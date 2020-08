Ascolti tv tutti i dati 5 agosto: Europa League free+pay meglio di Come Sorelle. L’Inter pay batte Zavoli

Tra le generaliste vince Come Sorelle, in una serata in cui al posto di Alberto Angela c'è stato il ricordo di Sergio Zavoli su Rai1, ed in cui è andata in pausa estiva Federica Sciarelli sulla terza rete. Tra i telefilm, quelli americani battono quello tedesco: su Italia1 Chicago Fire ha avuto 1,4 milioni e 6,9% e Chicago PD 1,559mln e 8,3%. Europa League free+pay a oltre 2,1 milioni.