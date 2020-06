Ascolti tv analisi 4 giugno: la vecchia suora LuxVide batte il bravo medico Usa. Un Del Debbio croccante stacca un Formigli antologico

La replica di Che Dio ci aiuti 5 fa il 12% e batte la seconda stagione di New Amsterdam su Canale5 che arriva al 10,8%. Nella sfida dei talk Del Debbio aprendo con Giorgia Meloni (picco 8%) vince facile la sfida con la versione speciale di Piazzapulita. Tra i tre film in pista prevale quello di Italia1, con Aldo Giovanni e Giacomo forti anche in seconda serata, ma va bene anche il titolo della terza rete.

Ascolti, dinamiche: sempre in testa Suor Angela, buon crescendo del film della terza rete. Per lo spazio della Meloni a Dritto e Rovescio 8% di share, ma poi la baruffa meridione vs settentrione arriva sopra il 10%

Era una serata obiettivamente fiacca, piena di prodotto preconfezionato da tempo e riproposto, quella di giovedì 4 giugno. Terminata col botto la fiction Vivi e Lascia Vivere, vero fenomeno dell’ultima parte della stagione tv, Rai1 ha cercato di mantenere viva una suggestione positiva collocando le repliche di Elena Sofia Ricci in abito da suora con Che Dio ci aiuti 5. La replica della fiction Lux ha avuto 2,671 milioni di spettatori ed il 12% di share. Alla fine ha fatto meglio del telefilm ospedaliero di Canale5, New Amsterdam, che ieri ha proposto i primi due episodi freschi della seconda stagione arrivando a 2,439 mln e 10,8%.

Detto dell’esito della partita delle ammiraglie, va registrato anche come una partita a parte l’abbiano fatta i tre film in griglia. Su Rai3 il fresco melò tedesco Opera senza autore ha ottenuto 1,429 milioni di spettatori e il 6,4% di share. Su Italia1 ha pero fatto meglio la commedia in ultra replica Il cosmo su comò; Aldo, Giovanni e Giacomo hanno avuto ben 1,695 milioni di spettatori e il 7,4%. Mentre su Rai2 il super action Escapa Plan 2 – Ritorno all’inferno, con Sylvester Stallone si è fermato a soli 932mila spettatori e il 3,8%, arrivando ultimo in graduatoria.

Dritto e Rovescio, fresco e popolare; Piazzapulita Speciale, antologico e più corto. Ha stravinto Del Debbio

Interessante ma fino ad un certo punto la sfida dei talk, con Paolo Del Debbio che ha puntato su Giorgia Meloni e tanti altri ospiti e temi (Alessandro Morelli, Gianfranco Librandi, Raffaele Auriemma, Pietro Senaldi, Giuseppe Cruciani, Gaetano Pedullà, Rosario Trefiletti, Alessia Rotta, Claudia Fusani, Antonio Maria Rinaldi, Maurizio Belpietro), mentre Corrado Formigli ha proposto una sorta di grande riepilogo critico delle settimane del corona virus.

Su Rete4 Paolo Del Debbio è salito a a 1,472 milioni ed 8% (sette giorni prima Dritto e rovescio aveva avuto 1,377mln e 7,2%). Su La7 Corrado Formigli, terminando un’ora prima del solito, è arrivato a 1,1 milioni di spettatori e 4,9%.

Lilli Gruber in access con Antonio Padellaro, Gianrico Carofiglio e Maurizio Belpietro a Otto e Mezzo ha raccolto 1,995 milioni di spettatori ed 7,9%.

Barbara Palombelli ha inanellato il 4,9% e il 4,8% (1,235 milioni circa) ospitando a Stasera Italia prima Luigi Di Maio e poi Carlo Calenda, Marco Tronchetti Provera, Gianni Riotta..

Infine Manuela Moreno è arrivata a 1,141 milione e al 4,4% con Riccardo Molinari, Marco Antonellis e Flavio Briatore a Tg2 Post.

Guardando la curve emerge che…

E’ rimasta sempre in testa Suor Angela. Mentre ha avuto un buon crescendo il film della terza rete che quando è terminato Che Dio ci aiuti è passato in testa superando Del Debbio ed il 12%. Per lo spazio della Meloni a Dritto e Rovescio 8% di share, ma poi la baruffa meridione vs settentrione arriva sopra il 10%. In nottata è prevalso Bruno Vespa ma correndo vicino alla linea del 10%.

Le altre partite della giornata. Amadeus stacca Striscia

In access questi gli equilibri tra le ammiraglie: Su Rai1 I Soliti Ignoti 5,238 milioni di spettatori con il 20,2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,695 milioni di spettatori con uno share del 18,1%. Su Rai2 Tg2 a 1,759 milioni e 7,1%.

Per il Tg1 5,348 milioni e 23,5%; per il Tg5 4,547 milioni e 19,7%; per il TgLa7 1,355 milioni e 5,9%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha ottenuto 2,684 milioni di spettatori ed il 18,1% mentre L’Eredità ha raccolto 4,080 milioni di spettatori ed il 21,7%. Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 1,777 milioni di spettatori ed il 12,5%, Avanti un Altro 2,954 milioni di spettatori ed il 16,3%.

Su Rai1 Porta a Porta ha avuto 896mila spettatori con il 9,6% di share. Su Canale 5 L’Intervista 778mila spettatori e 6,5%. Su Rai 3 il Tg3 LineaNotte 479mila spettatori e 5,4%. Su Italia1 La Leggenda di Al, John e Jack 678mila e 7,9% di share.

In daytime

Su Rai1 Uno Mattina 15% di share e Italia Sì! Giorno per Giorno 13,7% di share. Su Canale5 Mattino Cinque inanella 13,1% nella prima parte, 11% nella seconda e 10,1% nella terza.

Su Rai1 La Prova del Cuoco 10,6%. Su Canale 5 Forum 15,3%. Su Rai2 I Fatti Vostri 4,3% nella prima parte e 7,2% nella seconda. Su La7 L’Aria che Tira fa 6,3% nella prima parte, 4,9% nella seconda parte e 3,3% con ‘Ore 13′.

Su Rai1 Io e Te 8,8% e Il Paradiso delle Signore 10%; La Vita in Diretta al 15,1%. Su Canale5 Beautiful 15,5%, Una Vita 16,1%, Uomini e Donne 20,8%, Il Segreto 17,8%, Rosamunde Pilcher: La Promessa al 10.9%. Su Rai 2 Detto Fatto 4,6%, L’Italia che Fa 3,7%. Su Rai3 Geo a 9,3% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum al 5,4%. Su La7 Tagadà 3%.

Emanuele Bruno

(un momento di Dritto e Rovescio)