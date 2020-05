Signori e Signorini, riecco il GF Vip

Signorini pronto a riaprire la Casa Tornerà in autunno col “Gf Vip 5”

Quotidiano Nazionale, pagina 27, di Barbara Berti.

Alfonso Signorini ‘soffia’ il posto a Barbara D’Urso. Secondo i rumors, a Cologno Monzese fervono già i preparativi per la nuova e scoppiettante edizione del Grande Fratello Vip che vedrà al timone ancora il direttore del settimanale ‘Chi’.

A un mese dalla fine della quarta edizione del reality di Canale 5, vinta dall’ex madre natura Paola Di Benedetto, si vocifera di un bis del Gf Vip entro il 2020 con Signorini alla conduzione ed Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, nei panni dell’opinionista, mentre resta incerta la presenza di Wanda Nara. E le telecamere della Casa più spiata d’Italia si potrebbero riaccendere subito dopo l’estate, rivoluzionando ancora il palinsesto televisivo dell’ammiraglia Mediaset.

Nei piani originali, infatti, per l’autunno di Canale 5 era previsto il Grande Fratello di Barbara D’Urso, la versione ‘ibrida’ del reality con concorrenti noti e volti sconosciuti, formula che ‘Carmelita’ ha già sperimentato con le edizioni 15 e 16. Ma come ha raccontato la popolare conduttrice, in una recente intervista a ‘Tv sorrisi e Canzoni’, il suo Gf non tornerà a settembre: «La tv non è molto diversa da altre realtà imprenditoriali. Da Endemol a Mediaset, nessuno sa se si può fare e come».

Nonostante le incognite legate all’evolversi dell’emergenza sanitaria, Mediaset è decisa a ripartire dal reality show sui personaggi famosi: l’edizione appena conclusa, priva di ospiti e senza pubblico in studio, ha comunque ottenuti buoni risultati di pubblico (la finale, con 4.544.000 spettatori, è risultata la più vista dal 2017). Inoltre, l’aver già sperimentato il reality in situazione di pandemia è sicuramente un punto a favore per la macchina organizzativa del Gf che sa già come e da dove ripartire.

(Nella foto Pupo, Alfonso Signorini e Wanda Nara)