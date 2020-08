Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 5 agosto 2020

Su Rai 1 “Techetechetè”, su Rai 2 “Squadra Speciale Cobra 11”, su Rai 3 “Un fragile legame”, su Rete 4 “CR4”, su Canale 5 “Come sorelle”, su Italia 1 “Chicago Fire”, su La7 “Atlantide”, su Tv8 “Diretta Gol Europa League”, su Nove “Anna and the King”, su Sky Cinema “Robin Hood” su Fox “Station 19”, su Premium Cinema “Critters Attack!”, su Iris “Fratello, dove sei?”, su Rai Movie “Notte prima degli esami - Oggi”.

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 5 agosto 2020

Rai

Rai 1 – Superquark, in questa stagione vedremo una nuovissima serie della BBC, Seven Worlds one Planet è una serie di 7 documentari in cui ogni episodio si concentra su un continente. Oltre 1.500 persone hanno lavorato alla serie, che è stata girata in 41 paesi diversi, per più di 1.794 giorni di riprese. Milioni di anni fa forze incredibili hanno lacerato la crosta terrestre creando i nostri sette continenti, ognuno con il suo clima, il suo terreno e la sua vita unica. Dal colorato paradiso del Sud America al caldo torrido dell’Africa, Seven Worlds One Planet mostra il carattere di ogni continente. Tante sorprendenti storie inaspettate, paesaggi iconici e spettacolare fauna selvatica. Un viaggio che apre gli occhi intorno a un mondo che pensavi di conoscere. Come ogni estate Piero Angela vi accompagnerà alla scoperta di argomenti interessanti e appassionanti spaziando dall’archeologia alla natura, dalla storia alla tecnologia, dall’economia alla scienza.

Rai 2 – Squadra Speciale Cobra 11, il loro distretto è l’autostrada, i loro nemici: assassini, ricattatori e pirati della strada; la notte non esiste per gli uomini di Cobra11; la nostra sicurezza è il loro mestiere

Rai 3 – Un fragile legame, Judith e Lionel, due coniugi che hanno già una figlia propria, hanno adottato Mina dall’Etiopia. Sebbene fosse stata abbandonata da piccola, Mina non sembra avere avuto conseguenze psicologiche dalla cosa. A tredici anni, però, ha una profonda crisi di identità: in bilico tra due mondi diversi, non si sente a casa da nessuna parte. Ha così inizio per lei una crescente spirale distruttiva.

Rai Movie – Notte prima degli esami – Oggi, Dagli anni ’80 all’Era 2000, Luca Molinari e i suoi inseparabili amici sono di nuovo alle prese con l’esame di maturità, tra nuovi amori, emozioni e tradimenti. Sullo sfondo i mondiali di calcio del 2006.

Mediaset

Rete 4 – CR4, Programma dedicato all’universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile sempre scanzonato del celebre conduttore Piero Chiambretti

Canale 5 – Come sorelle, dopo che l’olio prodotto per saldare i debiti della tenuta e’ bruciato nell’incendio, si cerca una soluzione per risolvere il problema. Ipek chiede un prestito a Cemal.

Italia 1 – Chicago Fire, tornano le vicende dei pompieri della Caserma 51 di Chicago. Da questa fortunata serie sono nati 3 spin off: Chicago PD, Chicago Med e Chicago Justice. Nella settima stagione nuove sfide e nuovi drammi per i pompieri e paramedici della Caserma 51. Carl Grissom continuerà a ostacolare Kelly Severide e a colpire Boden. Gabriella partirà per Porto Rico lasciando Il tenente Casey da solo a raccogliere i pezzi prima di poter ricominciare.

Premium Cinema – Critters Attack! – Il ritorno degli extraroditori, Reboot della commedia horror del 1986. I famelici Critters sono tornati e sono piu’ belligeranti e voraci che mai.

Iris – Fratello, dove sei?, Scritto, diretto e prodotto dai fratelli Coen, liberamente tratto dall’Odissea: le avventure di tre detenuti fuggiti dai lavori forzati nel Mississipi.

Altre emittenti

La7 – Atalntide – Hiroshima, storie di uomini e di mondi

Tv8 – Diretta Gol Europa League, i gol e le azioni salienti dei match validi per il ritorno degli ottavi di Europa League

Nove – Anna and the King, La storia di Anna Leonowens, l’insegnante inglese che, nel 1862, raggiunse il Siam per fare da precettrice ai 58 figli di re Mongkut. Quarta trasposizione cinematografica dei diari della Leonowens, dopo “Anna e il re del Siam” (1946), il musical “Il re ed io” (1956) e il lungometraggio d’animazione “The King and I” uscito nel 1999.

Sky Cinema 1 – Robin Hood – Le origini della leggenda, La storia dell’arciere di Sherwood con Taron Egerton e Jamie Foxx. Robin di Loxley organizza una rivolta contro la Corona d’Inghilterra, diventata il regno della corruzione.

Fox – Station 19, un gruppo di vigili del fuoco di Seattle, e le loro vite personali e professionali. A capo della Stazione 19 vi è Pruitt Herrera, padre di Andy, che ha scelto di percorrere la medesima carriera del padre.

(Nella foto una partita dell’Inter in Europa League)