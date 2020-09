Stasera in Tv: cosa vedere sabato 5 settembre 2020

I programmi di prima serata in tv di sabato 5 settembre 2020

Rai

Rai 1 – Seat Music Awards, serata finale con i grandi nomi della musica e i protagonisti della stagione televisiva che sta per cominciare. Sarà anche ospitata un’iniziativa benefica a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Rai 2 – Il crudele volto dell’inganno, Blair è vittima di un complotto architettato dal marito. Tutto la porta a credere di aver ucciso la figlia, durante un incidente stradale avvenuto un po’ di tempo prima dell’effettiva scomparsa della bambina. I suoi sospetti le danno la forza di non arrendersi…

Rai 3 – Hostiles, 1892, New Messico. Il leggendario Capitano Joseph Blocker sta per compiere la sua ultima missione prima di ritirarsi: scortare il capo indiano Cheyenne Falco Giallo dal forte dove è prigioniero alla riserva indiana situata nella sua terra d’origine, dove gli è stato concesso di tornare per trascorrere gli ultimi giorni della sua vita. I due rivali affronteranno un lungo vi aggio di oltre mille miglia e durante il percorso incontreranno Rosalee, vittima di un attacco indiano di cui è unica superstite, che si metterà in cammino con loro.

Rai Movie – 50 primavere, Aurora è separata, ha appena perso il lavoro e viene a sapere che presto diventerà nonna. Insomma, la società la sta gentilmente mettendo ai margini. Così, quando Aurora ritrova per caso un amore di gioventù decide di resistere, rifiutare ciò che il destino le sta offrendo e provare a iniziare una nuova vita.

Mediaset

Rete 4 – Una vita, una storia di contrapposizione tra due mondi diversi, un gruppo di cameriere e quattro famiglie della classe media per le quali lavorano, che confluiscono in un unico spazio: Acacias 38, un maestoso edificio situato in un quartiere borghese di una grande città spagnola. L’amore, la passione, la gelosia, la vendetta, l’odio e la gioia: questi ingredienti faranno parte delle vicende che coinvolgeranno i personaggi. Con la firma dell’amata autrice de “Il Segreto”, Aurora Guerra.

Canale 5 – La scuola più bella del mondo, dopo l’enorme successo di “Benvenuti al sud” e “Benvenuti al nord”, Luca Miniero torna a farci ridere in una commedia corale sugli stereotipi Nord-Sud d’Italia.

Italia 1 – Milan – Monza, in diretta dallo stadio Meazza di Milano, l’amichevole di precampionato tra il Milan di Stefano Pioli e il Monza, neopromosso in serie B

Premium Cinema – Aquaman, Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman e William Dafoe nel film dedicato al supereroe della DC Comics. Il giovane Arthur Curry scopre chi è e a che cosa è destinato.

Iris – The Score, Nick Wells è un criminale professionista che decide di ritirarsi dal giro visto che ne suo ultimo colpo ha rischiato di essere catturato. Progetta così di ritirarsi e vivere in santa pace a Montreal con Diane, la sua ragazza, mandando avanti il suo jazz club NYC. Ma presto Max, suo amico e partner di affari illegali, gli propone un losco affare che Nick non può rifiutare.

Altre emittenti

La7 – Pearl Harbor, sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale, prima dell’attacco giapponese alla base americana di Pearl Harbor, due piloti si innamorano della stessa donna.

Tv8 – Pulp Fiction, due balordi organizzano un colpo in una tavola calda, altri due killer recuperano una valigetta misteriosa e con l’aiuto di Mr. Worf, l’uomo che risolve ogni problema, ripuliscono la loro macchina dalle cervella di un poveretto che hanno ucciso accidentalmente. Uno dei due sicari deve portare a ballare Mia, la moglie del boss Marsellus Wallace e c’è, poi, un pugile che deve assolutamente perdere un match ma che alla fine lo vince. Cerca di scappare dalla città per fuggire alle ire del boss che aveva truccato l’incontro, ma si ritrova in una situazione ben peggiore.

Nove – Sirene, il racconto dei casi di cronaca più dibattuti e controversi degli ultimi anni con uno sguardo del tutto inedito: quello di chi ha condotto le indagini.

Sky Cinema 1 – 47 metri – Uncaged, avventura subacquea, sequel di “47 metri”. Quattro ragazze, in viaggio nello Yucatan, si immergono alla ricerca di un’antica città Maya, diventata nel frattempo la tana di un branco di famelici squali: un labirinto di cunicoli dal quale sembra impossibile uscire vivi.

Fox – 911: Lone Star, Owen Strand, unico sopravvissuto della sua stazione di vigili del fuoco all’11 settembre, si trasferisce in Texas nella caserma 126, per un nuovo inizio.

