Ascolti tv 22 settembre digital e pay: Cresce Barbieri. Montrucchio batte Keanu Reeves e Papi

Sulla pay va bene 4Hotel su SkyUno. Tra le native digitali free in prima serata cinque emittenti sopra il 2% e tre vicine al 3%: su Real Time Primo Appuntamento 661mila e 2,8%. Su Nove Ultimatum alla Terra 617mila e 2,9%. Su Tv8 Name The Tune- Indovina la canzone 601mila e 2,9%.

Ascolti ‘altre’: due tv di Discovery meglio di Tv8

Ammiraglie complessivamente sotto media in prima serata – anche se la replica di Imma Tataranni su Rai1 ha comunque spuntato il 16% – martedì 21 settembre. Tanto lo spazio che si è aperto per le opzioni alternative, anche a causa della ridotta presa dei talk d’informazione.

Anche sulla pay, con il calcio versione ‘preliminari’ Champions League, era ricca la proposta alternativa di intrattenimento. Su SkyUno l’emissione di 4 Hotel, con Bruno Barbieri, ha conquistato complessivamente 410mila spettatori (274mila e 1% l’ascolto di flusso). Bene anche le news delle 07.00, con SkyTg24 a 144mila spettatori e 3,26%, e delle 19.32, a quota 151mila e 0,8%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: Vince Real Time davanti a Nove, ma Tv8 cresce

In prima serata su Real Time Primo Appuntamento, con Flavio Montrucchio alla conduzione, ha avuto 661mila spettatori e 2,8% nella prima parte. Su Nove Ultimatum alla Terra 617mila spettatori e 2,9%. Su Tv8 la nuova puntata di Name The Tune- Indovina la canzone con Enrico Papi alla conduzione ha raggiunto quota 601mila spettatori con il 2,9%. Su RaiMovie The Imitation Game 590mila spettatori con il 2,6%. Su 20 Brick Mansions 452mila spettatori con 2%. Su Iris La legge del più forte 414mila spettatori e l’1,8%. Su Rai Premium Un’estate a Lanzarote 360mila spettatori e 1,56%. Su TopCrime Chicago PD 295mila spettatori con l’1,2%.Su Rai5 Il labirinto del fauno 286mila spettatori con 1,3%. Su Rai4 Museo 268mila spettatori con 1,3%.Su La5 la replica del Grande Fratello Vip a 216mila e 1,3%. Su Cine34 Tiramisù 212mila spettatori con lo 0,94%.

In access sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 602mila spettatori con il 2,5%. Su Tv8 Guess My Age 540mila spettatori con il 2,1%. Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti 486mila spettatori e 2%. Su Rai4 Criminal Minds a 445mila e 1,8%.

In preserale su Tv8 Cuochi d’Italia 264mila spettatori e 1,3%. Sul Nove Little Big Italy 171mila spettatori e 1%.

Al mattino Su Tv8 Ogni Mattina 64mila spettatori con l’1,1%.

A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg 126mila spettatori con lo 0,8%.

Al pomeriggio Su Tv8 il film Il prezzo del passato 355mila spettatori e il 2,6% e Una serata speciale a 291mila spettatori e il 2,8%. Più tardi Vite da Copertina con Rosanna Cancellieri alla conduzione ha ottenuto 201mila spettatori con l’1,8%.

In seconda serata su Nove Jumper a 296mila spettatori e 3,4%. su Tv8 X Factor 142mila e 2,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Primo Appuntamento)