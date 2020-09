Ascolti tv 8 settembre digital e pay: Barbieri fa l’1%. Tarantino batte Montrucchio di poco

In prima serata oltre 11 native digitali free sopra l’1%. Criminal Minds sfonda in access su Rai4

Con il calcio della Nations League su Italia 1 che ha proposto una bellissima Francia-Croazia, martedì 8 settembre su SkyUno l’emissione della puntata numero quattro di 4 Hotel, con Bruno Barbieri, ha conquistato complessivamente 352mila spettatori (1% l’ascolto di flusso). Bene anche le news delle 13.00, con SkyTg24 a 116mila spettatori e 0,8%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Tv8

In prima serata su Tv8 Django unchained ha raggiunto quota 587 mila spettatori con il 3,5%. Su Real Time Primo Appuntamento, con Flavio Montrucchio protagonista, ha avuto 549mila spettatori e il 2,5%. Su 20 Joker Wild Card 426mila spettatori con il 2,1%. Su Rai Premium Un’estate tra le montagne 421mila spettatori e 2%. Sul Nove Ci Vediamo Domani ha raccolto 405mila spettatori con il 2%. Su Rai5 La Duchessa 366mila spettatori con 1,7%. Su Iris Corvo rosso… 359mila spettatori e l’1,95%. Su Rai4 Charlie says 332mila spettatori con 1,6%. Su RaiMovie Gli ultimi saranno ultimi 329mila spettatori con 1,5%.Su La5 The Twilight Saga: Breaking Dawn Part I 314mila spettatori e l’1,5%. Su TopCrime Chicago PD 201mila spettatori con l’1%.

In access Su Rai4 Criminal Minds 543mila e 2,5%, su Tv8 Guess My Age 533mila spettatori con il 2,4%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 461mila spettatori con il 2,1%. Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti 404mila spettatori e 1,9%. Su La5 Uomini e Donne 342mila e 1,6%.

Al mattino Su Tv8 Ogni Mattina 55mila spettatori con l’1%. A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg 119mila spettatori con l’o 0,8%.

Al pomeriggio Su Tv8 il film Il passato non dimentica 381mila spettatori e il 3% e Forest Cove a 328mila spettatori e il 3,2%. Più tardi Vite da Copertina con Rosanna Cancellieri alla conduzione ha ottenuto 157mila spettatori con l’1,7%. Con la Tirreno Adriatica su Rai2, su Rai Sport Tour de France all’1,42%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un frame di Django Unchained)