570 milioni e 10,5% di share tra le 21.41 e le 25.20 e, allungandosi così tanto, ha perso il confronto con Rai2. Sulla seconda rete la nuova puntata di Un’ora sola vi vorrei, con Enrico Brignano mattatore per un’ora, ha avuto 1,763 milioni di spettatori e il 7,4% della platea, flettendo però di un punto e due decimali rispetto all’esordio.

Si è difesa bene Italia1, che con The War-Il pianeta delle scimmie ha avuto 1,330 milioni ed il 6,8%, staccando Floris, Giordano e Berlinguer.

In access. Tornando ai talk, alla fine sia DiMartedì, che #Cartabianca e Fuori dal Coro, hanno perso il confronto indiretto con Lilli Gruber, regina di genere in access. Su La7 Otto e mezzo con Marco Travaglio, Pierluigi Bersani, Massimo Franco ha conseguito ben 2 milioni di spettatori e il 7,9% di share staccando nettamente la concorrenza (su Rete4 Stasera Italia, con Angelo Panebianco, Antonio Caprarica, Pietrangelo Buttafuoco, Piero Sansonetti ospiti di Barbara Palombelli ha ottenuto 1,130 milioni di spettatori e il 4,55%; su Rai2 Tg2 Post, con Guglielmo Loi, Davide Desario, Davidet Faraone e Alfonso Marrazzo da Manuela Moreno, ha avuto 1,057 milioni di spettatori e 4,2% di share).

Le altre partite di giornata

Rimanendo in access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 4,744 milioni e 18,8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 4,5 milioni di spettatori e 17,8%. Su Rai3 Tutto su mia madre 1,165 milioni di spettatori con il 4,9%, Un Posto al Sole 1,652 milioni di spettatori con il 6,5%. Su Italia1 Csi 1,150 milioni di spettatori con il 4,6%.

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 2,850 milioni e 20% e 4,185 milioni e 22,5%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2 milioni di spettatori e 15,7% e 3,376 milioni e 19,4%. Su Rai3 TGR 2,858 milioni di spettatori con il 14,6%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 16,4%; Storie Italiane al 17,8% e 15%. Su Canale5 Mattino Cinque al 17,2%, 17,6%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3% Su Rai3 Agorà al 7,6%, Mi Manda Rai3 5,9%. Su La7 Omnibus 3,8%, Coffee Break al 3,6%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici alla conduzione al 14,1% di share. Su Canale 5 Forum al 16,5%. Su Rai2 I fatti vostri 5% e 7,1%. Su Italia1 Sport Mediaset a 7,5%. Su Rai3 Elisir al 6,3%, Quante Storie 5,4%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,4%, nella prima parte e 1,3% nella seconda parte, La Signora in Giallo 3,4%. Su La7 L’Aria che Tira a 5,1% nella prima parte e 4,2% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 11,6%; Paradiso delle Signore 20%. La vita in diretta 16,2%. Su Canale5 Beautiful 18%, Una Vita 18,7% di share, Uomini e Donne 22,6%, GFVIP al 18,4%, Il Segreto al 16,9%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 15,2% nella prima parte, 16,1% nella seconda parte e 13,5% nella terza parte corta. Su Rai3 Geo a 6,1% e 8,6% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,6%. Su La7 TGLa7 Tagadà 3,1%.

In seconda serata Su Rai1 Porta a Porta al 12,4% di share. Su Canale 5 il Tg5 9%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini 2,9%. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 5,4%.

Le news delle 20.00. Tg1 a 5,495 milioni e 24,2%; Tg5 a 4,626 milioni e 20,1%; TgLa7 1,249 milioni e 5,4%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di DiMartedì)