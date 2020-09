Ascolti tv 14 settembre 2020: Montalbano in replica batte il nuovo GF Vip

Il Commissario Montalbano 19,05%, Grande Fratello Vip 18,99% e Presadiretta 7,09%

Non c’è mai partita quando in campo c’è Il commissario Montalbano, che anche ieri sera ha vinto la gara degli ascolti tv con il 19,05% di share media e 3,7 milioni di telespettatori su Rai1, con l’episodio in replica Una faccenda delicata. Negli anni l’episodio ha registrato: 22,3% e 4,7 milioni il 22 aprile 2019, 26,62% e 6,3 milioni il 19 marzo 2018, 39,74% e 9,7 il 14 marzo 2017 e il 39,07% e 10,8 milioni al debutto il primo marzo 2016.

Dietro Luca Zingaretti si è piazzato l’esordio stagionale del Grande Fratello Vip su Canale5 con il 18,99% e 2,833 milioni d’italiani collegati. Il reality show presentato da Alfonso Signorini perde un punto di share rispetto alla prima puntata della passata edizione nel gennaio 2020.

Medaglia di bronzo per Rai3 con il programma d’inchieste Presadiretta con il 7,09% e 1,491 milioni di contatti. Sette giorni fa lo stesso programma aveva portato a casa il 4,33% e 897 mila spettatori.

Ascolti tv degli altri programmi

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con il film di Italia1 Attacco al potere 2 con il 6,79% e 1,443 milioni di contatti, seguito da Il fidanzato di mia sorella su Rai2 con il 5,16% e 1,123 milioni e poi da Quarta Repubblica su Rete4 con il 4,75% e 777 mila italiani collegati.

In coda alla classifica la serie tv Gomorra su Tv8 al 3,2% e 601 mila spettatori, poi il film Robison Crusoe su La7 al 2,76% e 601 mila e a chiudere I pinguini di Mr. Popper sul Nove all’1,04% e 222 mila. Su Sky la prima puntata della fiction Petra con Paola Cortellesi ha raccolto l’1,3% di share media con 277 mila contatti.

In daytime su Rai2 al mattino è ripartito I fatti vostri con il 6,4%, in linea con la media stagionale passata. Su La7 nel pomeriggio Senti chi mangia con Bendetta Parodi ha debuttato all’1.

Nel preserale Reazione a catena su Rai1 ha fatto il 24,6%, mentre Caduta libera su Canale5 il 16,8%. In access prime time I soliti ignoti su Rai1 è partito al 17%, circa 1 punto in meno rispetto al debutto del 2019, superando però Paperissima sprint su Canale 5 al 14,9%. Su Rai3, invece la nuova docuserie Tutto su mia madre ha totalizzato il 5%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Il commissario Montalbano)