Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 4 settembre 2020

I programmi di prima serata in tv di venerdì 4 settembre 2020

Rai

Rai 1 – Italia – Bosnia Erzegovina, gli Azzurri di Mancini affrontano a Firenze la Bosnia-Erzegovina nella partita d’esordio del girone. Di recente, le due squadre si sono affrontate nelle qualificazioni a EURO 2020, con l’Italia vincitrice per 2-1 a Torino e 3-0 a Sarajevo.

Rai 2 – Mai fidarsi di mia madre, dopo aver ricevuto una promozione sul posto di lavoro, Melanie decide di assumere Phoebe come sua assistente personale. I ntelligente e astuta, Phoebe accetta subito il lavoro ma la donna, in realtà, ha un piano diabolico in mente che le serve a vendicare il suo passato…

Rai 3 – Stai lontana da me, Jacopo è un terapista di coppia ma la sua vita sentimentale è a pezzi: ogni volta che prova ad avvicinarsi ad una donna la sorte si accanisce contro di lei. Quando incontra Sara, quella che sembra finalmente la donna giusta, il copione si ripete inevitabilmente.

Rai Movie – Suburbicon, anni 50. Nella tranquilla cittadina di Suburbicon, gli abitanti sono persone normali che rappresentano il lato migliore e peggiore della natura umana. Tra questi c’è la famiglia Lodge, apparentemente perfetta, che non esita a farsi prendere la mano dal ricatto, dalla vendetta e dal tradimento dopo aver subito un pericoloso attacco nella propria abitazione.

Mediaset

Rete 4 – Grand Hotel Excelsior, film a episodi ambientato al Grand Hotel Excelsior, tra camerieri, un pugile imbranato e il Mago di Segrate. con A. Celentano,

Canale 5 – Eternal Love, scoppia la scintilla tra Can, un noto chirurgo, e Zeynep, un’umile casalinga. Ma una terribile verità metterà a dura prova il loro amore.

Italia 1 – Richie Rich – Il più ricco del mondo, basato sull’omonima serie di fumetti, con Macaulay Culkin. Il dodicenne multimiliardario Richie è alla ricerca dei suoi genitori, da poco scomparsi.

Premium Cinema – Godzilla, l’epica rinascita dell’icona Godzilla, in questa spettacolare avventura con sequenze sensazionali, che contrappone il famoso mostro a malvagie creature.

Iris – Giù al Nord, il film che ha ispirato il remake italiano Benvenuti al Sud. Una commedia divertente sulla possibilita’ di andar oltre il pregiudizio.

Altre emittenti

La7 – Quel che resta del giorno, Il film, ambientato in Inghilterra nel 1930, racconta la storia di un maggiordomo che si sacrifica per abnegazione al proprio dovere.

Tv8 – X Factor – Il sogno, ogni venerdì su TV8 ci aspetta un imperdibile appuntamento per vedere o rivedere il meglio delle Audizioni di X Factor! Tantissimi artisti negli ultimi anni hanno riposto sogni e speranze nel talent show musicale più famoso e più amato del mondo. Musicisti che hanno riso, sofferto e soprattutto cantato con un solo scopo: convincere i giudici e il pubblico di avere l’X Factor! Alcuni ci sono riusciti, sono andati avanti a colpi di note, voce e passione fino a dimostrare al mondo di essere degni di portare emozioni nelle case e nei cuori degli italiani. Ma molti di più hanno dovuto rimettere i loro sogni nel cassetto per combattere su altri palchi la sfida per diventare delle stelle. Questi talenti però non sono dimenticati! Ora puoi riscoprirli e rivivere insieme a loro le gioie e le delusioni grazie a una serie di puntate che raccolgono solo il meglio delle Audizioni passate!

Nove – Bake Off Italia, nuovi pasticceri amatoriali si mettono alla prova per dimostrare a Ernst Knam, Damiano Carrara, Clelia e la new entry Csaba Dalla Zorza di essere i migliori di tutto il Paese.

Sky Cinema 1 – Tuttapposto, una mordace satira contro il mondo universitario italiano, con il comico Roberto Lipari e Luca Zingaretti. Stanco dello strapotere dei docenti e delle raccomandazioni, uno studente crea una app in cui sono i ragazzi a valutare i professori.

Fox – Emergence, mistery thriller targato Disney: il capo della Polizia di Long Island, Jo Evans, indaga su un incidente aereo la cui unica sopravvissuta è una bambina che non sa nemmeno chi è.

