Ascolti Tv 4 settembre: Italia-Bosnia 4,9 mln, Eternal Love 2,2, Stai lontana da me 1,2. Vola Bake Off su Discovery

Su Rai1 la partita di Nations league pareggiata dagli Azzurri al 24,2% di share. Su Canale5 il film al 12,9% di share. Su Rai3 la commedia nazionale al 6,2%. In simulcast sui canali Discovery esordio di Bake Off al 7,5% di share.

Il calcio della Nazionale (per la Nations League) e poi soprattutto film venerdì 4 settembre nella prima serata generalista.

La classifica delle varie trasmissioni in ordine di ascolti è stata la seguente.

Su Rai1 Italia-Bosnia, terminata uno a uno, ha ottenuto 2,2 milioni di spettatori e il 12,85%.

Su Canale 5 la pellicola Eternal Love, ha avuto 1,8 milioni di spettatori e 10,11%.

Su Rai3 il film Stai lontana da me, ha ottenuto 1,2 milioni di spettatori ed il 6,2%.

Su Rai2 il film Mai fidarsi di mia madre, ha conseguito 962mila spettatori ed il 4,92%.

Su Italia1 il film Richie Rich, ha convinto 873mila spettatori con il 4,8%.

Su Rete4 la pellicola vintage Grand Hotel Excelsior, ha conquistato 679mila spettatori e 4% di share.

Su La7 il cult Quel che resta del giorno, a 357mila e 2,5%.

Tra le altre opzioni in prima serata, in simulcast su tutti i canali Discovery, Bake Off (condotto da Benedetta Parodi e con Ernst Knam, Clelia d’Onofrio, Damiano Carrara e Csaba dalla Zorza) vola a 1,479 milioni e 7,5% di share (+4% rispetto alla partenza della scorsa stagione).