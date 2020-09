Stasera in Tv: I programmi di lunedì 7 settembre 2020

Rai

Rai 1 – Paesi Bassi – Italia, gli Azzurri di Mancini affrontano gli Orange, che dopo i recenti fallimenti internazionali sono all’inizio di un nuovo corso targato Ronald Koeman.

Rai 2 – Ritorno al Marigold Hotel, ora che il Marigold Hotel è pieno di clienti che si trattengono per periodi prolungati, i due codirettori Muriel Donnelly e Sonny Kapoor sognano di ingrandirsi e hanno appena trovato il posto ideale per farlo: il secondo Marigold Hotel. In cui si intrecciano le appassionanti storie dei loro ospiti… (

Rai 3 – Presadiretta, il viaggio-inchiesta di Riccardo Iacona e la sua squadra attraverso i nervi scoperti del paese, non solo sulle questioni al centro del dibattito pubblico, ma anche su alcuni importanti temi trascurati dall’agenda della politica.

Rai Movie – Per un pugno di dollari, Clint Eastwood è un pistolero solitario che arriva a San Miguel, sul confine con il Messico. Qui le famiglie dei Rojo e dei Morales si fanno la guerra da anni per il controllo del contrabbando. Il nostro eroe fa il doppio gioco, cercando di aizzarle allo scontro finale. Primo capitolo della “Trilogia del dollaro” firmata da Sergio Leone. Musiche di Ennio Morricone.

Mediaset

Rete 4 – Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Daidreamer – Le ali del sogno, ritorna l’affascinante Can Yaman che abbiamo conosciuto nel seguitissimo Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Anche Daydreamer (titolo originale turco Erkenci Kus) è ambientata ad Istanbul ed è incentrata sulle vicende della bella e generosa Sanem che aspira a diventare scrittrice, ma la sua famiglia le impone un matrimonio combinato. Sanem decide di realizzare le sue aspirazioni ed approda in un’agenzia pubblicitaria dove conosce il bellissimo Can Divit, il figlio del proprietario dell’agenzia, che dopo un piccolo incidente sportivo si ritrova infatti costretto a lavorare per suo padre Aziz. È proprio in quest’occasione che Can e Sanem si incontrano, instaurando piano piano un rapporto davvero speciale tra di loro. Nascerà l’amore?

Italia 1 – Lincoln Rhyme, Amelia trova un biglietto scritto dal Collezionista di ossa indirizzato alla madre della prima vittima. La squadra, grazie a Lincoln, individua il luogo della sepoltura.

Premium Cinema – La mummia, Tom Cruise e Russell Crowe nello spettacolare reboot dell’omonima pellicola del 1932. Il risveglio della mummia della principessa Ahmanet.

Iris – Sorvegliato speciale, Sutherland. Un uomo prossimo alla scarcerazione alle prese con un direttore che gli ha giurato vendetta.

Altre emittenti

La7 – Il giurato, un sicario mafioso minaccia di uccidere il figlio di giurata a meno che essa non influenzi il risultato di un processo in cui è coinvolto.

Tv8 – Gomorra, la terza stagione prenderà il via dalla morte di Pietro Savastano, che ha creato un vuoto di potere che va occupato nel più breve tempo possibile. Genny deve capire come far coesistere la gestione dell’eredità di Napoli Nord con la sua nuova vita nella capitale. Ciro non ha pace e decide di fuggire da una Secondigliano che non è più quella di un tempo. Tra nuovi e vecchi personaggi Inizia uno scontro all’ultimo sangue per il controllo del cuore di Napoli, una guerra fatta di rappresaglie, inganni e sotterfugi, dove gli alleati di ieri diventano gli avversari di oggi e in cui l’unica regola è l’assenza di regole. Ancora una volta, i protagonisti dovranno lottare per non soccombere, usando qualunque mezzo necessario.

Nove – Un amore a cinque stelle, Marisa Ventura è una giovane madre single, nata e vissuta nei sobborghi di New York. Marisa lavora come cameriera in un lussuoso albergo di Manhattan. Un giorno incontra il ricco e affascinante Christopher Marshall che, per un bizzarro capriccio del destino, si convince che la donna sia un’altra ospite dell’hotel. Tra i due scocca la scintilla, ma, quando Christopher scopre la vera identità di Marisa, le cose si complicano. Ci sarà il lieto fine?

Sky Cinema 1 – Gli anni più belli Gabriele Muccino dirige Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria per raccontare 40 anni di storia italiana. Le speranze, le passioni, e le delusioni di quattro amici, seguiti dalla loro adolescenza fino all’età adulta.

Fox – Emergence, Mistery thriller targato Disney: il capo della Polizia di Long Island, Jo Evans, indaga su un incidente aereo la cui unica sopravvissuta è una bambina che non sa nemmeno chi è.

(Nella foto i giocatori dell’Italia)