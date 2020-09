Stasera in Tv: cosa vedere martedì 8 settembre 2020

Su Rai 1 “Imma Tataranni”, su Rai 2 “Boss in incognito”, su Rai 3 “#cartabianca”, su Rete 4 “Fuori ”, su Canale 5 “Windstorm 4”, Su Italia 1 “Lincoln Rhyme”, su La7 “diMartedì”, su Tv8 “Django Unchained”, su Nove “Apocalypto”, su Sky Cinema “Twister”, su Fox “The Good Doctor”, su Premium Cinema “300”, su Iris “Corvo rosso non avrai il mio scalpo”, su Rai Movie “Gli ultimi saranno gli ultimi”

I programmi di prima serata in tv di martedì 8 settembre 2020

Rai

Rai 1 – Imma Tataranni – Sostituto procuratore, in vacanza, mentre fa il bagno a Metaponto, Imma vede galleggiare in mare un dito femminile con dei tatuaggi. A distanza di pochi giorni, vicino Matera, vengono ritrovati un braccio ed una gamba che sembrano appartenere alla stessa persona. La Tataranni decide così di rientrare dalle ferie per fare e tornare in ufficio, dove fa la conoscenza del nuovo Procuratore capo, il dottor Vitali, a cui chiede di investigare sul caso.

Rai 2 – Boss in incognito, il mondo del lavoro attraverso le storie professionali ed umane di manager, operai ed impiegati, con una speciale chiave di lettura: raccontare tutto questo nella particolare contingenza nella quale ci troviamo. Aziende che non si sono fermate nel momento dell’emergenza sanitaria ma che hanno dovuto riorganizzarsi per lavorare in condizioni di sicurezza.

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

Rai Movie – Gli ultimi saranno gli ultimi, Luciana è una giovane donna che, dopo essere finalmente rimasta incinta, perde il lavoro. Antonio, poliziotto cinquantenne, viene trasferito a seguito di un incidente in cui ha perso la vita un suo collega. Le loro strade si incrociano quando la donna, oberata dalle spese e disperata per aver scoperto il tradimento del compagno Stefano, arriva a minacciare con una pistola il capo del personale.

Mediaset

Rete 4 – Fuori dal coro, Mario Giordano torna sul piccolo schermo con un nuovo programma di attualità e approfondimento dove dar voce alle opinioni più controcorrente e “fuori dal coro”.

Canale 5 – Windstorm 4 – Il vento sta cambiando, un incidente mette a dura prova Mika e il suo cavallo Windstorm. Fortunatamente l’arrivo di Ari, sembra sortire un effetto speciale su Windstorm.

Italia 1 – Francia – Croazia, in diretta dallo Stade de France di Saint-Denis, la Francia affronta la Croazia nella seconda giornata del gruppo 3 di Nations League.

Iris – Corvo rosso non avrai il mio scalpo, un uomo vive isolato, sui monti del Colorado. Per accompagnare una spedizione di soccorso, viola il sacro cimitero degli indiani Corvi.

Premium Cinema – 300, dall’omonima graphic novel. Per fermare l’avanzata dei Persiani, le città greche formano un’alleanza guidata dal re spartano Leonida e da 300 soldati.

Altre emittenti

La7 – diMartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Conduce Giovanni Floris. Settima edizione.

Tv8 – Django Unchained, anno 1858. Nel Sud degli Stati Uniti, alla vigilia della guerra civile, King Schultz (Christoph Waltz), cacciatore di taglie di origine tedesca, è a caccia dei fratelli Brittle per incassare la ricompensa. Per trovarli, libera dalle catene lo schiavo Django (Jamie Foxx), con la promessa di ridargli la libertà, una volta completata la missione. Il sodalizio tra i due, li porterà in giro nell’America razzista e schiavista del tempo, in cerca dei criminali e della moglie di Django, Broomhilda (Kerry Washington), venduta come schiava tempo prima…

Nove – Ci vediamo domani, Marcello Santilli è in cerca della grande occasione della vita. Lo è da sempre. Vuole trovare il modo per guadagnare tanto e facilmente e dare una svolta alla propria esistenza. Soltanto che finora non ci è riuscito. Sua moglie è stanca dei suoi continui fallimenti, sua figlia lo stima poco o niente. Ormai quasi sul lastrico, Marcello ha una trovata geniale: aprire un’agenzia di pompe funebri in uno sperduto paesino della Puglia, dove, non solo non avrebbe rivali, ma per di più gli abitanti sono tutti ultranovantenni…

Sky Cinema 1 – Remi, Daniel Auteuil in un’avventura tratta da un classico della letteratura per ragazzi. Un orfano di dieci anni scopre le sue origini viaggiando lungo la Francia insieme a un artista di strada.

Fox – The Good Doctor, nuovo medical interpretato da Freddie Highmore. Il direttore di un grande ospedale convince la commissione ad assumere un giovane chirurgo di talento affetto da una particolare forma di autismo.

(Nella foto Kylian Mbappè e Ivan Rakitic)