Ascolti tv 7 settembre digital e pay: Muccino e Barbieri accendono la pay. Nove (Lopez) e Tv8 (Gomorra) a bomba

Ascolti tv access: con il calcio che invadeva la fascia tutte le produzioni in calo, Guess my age prevale

Con il calcio della Nazionale italiana di Roberto Mancini che ha ottenuto più di un quarto della platea disponibile superando quota 6 milioni su Rai1, lunedì 7 settembre Sky può annoverare il bilancio settimanale di un format fortunato. E’ andata forte, in particolare, su SkyUno, l’emissione della puntata numero tre di 4 Hotel, con Bruno Barbieri capace di conquistare complessivamente 1,2 milioni di spettatori (+21% rispetto al debutto della stagione precedente). Bene anche le news delle 13.00, con SkyTg24 a 132mila spettatori e 0,9%.Su Sky Cinema la prima tv del film di Gabriele Muccino, Gli Anni Più Belli ha avuto un ascolto lineare di 139mila spettatori con lo 0,64%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Nove su Tv8

In prima serata su Nove Un amore a cinquestelle, con Jennifer Lopez protagonista, ha avuto infatti 784mila spettatori e il 3,72%. Su Tv8 Gomorra3 ha risposto raggiungendo quota 768 mila spettatori con il 3,5%, ma non è bastato. Su 20 Robin Hood 471mila spettatori con lil 2,33%. Su Rai Movie Per un pugno di dollari a 448mila spettatori e l’1,96%. Su Real Time Vite al Limite: e poi 436mila spettatori e l’1,92%. Su Iris Sorvegliato Speciale 401mila spettatori e l’1,8%. Su Rai Premium la replica di Purchè finisca bene 365mila spettatori e l’1,64%. Su La5 Mum’s List a 232mila spettatori e l’1,1%. Su Rai4 Non essere cattivo 211mila spettatori con lo 0,9%.Su Cine34 La ragazza nella nebbia 193mila spettatori con 0,9%. Su TopCrime Csi 174mila spettatori con lo 0,7%.

In access su Tv8 Guess My Age 497mila spettatori con il 2,1%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 377mila spettatori con l’1,6%. Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti 361mila spettatori e 1,6%. Su La5 Uomini e Donne 351mila e 1,6%. Su Rai4 Criminal Minds 326mila e 1,4%.

Al mattino Su Tv8 Ogni Mattina 73mila spettatori con l’1,3%.

A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg 127mila spettatori con l’1,3%.

Al pomeriggio Su Tv8 il film Il passato non dimentica 381mila spettatori e il 3% e L’amore è complicato a 273mila spettatori e il 2,7%. Più tardi Vite da Copertina con Rosanna Cancellieri alla conduzione ha ottenuto 146mila spettatori con l’1,5%.

In seconda serata su Real Time l’esordio di la Clinica per Rinascere3 a 436mila spettatori e il 3%. Su Nove Corpi da reato 213mila e 2,9%. Su Tv8 Pulp Fiction 206mila e 2,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Gli anni più belli)