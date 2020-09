Ascolti tv analisi 7 settembre: gli Azzurri prendono i maschi. Yaman e Lopez tra le migliori alternative. Gruber parte piano

Ascolti, talk: con il calcio su Rai1 il rientro della Gruber al 5,6% con Travaglio e Cacciari, con Gentili al 5,2%, e Moreno e Sangiuliano al 5,1% con Salvini.

Lunedì reso anomalo dal calcio, quello del 7 settembre, con il resto dell’offerta generalista che era inevitabilmente più rosa e tattica, per difendersi dalla partita della Nazionale in onda su Rai1. E premiate, così, sono state proprio le proposte più attente al pubblico femminile.

In termini di riscontri dei meter in prime time, in particolare, era forte la curiosità sulla scelta di Canale5, che testava la serie turca campionessa del daytime.

Sull’ammiraglia pubblica Olanda-Italia di Nations League, vinta dagli Azzurri di Roberto Mancini per uno a zero, ha avuto ben 6,076 milioni di spettatori e il 26% ed ha vinto facilmente la serata (Italia-Bosnia pochi giorni fa era arrivata a 4,9 milioni). Più di un quarto della platea disponibile, in pratica, è rimasta su Rai1 fino alle 23.00 circa. Su Canale 5 però Daydreamer- le ali del sogno, con Can Yaman, ha fatto meglio del prevebile ed ha conseguito 2,5 milioni di spettatori e il 13,3% di share, convocando tutto il proprio seguito pomeridiano.

Ascolto familiare e rosa anche per l’unica altra proposta in grado di superare quota un milione di spettatori in serata: su Rai2 il cult un po’ annacquato Ritorno a Marigold Hotel ha totalizzato 1,009 milioni di spettatori e il 4,9%. Tutte le altre proposte si sono collocate, molto vicino tra loro, sotto la soglia dei 900mila spettatori.

Su Italia 1 il telefilm Lincoln Rhyme, ha riscosso 868mila spettatori e il 5,3%.

Nella sfida tra il talk ‘caldo’ di Rete4 e le inchieste ‘fredde’ di Rai3 l’esito è stato favorevole al programma sovranista per share, che però ha avuto meno ascolti complessivi della trasmissione rivale.

Su Rete4 la nuova puntata di Quarta Repubblica, con Nicola Porro alla guida, Gene Gnocchi ad alleggerire, e tra gli ospiti Matteo Renzi, Augusto Minzolini, Matteo Bassetti, Vittorio Sgarbi, Paolo Guzzanti, Vittorio Feltri, Pietrangelo Buttafuoco, Pierpaolo Sileri, Beatrice Lorenzin, Daniele Capezzone, Alessandro Sallusti, Stefano Cappellini, Massimiliano Fedriga, Mario Giordano, ha totalizzato 849mila spettatori e il 5,12%.

Su Rai3 la seconda puntata di Presa Diretta, con Riccardo Iacona concentrato sui temi del lavoro in era smart working, con Maurizio Landini tra gli ospiti, ha totalizzato 897mila spettatori e il 4,33%, dopo la presentazione a 886mila e 3,64%.

In coda, Nove ha battuto un po’ a sorpresa Tv8 e La7. Un amore a cinquestelle, con Jennifer Lopez protagonista, ha avuto infatti 784mila spettatori e il 3,72%. Su Tv8 Gomorra3 ha risposto raggiungendo quota 768 mila spettatori con il 3,5%. Su La7, infine, per Il Giurato, con Demi Moore, è arrivato a 556mila spettatori e il 2,56%.

Le altre partite di giornata

In access. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 3,5 milioni di spettatori e 14,6%. Su Italia1Csi ha raccolto 1,012 milioni di spettatori con il 4,3%. Su Rai3 Qui Venezia 1,090 milioni spettatori con il 4,9%, Un Posto al Sole 1,6 milioni di spettatori con il 6,8%. Tra i talk questi gli equlibri: su La7 per Otto e mezzo, con Massimo Cacciari, Marco Travaglio e Vittoria Colizza ospiti di Lilli Gruber, 1,315 milioni di spettatori e 5,6% di share; su Rete 4 Stasera Italia News con Giovanni Tria, Maurizio Belpietro, Giampiero Mughini, Marco Revelli, Massimo Galli ospiti di Veronica Gentili, a quota 1,220 milioni e 5,2% di share; su Rai2 per Tg2 Post con Matteo Salvini ospite compiaciuto di Gennaro Sangiuliano e Manuela Moreno, 1,236 milioni di spettatori e il 5,1% di share.

Nel preserale su Rai 1 Reazione a catena a 2,354 milioni e 19,4% e 3,9 milioni e 23,85%. Su Canale 5 Caduta Libera a 1,742 milioni di spettatori e 14,86% e 2,639 milioni e 19%. Su Rai3 TGR a 2,691 milioni di spettatori con il 15,35%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 16,43%; Storie Italiane al 14,44%. Su Canale5 Mattino Cinque al 12,35%, 13,6%, 13,4%. Su Rai3 Agorà al 7,9% e al 6% di share, Mi Manda Rai3 5,4%. Su La7Omnibus 3,9% e 3,4%, Coffee Break al 3,6%.

A mezzodì su Rai1 Storie Italiane 14,85% di share C’è tempo per al 9% di share. Su Canale 5 la replica di Forum al 13,9%. Su Rai2 La Nave dei Sogni 6,4%. Su Italia 1Sport Mediaset al 9,4%. Su Rai3 Elisir al 5,7%, TG3 delle 12 10,9%, Quante Storie 6,3%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,8%, nella prima partee 2,5% nella seconda parte, La Signora in Giallo 3,5%. Su La7 L’Aria che Tira a 4,6% nella prima parte e 3,8% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Serena Bortone con Oggi è un Altro Giorno al 10%, Il Paradiso delle Signore 15,12%. La Vita in Diretta 16,52%. Su Canale5 Beautiful 16,19%, Una Vita 17,71% di share, l’esordio di Uomini e Donne 22,66%, Il Segreto al 17%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 15,21% nella prima parte, 14,2% nella seconda parte e 12.92% nella terza parte corta. Su Rai2 la Tirreno Adriatico di ciclismo al 3,48%. Su Italia1 I Simpson 6,05%, 7% e 5,9%.

Su Rai3 Aspettando Geo 5,13%, Geo 7,1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,27%. Su La7 Tagadà 2,6%.

In seconda serata Su Rai1 il dopopartita di Olanda-Italia al 13,52%, Tribuna elettorale 4,64%, Overland 21 5,13% di share. Su Canale 5 Council of Dads 9,38% nel primo episodio e 7,81%, nel secondo episodio. Su Rai2 la prima puntata di Una Pezza di Lundini 3,1%, Stracult Live Show all’1,9%.

Le news delle 20.00: Tg1 a 5 milioni e 24,68%; Tg5 a 4,074 milioni e 19,55%; TgLa7 1,055 milioni e 5,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto i protagonisti di Daydreamer)