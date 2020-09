Ascolti tv analisi 14 settembre: Signorini parte male, picco con Matilde Brandi. Meloni non aiuta Porro, Salvini non basta a Palombelli

Una faccenda delicata a 3,7 milioni e il GFVip a 3,4 mln nel periodo in sovrapposizione. Picco del reality con l'ingresso nella casa di Matilde Brandi. Nottata moscia, sotto il 30%. Attacco al Potere 2 batte Il Fidanzato di mia sorella. Iacona sul Covid stronca Porro e Meloni. In access Palombelli parte con Salvini, ma vince Gruber con Travaglio. Staccati Moreno e Zingaretti.

Lunedì di sfide binarie, quello del 14 settembre, con Montalbano in replica schierato per affossare il debutto del GF Vip, le pellicole di Rai2 e Italia1, Nicola Porro (con Giorgia Meloni a Quarta Repubblica) contro Riccardo Iacona (puntata monotematica su Covid a Presa Diretta), e La7 in difesa. E con in access il ritorno di Barbara Palombelli (con Matteo Salvini ospite), dopo che la sostituta Veronica Gentili ha dato buona prova di se per tutta l’estate.

In termini di riscontri dei meter in prime time, in particolare, era forte la curiosità sulla prima del reality di Canale5, che testava Antonella Elia nel ruolo di opinionista con Pupo a fianco di Alfonso Signorini. Il bilancio dell’ammiraglia Mediaset è stato appena discreto. Mercoledì 8 gennaio del 2020, in un altro contesto, la precedente edizione era partita con 3,4 milioni ed il 20,15%; nel 2018 a settembre l’ultima edizione condotta da Ilary Blasi aveva ottenuto 3,3 milioni e il 20,95% e quindi, al lordo della durata, quella di ieri è stata la partenza meno felice.

Sull’ammiraglia pubblica la replica di Una Faccenda delicata, capitolo molto visto di recente de Il Commissario Montalbano, ha avuto 3,7 milioni di spettatori e il 19,1% ed ha vinto non facilmente la serata. Su Canale 5 Grande Fratello Vip, con la puntata extralarge con l’ingresso nella casa dei famosi (Fausto Leali, Enock Barwuah, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Flavia Vento, Matilde Brandi, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli), ha conseguito 2,8 milioni di spettatori e il 19% di share.

Nel periodo in sovrapposizione il bilancio di Canale 5 è stato solo lievemente migliore: 3,7 milioni per Montalbano e 3,4 milioni per Signorini. Il picco del programma di Canale 5 si è registrato alle 21.51, con l’ingresso nella casa di Matilde Brandi a quota 4 milioni. Lo share ha sfiorato il 29% alle 24.30.

Tra i film ha vinto l’action di Italia1: Attacco al potere 2, con Gerard Butler ha riscosso 1,440 milioni di spettatori e il 6,8%. Ascolto familiare e rosa per Rai2: Il fidanzato di mia sorella con Pierce Brosnan ha totalizzato 1,1 milioni di spettatori e il 5,2%. Il terzo film, Robinson Crusoe (ancora con Brosnan) su La7, si è fermato a 601mila spettatori ed il 2,8% di share.

Nella sfida tra il talk ‘caldo’ di Rete4 e le inchieste ‘fredde’ di Rai3 l’esito è stato favorevole al programma della terza rete su tutti gli indicatori di performance.

Su Rai3 la nuova puntata di Presa Diretta, con Riccardo Iacona concentrato sul Covid (vaccini, cure, prospettive), ha totalizzato quasi 1,5milioni di spettatori e il 7,1%, dopo la presentazione a 1,1 milioni e 4,64%. Iacona ha fatto un picco da 1,850 milioni prima delle 22.00; in quel momento, con Giorgia Meloni ospite, Porro si è attestato a 1,3 milioni circa.

Su Rete4 la nuova puntata di Quarta Repubblica, con Nicola Porro alla guida, Gene Gnocchi ad alleggerire, e tra gli ospiti Giorgia Meloni, Vittorio Sgarbi, Daniele Capezzone, Alessandro Sallusti, Stefano Cappellini, Mario Giordano, Sara Manfuso, Giuseppe Provenzano, Alberto Cirio, Valeria Fedeli, Giulio Tremonti, Piero Sansonetti, ha totalizzato solo 777mila spettatori e il 4,75%.

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 4,2 milioni e 17,7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 3,540 milioni di spettatori e 14,9%. Su Italia1Csi ha raccolto 1,2 milioni di spettatori con il 5,1%. Su Rai3 Un Posto al Sole 1,6 milioni di spettatori con il 6,81%. Tra i talk questi gli equlibri: su La7 per Otto e mezzo, con Fabrizio Barca, Marco Travaglio e Alessandro Sallusti ospiti di Lilli Gruber, 1,742 milioni di spettatori e 7,33% di share; su Rete 4 Stasera Italia con Matteo Salvini, Maurizio Belpietro, Gianfranco Pasquino, Carlo Cottarelli ospiti di Barbara Paolombelli, a quota 1,450 milioni e 6,1% di share; su Rai2 per Tg2 Post con Nicola Zingaretti ospite di Gennaro Sangiuliano e Manuela Moreno, 916mila spettatori e il 3,82% di share.

Nel preserale su Rai 1 Reazione a catena a 2,6 milioni e 10,94% e 4,139 milioni e 24,6%. Su Canale 5 Caduta Libera a 1,640 milioni di spettatori e 14,12% e 2,645 milioni e 16,8%. Su Rai3 TGR a 2,565 milioni di spettatori con il 14,2%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 17,2%; Storie Italiane al 16,4%. Su Canale5 Mattino Cinque al 14,34%, 16,6%, 14,2%. Su Rai3 Agorà al 6,4%, Mi Manda Rai3 5,6%. Su La7Omnibus 4,5%, Coffee Break al 4,2%.

A mezzodì su Rai1 C’è tempo per al 8,8% di share. Su Canale 5 Forum al 16,65%. Su Rai2 i fatti vostri 5% e 7,2%. Su Italia 1Sport Mediaset al 7,7%. Su Rai3 Elisir al 6,4%, TG3 delle 12 12,2%, Quante Storie 6,1%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,7%, nella prima parte e 2,2% nella seconda parte, La Signora in Giallo 3,3%. Su La7 L’Aria che Tira a 5,7% nella prima parte e 3,8% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Serena Bortone con Oggi è un Altro Giorno al 9,12%, Il Paradiso delle Signore 13,6%. Tutti a scuola 14,32%. Su Canale5 Beautiful 16,9%, Una Vita 17,25% di share, Uomini e Donne 21,2%, Il Segreto al 17,4%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 16,6% nella prima parte, 15,3% nella seconda parte e 12,84% nella terza parte corta. Su Rai2 la Tirreno Adriatico di ciclismo al 4,3%. Su Italia1 I Simpson 6,2%, 7,1% e 7,5%. Su Rai3 Aspettando Geo 5%, Geo 7,9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,84%. Su La7 Tagadà 2,6%.

In seconda serata ha dominato il Gf Vip. Su Rai1 Porta a Porta al 9,02% di share. Su Rai2 Una Pezza di Lundini 1,74% e la replica di Boss in Incognito 3,69%. Tg3 Linea Notte 4,31%. Su Rete 4 Festivalbar Story 2,56% di share.

Le news delle 20.00. Tg1 a 5,144 milioni e 24,4%; Tg5 a 4,022 milioni e 18,75%; TgLa7 1,122 milioni e 5,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del Grande Fratello Vip)